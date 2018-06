Běh mě dělá šťastnou, říká Eva Vrabcová Nývltová

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Myslím, že nic. Maximálně se sportovně obléct a vzít kvalitní boty.



Jak začít s během, na co si dát pozor?

Začít? No přece vyběhnout. Vážně, nejsou potřeba žádné přípravy, ale je potřeba začít pomalu a opatrně. Ne chtít hned strhnout rekordy… Stanovit si malé cíle, začít třeba „indiánským během“ ale chodit běhat pravidelně a hlavně opravdu pomalé tempo.



Podle čeho si vybíráte boty?

Boty mi musí sednout hned na první obutí. Musím se v nich dobře cítit.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Eva Vrabcová Nývltová věk: 32 bydliště: Hradec Králové/Trutnov oddíl: PSK Olymp Praha běhám od: odmalička, ale závodit na větší úrovni jsem začala na podzim 2015 úspěchy: 8. místo ME půlmaraton, 26. místo ZOH Maraton, 14. místo MS maraton, 7. místo York maraton, 1. místo Půlmaraton Karlovy Vary, 1. místo Půlmaraton Neapol, 1. místo MČR – Běchovice (2X), 1. místo MČR maraton, český rekord půlmaraton osobní rekordy: 10 km 33:02, půlmaraton 1:11,01, maraton 2:29,41 cíle: ME Berlín pro letošní rok proč běhám: protože mě běhání baví a dělá mě šťastnou

Cokoli vám chutná. Je lepší sníst cokoli s chutí než něco „zdravého“, co vám nechutná. Pak to nefunguje. Tělo si samo říká, co je pro něj vhodné. Samozřejmě je dobré se nepřejídat a jíst pravidelně. Pokud možno kvalitní potraviny, ale myslím, že nějaké striktní zákazy nejsou vhodné.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Určitě! I rekreační běžec může závodit. Ale je to na osobních preferencích. Pro někoho jsou závody trest, to pak nemá smysl. Na závod by se měl člověk těšit. Pak může závodit kdokoli.

Jak nejlépe odbourat únavu?

U mě nejlépe funguje dobré jídlo, kvalitní spánek, masáž, sauna, spánek, procházka s Bellčou a ideálně odpočinek na sluníčku.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Každý podle svého, ale pro mě lyže, kolečkové lyže a kolo.

Rada na závěr?

Řiďte se svými pocity a poslouchejte své tělo.