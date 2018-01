Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Určitě se správně namotivovat a vyběhnout s tím, že si to jde užít. Nic speciálního není potřeba, snad jen rozumné boty, které už máte trochu rozchozené, abyste si hned z prvního výběhu neodnesli nepříjemné puchýře. Také si dejte dostatečný odstup od posledního jídla, klidně dvě až tři hodiny. První vaše výběhy určitě nebudou dlouhé, a tak je lepší mít prázdný žaludek než riskovat bolest břicha či píchání v boku.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Nesnažte se hned o vrcholový výkon a začněte velice pozvolna. Já osobně doporučuji první týdny indiánský běh – tedy kombinaci běhu a chůze. Postupně prodlužujte běžecké fáze, až jednou uběhnete celý trénink. Ze začátku není cílem zadýchat se na maximum, ale navyknout tělo, svaly, klouby, vazy, na běžecký pohyb. Až uběhnete v pohodě několik kilometrů v kuse, můžete začít postupně zrychlovat a začít si hrát s tempem.

Podle čeho si vybíráte boty?

Pokud si pořizuji nové boty, je třeba si uvědomit, po jakém povrchu budu nejčastěji běhat. Zda spíše po asfaltu nebo v terénu. Silničních bot je celá řada a výběr velice pestrý. To už platí také pro boty do terénu. Daleko nejdůležitější je však to, jak vám botky sedí. Velice často dávám na první dojem a zkrátka „na pocit“. I ta papírově nejlepší bota mi nemusí vyhovovat a tak radši sáhnu po jiné.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Nejsem zrovna expert na výživu a tak si netroufnu radit něco konkrétního. Sám se snažím poslouchat své tělo a tak jím to, po čem se mi dobře běhá. Preferuji pestrou stravu a naopak se velkým obloukem vyhýbám různým „moderním“ dietám. Velice rád si dám něco domácího od lokálních producentů potravin.

Ondřej Fejfar věk: 28 bydliště: Vrchlabí/Praha oddíl: Inov-8 team běhám od: 15-ti let úspěchy: 1. místo MČR ve SkyRace, 9. místo ME ve SkyRace, 12. místo MS v běhu do vrchu osobní rekordy: 5000 metrů – 14:35, 10 000 metrů – 30:22, půlmaraton 1:07:13 cíle: Top 10 na MS v běhu do vrchu, Horský závod Sierre – Zinal ve Švýcarsku, Dolomitenmann proč běhám: Protože mě baví tvrdým tréninkem posouvat své hranice, zlepšovat se, závodit, cestovat po celém světě a šlapat na paty těm nejlepším horským běžcům. Kromě toho miluji hory a jakýkoliv pohyb v nich.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Ano, závody bych doporučil každému. Za prvé je to velká zábava a za druhé je to jiná dimenze běhání, kdy se vybičujete k mnohem lepšímu výkonu, než když běžíte sami. Ale pozor, nejsem příznivec toho, že jde člověk na závod vyzkoušet „co vydrží“. To znamená například, že když jsem neuběhl víc než dvacet kilometrů v kuse, nepřihlásím se na maraton. Jinak riskujete více či méně vážné zdravotní problémy. Pro závod zvolte vždycky jen tu výbavu, kterou máte vyzkoušenou (boty, oblečení, gely, ionťák). Před startem se lehce rozklusejte a protáhněte. Pokuste se nepřepálit začátek, i když všichni kolem vás vystřelí jak z děla.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Celkově je pro tělo nejlepší regenerací spánek. Dopřejte si ho tedy v co největším množství, vyplatí se vám to. Já kromě toho střídám další tři typy aktivní regenerace. Saunu, vířivku/bazén a masáže. U masáží bych se zastavil blíže. Nejzatíženější jsou u většiny běžců lýtka. Pokud je máte dlouhodobě zatuhlá, často z toho pramení bolesti, které jdou potom do celého těla. Doporučuji maséra, který má zkušenosti s masírováním běžců. Pravidelná masáž vám může sloužit nejen k uvolnění svalů a tím lepšímu pocitu z běhu, ale také jako prevence zranění.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Vhodná je určitě jakákoliv aerobní, tedy vytrvalostní, aktivita. Dělejte, co vás baví. Já v létě doporučuji běh kombinovat s kolem, in-lajny, plaváním, turistikou. V zimě pak jednoznačně běžky, skialpy nebo sněžnice. Celoročně se můžete věnovat józe a efektivně kompenzovat zkrácené „běhací svaly“. Nezapomínejte ani na posilování středu těla. Tyto dvě aktivity se dají hravě spojit.

Rada na závěr?

Běhejte pravidelně, ať nezačínáte stále od nuly. Sami brzy pocítíte, jak se zlepšujete. Určitě si najděte běžeckou skupinu ve svém okolí a choďte běhat společně. Poznáte stejné „blázny“, jako jste vy, a přinutíte se k tréninku snáze, než když jste v tom sami. Ale především, běh a pohyb obecně si užívejte.