Ujasněte si priority, nazujte kecky a vyběhněte, říká Míša Mertlová

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Asi jako u každé nové aktivity by si měl ujasnit, proč chce vlastně začít běhat. Ujasnit si svou motivaci a případný cíl. Nemám moc dobrou zkušenost s důvody typu „všichni něco dělají a běh je prý dobrý“ nebo „potřebuji zhubnout a běh je na to prý nejlepší“. Tak lidé většinou skončí dříve, než opravdu začnou. Důležité je, aby cíl byl reálný. A určitě zhodnotit svůj zdravotní stav a fyzickou schopnost. Pokud si nejsou jisti, doporučila bych konzultaci se sportovním lékařem. Pokud si ujasní své priority, nic nebrání tomu nazout kecky a vyběhnout.



Jak začít s během, na co si dát pozor?

Opatrně a zvolna. Běh je spolu s chůzi nejpřirozenějším pohybem, přesto může být zejména ze začátku velmi náročný. Začátečníkům většinou radím odstartovat s rychlou chůzi a postupně přidávat běžecké úseky, praktikovat takzvaný indiánský běh, běžecké úseky postupně prodlužovat, až úplně zruší mezichůzi. Objem je nutné navyšovat pozvolna. Snaha o rychlé navyšování dávek může skončit zraněním. A je třeba dbát na techniku, naučit se běžeckou abecedu a zařazovat ji pravidelně do tréninku. Důležitá je také pravidelnost. Raději méně a častěji než jednou velkou dávku. Doba mezi tréninky by měla být adekvátní, aby se tělo stihlo zregenerovat, ale zároveň došlo k postupné adaptaci organismu na zátěž, tedy procesu superkompenzace. Pokud je doba příliš dlouhá, k adaptaci nedojde. Častou chybou, a nejen začátečníků, je absence protažení a procvičení před během. Je to důležité, i když je to pouze o pomalé klusání.



Podle čeho si vybíráte boty?

Michaela Mertlová věk: 42 bydliště: Praha, Písnice oddíl: Štefko Running Team běhám od: svých 25 let úspěchy: mistryně ČR skymaraton 2014, 2017, mistryně ČR ultra skymaraton 2015, 2016, mistrovství světa v ultratrailu 2016, Brada, Portugalsko (IAAF) – 9. místo, mistrovství Evropy ultraskymaraton 2017, Val d’Isere (Francie) – 3. místo, mistrovství světa skymaraton 2016, Baruera (Španělsko) – 6. místo, umístění v závodech Světového poháru skymaraton (ISF), Treviso half maraton 2017 – 3. místo, ČSOB Bratislava Maraton 2017 – 1. místo Osobní rekordy: maraton: 2:47 cíle: Vzhledem k věku se již vzdávám větší cílů. Ráda bych kvalitně zvládla letošní sezonu, čeká mě několik reprezentačních startů. A začínám se věnovat trénování. Brzy budou mým cílem hlavně moji svěřenci. proč běhám: Běh se stal součástí mého života, představuje pro mě relaxaci, zábavu, radost. A jistou formu seberealizace.

Podle účelu, ke kterému je budu používat. Zda se jedná o boty na trénink, nebo na závod, nebo jestli v nich chci běhat po zpevněném podkladu, nebo v terénu. Bota mi musí sednout na „první dojem“, nerozběhávám je. Jsem v tomto dost konzervativní, pokud mně nějaký model vyhovuje, běhám v něm. Problém začne, jakmile výrobce změní produktovou řadu, což je poslední dobou dost často. Na trénink používám boty, které jsou tlumenější. Lehké, odtlumené boty používám opravdu pouze na závod.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

To je velmi složitá otázka. Každému vyhovuje něco trochu jiného a každý má jiný cíl. Obecně bych doporučila jíst zdravě. Určitě si nemyslet, že během vše spálím. To bohužel nefunguje. Ve svém jídelníčku se snažím omezovat cukry a nevhodné tuky. Velkou část tvoří zelenina, mléčné výrobky, luštěniny, vejce a ryby. Jakoukoliv formu smaženého jídla jsem už neměla velmi dlouho.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Rozhodně jsou. Závody jsou pro všechny, pro rekreační běžce mohou představovat určitou formu motivace pokračovat v tréninku, možnost porovnání se s ostatními. Jsou rovněž místem, kde mají možnost se setkat se spoustou lidí s podobnými zájmy, získat zkušenosti. A jsou to právě rekreační běžci, i když bych se velmi bránila dělení běžců na rekreační a elitní, kteří dělají atmosféru závodu. Určitě je dobré se před závodem seznámit s tratí. Zejména u prvního závodu bych běžcům doporučila běh na pocit, dát pozor na příliš rychlý start. Předstartovní nervozita a nabuzenost je přirozená, ale může vést právě k příliš rychlému začátku. A určitě neexperimentovat. Používat pouze odzkoušené věci, boty, oblečení, jídlo. První závod by si měl závodník užít, může nasměrovat celou jeho další kariéru.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Nejlépe jiným pohybem s nízkou intenzitou. Zničím-li se závodem nebo intenzivním běžeckým tréninkem, je pro ně nejlepší únavu vyjet na kole, vyplavat to nebo vychodit. Dobrá je také jakákoliv forma kompenzačního cvičení.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Mně nejvíce vyhovuje kombinovat běh s jízdou na kole, i když tady se názory velmi liší. Kolo používám zejména pro potřebu naučit tělo pracovat dlouhodobě v zátěži bez nutnosti otřesů. Snažím se tak šetřit svůj pohybový aparát. A určitě bych všem doporučila nějakou formu kompenzačních cvičení a posilování s vlastní vahou. Několik posledních let se velmi intenzivně věnuji pilates. Je to podle mého názoru ideální doplněk k jakémukoliv sportu. Pokud se cvičí kvalitně, posílíte celé tělo, zejména core, protáhnete všechny svalové partie, zlepšíte rovnováhu, což oceníte hlavně při běhu v náročnějším terénu.

Rada na závěr?

Radost. Vše, co dělám, mi musí přinášet radost a dobrý pocit. Pokud se z jakékoliv činnosti stane povinnost, je nejlepší jít od toho.