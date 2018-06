Rady zkušenějších: Neřešte hodinky ani boty, prostě vyběhněte

Je něco, co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Měl by zhodnotit, jestli mu to zdravotní stav umožňuje. Pokud má pochybnosti, měl by podstoupit funkční vyšetření, zda mu běhání neublíží. Pak už stačí si jen pořádně zavázat boty a vyběhnout.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Ze začátku by se to určitě nemělo přehánět. Prostě začít pozvolna a postupně navyšovat dávky, aby, v lepším případě, nebyl druhý den utrpením, v horším případě aby si běžec nepřetížil pohybový aparát a nevyřadil se tak na delší dobu z tréninku. Dále bych doporučil pořídit si kvalitní obuv a vytyčit si cíl, jehož chci během dosáhnout.

Podle čeho si vybíráte boty?

Podle toho, na jaký druh tréninku nebo závodu je použiji. Na volné klusání mám boty těžší a odpruženější, na rychlejší a delší běhy lehčí.

Jiří Homoláč věk: 23 let bydliště: Chudčice oddíl: AK Kroměříž/adidas Running TEAM běhám od: roku 2007 úspěchy: 22. místo ME v krosu U23 (Budapešť 2012), 22. místo v 1/2maratonu na Letní světové univerziádě (Kazaň 2013), 1. místo MČR maraton (2013) cíle: překonat své limity a dostat se jako závodník na nějakou významnou světovou akci proč běhám: baví mě to a rád překonávám hranice svých možností

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Zázračná potravina neexistuje, jde o to mít pestrou a vyváženou stravu, bohatou na sacharidy a kvalitní bílkoviny, vitaminy, minerály a vlákninu. Podle mě je vhodné jíst ovoce, zeleninu, hovězí maso, vajíčka, sýry, luštěniny, těstoviny, brambory, rýži. Nevhodná jsou smažená jídla, salámy, párky, paštiky, čokolády a sušenky, ale to asi každý ví.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Myslím si, že závody jsou vhodné pro všechny, kteří pravidelně trénují a jsou zdraví. Jako první závod bych volil spíše kratší distanci, například 10 kilometrů. Naprosto nevhodná je podle mě pro rekreačního běžce jako první start maratonská trať. Před závodem je důležité dostatečně doplnit energetické rezervy a tekutiny a s tím je třeba začít i několik dní před startem. Důležité je start nepřepálit, aby se následně závod nezměnil v peklo.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Masáží, automasáží, ledováním v chladné vodě, plaváním, vířivkou, volným regeneračním během, protahováním. Když mě po náročném tréninku na dráze postihne celková únava, najím se (například těstoviny s mozzarelou a rajčaty plus ovoce), doplním tekutiny (voda, ionťák nebo Coca-Cola), zapnu televizi, lehnu si a probudím se po pár hodinách na večerní klus.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Vhodným doplňkem běžeckého tréninku rekreačních běžců je jakýkoliv fyzicky náročný sport. Příhodná je zejména cyklistika, in-line bruslení, bruslení, lyžování, plavání, ale třeba i mé oblíbené houbaření (člověk si v klidu přírody pěkně odpočine od pracovního shonu).

Rada na závěr?

Prostě vyběhněte a běhejte. Žádné přemýšlení o tom, jestli boty modré, nebo červené, hodinky s GPS, nebo bez… zavažte si boty, vyběhněte a vraťte se, až si to užijete.