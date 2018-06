Půlmaraton v Ústí ozdobila výborným výkonem Eva Vrabcová

Společně s nimi se v koridorech tísnilo na tři a půl tisíce amatérských závodníků, mužů i žen.

Počasí se oproti loňskému roku, kdy v průběhu závodu nepříjemně pršelo, výrazně vylepšilo. Sobotní odpoledne bylo slunečné, teplota okolo 20°C a jen mírný vítr. Pro běžce téměř ideální podmínky a předpoklad dosažení velmi rychlých časů.

Úderem 15 hodiny zazněl startovní výstřel a z Mírového náměstí se všichni vydali vstříc půlmaratonské distanci, odhodlaní zdolat i tuto poslední trať a dovršit celý letošní ročník seriálu RunCzech. Jako vždy se hned po startu začalo o vedení ostře bojovat mezi africkými běžci. Tempo nasadili vskutku vražedné a ještě v polovině závodu se zdálo, že budou dokonce atakovat traťový rekord. Možná dosti pálící sluníčko bylo příčinou, že ve druhé části tempo mírně polevilo. Přesto se urputně bojovalo až do cílové rovinky a nakonec se ve finiši radoval devatenáctiletý Eritrejec Merhawi Kesete a v čase 1:00:58 porazil o sekundu Keňana Kipyega.

V ženách ihned ze startu vyrazila jako střela Keňanka Peres Jepchirchirová a nedala vlastně svým soupeřkám vůbec šanci se k ní přiblížit. Po celou dobu závodu pracovala jako dobře promazaný stroj a neustále zvyšovala své tempo až do samotného cíle. K vítězství na BIRELL Grand Prix a rekordu minulý týden v Praze, přidala nyní ještě prvenství zde v Ústí s velmi kvalitním časem 1:07:17. Druhá Shitaye Eshetová doběhla s téměř tříminutovou ztrátou, což kvalitní výkon suverénní Keňanky ještě umocňuje.

Eva Vrabcová Nývltová atakovala český rekord

V souboji českých mužů se při absenci Jana Kreisingera očekával boj mezi Jirkou Homoláčem a Vítem Pavlištou. Na trati si doslova nedali nic zadarmo a jejich souboj patřil mezi ozdobu tohoto závodu. Oba se dlouho hlídali a nikdo se nechtěl dopustit nějakého drobného zaváhání a usnadnit tomu druhému cestu k vítězství. Nakonec se o malý trhák pokusil Vít Pavlišta a oplatil Jirkovi Homoláčovi porážku z minulého týdne z pražské BIRELL desítky. Vítězný Pavlišta doběhl v čase 1:06:45 hodin a svého reprezentačního kolegu nechal o deset sekund za sebou.

České ženy měli velkou favoritku v Evě Vrabcové Nývltové, která běžela svůj vůbec první půlmaraton v životě a prohlásila, že tento závod bere jako test pro maratonskou trať, poněvadž by se ráda poprala o nominaci na olympijský závod do Ria v příštím roce. Svoje předsevzetí začala naplňovat od prvních metrů a v jednu chvíli dokonce atakovala i český rekord na této trati. Jak v cíli prozradila, tak možná doplatila na to, že celý závod běžela sama, přesto vítězný čas 1:12:11 je velkým příslibem do budoucnosti této skvělé běžkyně a hlavně lyžařky. Ostatně spokojenost byla patrná i z jejího úsměvu v cíli. O druhé místo svedly nádherný souboj Ivana Sekyrová s Petrou Kamínkovou, který nadchnul přítomné diváky. Sekyrová nakonec dokázala v cílové rovince Kamínkové odskočit a doběhnout o tři sekundy dříve.

Celkově lze říci, že Ústecký půlmaraton nezklamal, přinesl opět velmi kvalitní výkony a mnozí ze závodníků se do Ústí opět za rok vrátí. Letošní ročník seriálu RunCzech se stal minulostí, ale můžeme již vyhlížet ten další v roce 2016, slibující opět velké zážitky a běžecké příběhy.

