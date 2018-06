Příběhy běžců: Brunner a Kříž ukazují, že se češi ve světě neztratí

1 Zdeněk Kříž

Zdeněk je pozoruhodný sportovec, který by se pravděpodobně prosadil v jakémkoliv odvětví, které by si vybral. V mládí začínal s atletikou, ale nejlepších výkonů začal dosahovat na horském kole. Konkrétně v jízdě na 24 hodin, v této disciplíně se dokonce stal mistrem Evropy.



Horská kola jsou už však minulostí, v současnosti se Zdeněk věnuje primárně běhání po horách .Více o jeho přerodu z cyklisty na běžce si můžete přečíst v našem rozhovoru.



Z cyklisty běžcem

Zdeněk Kříž ročník: 1972 tým: Buff Pro Team disciplína: ultra trail a skyrunning

nejlepší výkon 2016: 5. místo na mistrovství světa v UltraSkymarathonu

Rychlost, s níž se dokázal přeorientovat na zcela novou disciplínu, je fascinující. Během několika málo sezón se dokázal vypracovat v jednoho z nejlepších ultra trailových běžců nejen u nás, ale i ve světě.

Třešničkou na dortu pak bylo loňské páté místo na mistrovství světa v UltraSkymarathonu na závodě Buff Epic Trail ve španělských Pyrenejích. Ještě na jaře to přitom vypadalo, že kvůli zdravotním potížím nebude tato sezóna stát za nic. Během léta se ale dalo vše do pořádku a Zdeněk tak mohl ve Španělsku předvést výkon, který by se dal označit za životní, kdyby nebyl pouze příslibem dalších podobných umístění.

Mezinárodní angažmá

V návaznosti na umístění na mistrovství světa se Zdeňkovi podařilo to, co ještě nikomu jinému z České republiky před ním. Pod svá křídla ho vzal mezinárodní profesionální běžecký tým Buff, za který běhají taková jména jako Nuria Picas, Zaid Ait Malek nebo Tony Krupicka.

Aby to vše nebylo moc jednoduché, pozastavilo Zdeňkův další běžecký vývoj vážné zranění dolní končetiny, které mohlo způsobit dokonce i předčasné ukončení jeho slibně rozběhnuté běžecké kariéry. Zodpovědný přístup k léčbě společně s pevnou vůli ovšem vedl k dlouhodobé, ale úspěšné rekonvalescenci a začátkem tohoto roku dostal Zdeněk kříž opět zelenou ke stoprocentní tréninkové zátěži. Nezbývá, než se těšit, na jaké výsledky se od tohoto borce můžeme těšit v příštím roce.

2 Radek Brunner

Radek Brunner je český ultra běžec, jehož není potřeba dlouze představovat. Díky své přátelské povaze je Radek pravděpodobně nejznámějším a nejoblíbenějším českým běžcem vůbec.

Na rozdíl od Zdeňka Kříže je Radek specialista na běhání po silnici, kde dosahuje vynikajících výsledků. Jsou hodny ještě většího obdivu, když víme, že Radek trpí Bechtěrevovou nemocí, která jeho běžeckou kariéru dokonce na několik let pozastavila.

Přečtěte si rozhovor s Radkem Brunnerem

Od svého návratu však Radek ukazuje, že ho jen tak něco nezastaví. Tvrdě si jde za svými cíly. Ty se dlouhou dobu týkaly především běhu na sto kilometrů, kde mu stále těsně uniká hranice sedmi hodin.

Ze Sparty do Atén

Radek Brunner ročník: 1974 disciplína: silniční ultra maratony

nejlepší výkon 2016: 3. místo na Spartathlonu

Dalším cílem se pak stal závod ještě delší a náročnější - legendární Spartathlon, který se běhá na počest aténského posla Feidipidda a jeho 244 kilometrů dlouhého běhu ze Sparty do Atén.

Aby Radek dosáhl co nejlepšího výsledku, spojil se dokonce s předchozími vítězi a vyzvídal, jaké tréninkové principy používali při přípravě. Možná i tyto cenné informace přispěly k tomu, že po strhujícím průběhu dokázal dokončit na neuvěřitelném třetím místě v čase dvacet čtyři hodin a sedm minut. O svých pocitech se Radek rozpovídal v tomto rozhovoru.

Před samotným závodem málokdo věřil, že jakýkoliv český běžec bude schopný dosáhnout na tomto extrémním závodě na pódiové umístění a postavit se po bok takových legend jako je Scott Jurek nebo Yiannis Kouros.



Radost z běhání

Spartathlonem však loňská sezóna neskončila. Následovalo ještě mistrovství světa v běhu na sto kilometrů. Neměl pódiové ambice, v plánu bylo konečně protnout cílovou pásku za méně než sedm hodin.

Na rozdíl od Spartathlonu však tento pokus neskončil úspěchem a Radek závod nakonec dokončil daleko za svým osobákem jako druhý z Čechů. Už po Spartathlonu se přitom Radek rozhodl k radikálnímu kroku. Přestal se trénovat sám a svěřil se do rukou zkušeného trenéra, který mu měl pomoci dosáhnout vysněných výsledků na stovce.

Před několika dny však Radek oznámil, že se opět trénuje sám. Důvod, proč se k tomuto modelu vrátil, jen posílil sympatie, které u rekreačních běžců má: „Zjistil jsem, že jsem netrénovatelný. Po dvou měsících jsem opět na své vlastní cestě. Spolupráce s trenérem je u konce. Potřebuju mít stoprocentní kontrolu nad tím, co běhám a proč to běhám. Potřebuju při běhání volnost. Potřebuju mít z běhání radost, proto přeci běhám. A to mi chybělo. Ale teď je to zpět.“