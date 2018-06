„Zaručené“ tipy na hubnutí, kterým raději nevěřte

Pokud jde o hubnutí, má každý svou verzi pravdy. Na jednotlivé „hubnoucí rady“ jsme si posvítili – i v přístupu k hubnutí totiž platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Společně s hlavní nutriční terapeutkou Světa zdraví Monikou Bartolomějovou jsme probrali světlé i stinné stránky každého z výroků a přinášíme tipy, „jak to rozhodně nedělat“, a jak to naopak dělat správně.

1. Jsem o hladu, tedy hubnu

„Pokud hladovíte přes den a večer to nevhodně doháníte, nebo jíte stylem pouze jednou dvakrát denně, skladba jídla je však nevhodná, bude tělo reagovat opačně. Bude zásoby naopak ukládat,“ varuje nutriční specialistka Monika Bartolomějová. Pravdou je, že několikadenní půst sice váhu ubere, ale jde tak trochu o „optický klam“ – budete lehčí o obsah střev a oslabí se také svaly. A to je to poslední, co jako sportovci chceme.

Například 36 hodin trvající půst – tedy příjem pouze neslazených tekutin umí nastartovat metabolismus. Je vhodný třeba jako začátek kontrolované redukční diety. Zcela nevhodné je zařazovat půst pravidelně místo diety – tak si totiž můžete zadělat na nepříjemnou sérii jojo efektů a rozhozené zažívání.

2. Snídaně je grunt

Nesprávné je hladovět a pak se přejíst. Platí to pro snídani, ale i pro ostatní chody během dne. Otázkou „snídaňového mýtu“ je, zda nesnídající lidé nemají prostě jen celkově špatné návyky. V roce 2014 byl proveden průzkum, který po tři měsíce sledoval 300 mužů a žen. Někteří snídani vynechávali, jiní snídali, ale všichni měli jinak vyvážený jídelníček. Neprokázalo se, že by nesnídající přibrali na váze.

Poslouchejte své tělo a jeho potřeby. „Každý organismus je individuální. Někomu snídaně vyhovují, jinému ne. Primárně bychom se měli vyhýbat přejídání, ke kterému nás svádí nepravidelné stravování a nedostatek času během dne. Jestli jedinec snídá, nebo snídani vynechává a poprvé jí až dopolední zdravou svačinu, není podstatné,“ potvrzuje nutriční specialistka.

3. Když chci zhubnout, nesmím jíst „na noc“

Lidé, kteří jedí v nočních hodinách, mají skutečně sklon k nadváze. Nejde ale většinou o to, kdy jedí, ale co jedí – to jsou ony pochutiny k vínu a pivu nebo kalorické polotovary, které najdeme v noci v ledničce. Hlad zaženou a chutě ukojí, ale tělu dodají dávku nezdravých živin.

Pokud máte po večeři ještě hlad (třeba proto, že večeříte brzy a chodíte spát pozdě), klidně si dopřejte další chod. Měl by ale mít podobu zdravé svačinky. „Dbejte na nízký obsah sacharidů. Ideální jsou kousky zeleniny nebo polotučný tvaroh,“ radí Monika Bartolomějová.

4. Počítání kalorií je svatý grál hubnutí

Špatný zvyk říká: „Energetický příjem v potravě měříme pomocí kalorií či kilojoulů.“ Je sice pravda, že každá kalorie nese stejné množství energie, ale to neznamená, že má i stejný dopad na naši váhu a především zdraví. Počítání kalorií berme spíše jako orientační pomůcku při hubnutí a dbejme také na kvalitu přijatých potravin.

„Každá potravina prochází svojí metabolickou cestou, během níž ovlivňuje hormonální hladinu a ukládání tuků v těle. Proteinové, tukové a sacharidové zdroje kalorií se chovají odlišně. Je zřejmé, že i když přijmete stejné množství energie z ovoce či klasického cukru, efekt a přínos pro organismus bude odlišný. Protein má zase oproti tukům a sacharidům moc více zasytit, a protože je náročné bílkoviny trávit, stojí to tělo i více energie,“ vysvětluje odbornice.

5. Bez cukru se nejlépe hubne

Se sacharidy to není tak jednoduché. Zdaleka ne všechny z nich jsou ony obávané cukry. Sacharidy dělíme na jednoduché – tedy třeba průmyslově vyráběné sladkosti, které tělu nedodají žádné vitamíny, minerály ani například vlákninu – a složité, což je třeba celozrnný chléb, müsli, luštěniny nebo ovesné vločky. Vyvážená strava by měla obsahovat až 50 procent zdravých sacharidů, které taky zmírní chuť na jednoduché, „prázdné“ cukry.

„Hlavní příčinou přibývání na váze jsou nejčastěji jednoduché cukry. Jejich konzumace se promítá v tukových polštářích na břiše i na bocích. Potraviny s obsahem vlákniny a nízkým glykemickým indexem jsou oproti nim zdraví prospěšné, ale ani s nimi se to nesmí přehánět,“ potvrzuje Monika Bartolomějová.