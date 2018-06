ČEZ Plzeňský půlmaraton v centru města přilákal téměř tisícovku vytrvalců

Trasa vedla v přilehlých ulicích náměstí, dále Smetanovými, Kopeckého, Šafaříkovými a Štruncovými sady a kolem DOOSAN arény, kde hraje svá utkání domácí Viktorka, zpět na náměstí. Délku tohoto sedmikilometrového okruhu všichni absolvovali třikrát.

Počasí vytrvalcům moc nepřálo. Teplota okolo 10°C, zatažená obloha, k tomu docela ostrý a hlavně studený vítr, nesvědčil ani dobrým časům. Součástí soutěžního odpoledne byl i rodinný běh s dětmi a také firemní závod tříčlenných štafet pod názvem DECATHLON firemní štafety. Naplněná kapacita 60 družstev svědčí o velkém zájmu Plzeňanů o běhání.

Hlavní kategorie pod nadvládou afrických běžců

V obou hlavních kategoriích byli hlavními favority zahraniční účastníci z BENEDEK Teamu, kteří již pravidelně do Plzně jezdí a svými výbornými výkony dodávají závodu vysokou kvalitu. „Spolupráce s BENEDEK Teamem je dobrá již od prvního ročníku a běžci, kteří do Plzně přijíždí mají vysokou výkonnost, časy a také vynikající výsledky,“ prohlásil Roman Sladký, ředitel závodu.

V kategorii mužů se hned od startu odpoutal Henry Kemboi z Keni a každým kolem zvyšoval svůj náskok. Chladné počasí a možná i skutečnost, že prakticky celý závod běžel vpředu osamocen, byly příčinou toho, že se nepodařilo atakovat rekord závodu. Přesto lze vzhledem k počasí bez nadsázky říci, že čas 1:05:31 má svoji kvalitu. Daleko za ním pak na druhém místě doběhl jeho krajan James Emuria a třetí v pořadí skončil plzeňský rodák Tomáš Eisner.

Mezi ženami se dalo očekávat vítězství Etiopanky Emishaw Senbety. Ta toto očekávání beze zbytku naplnila a, stejně jako vítěz mužského závodu, tak i ona zcela osamocena dorazila do cíle s velkým náskokem před druhou v pořadí Rumunkou Danielou Cirlan, v čase 1:19:39 hodin. Třetí, ke spokojenosti plzeňských příznivců, doběhla domácí závodnice Petra Šmákalová v čase 1:26:24. I čtvrté místo patří plzeňské závodnici, Evě Potůčkové. Tato vynikající triatlonistka, která na nedávném mistrovství Evropy získala bronzovou medaili, udělala velkou radost domácím fanouškům.

Premiérou při letošním závodě byla účast vodičů

Novinkou plzeňského závodu byla přítomnost tří vodičů na časy 1:45, 2:00 a 2:15 hodin. To bylo hobby běžci velmi pozitivně přivítáno a rozhodně to přispělo k mnohým osobním rekordům účastníků závodu. Byl to v podstatě jeden z posledních závodů letošní sezóny a mnozí z běžců a běžkyň to vzali jako poslední výzvu vylepšit si své letošní maximum. Ostatně rychlá a rovinatá trať k tomu přímo nabádala. V cíli to mnozí pak dávali nadšeně najevo třeba radostným pokřikem či oslavnými gesty. V tomhle ohledu se závod opravdu moc vydařil.

„Nebýt vodiče, tak jsem ještě na trati,“ uvedl s úsměvem v cíli Honza, jeden z běžců, který využil těchto služeb, a prý si dokonce zaběhl letošní svůj nejlepší čas na tuto distanci.

I na charitu je při závodě vždy pamatováno

Jako už každý rok, tak i letos měl závod charitativní charakter. Účastníci závodu pomocí mobilní aplikace ČEZ Pomáhej pohybem sbírali finanční prostředky na pomoc malému Jirkovi z junáckého oddílu Lípa Kynšperk. Jirka onemocněl leukémií a prostředky budou použity na vybavení jeho pokoje. I tohle je při Plzeňském půlmaratonu tradiční.

Celkově lze dodat, že navrácení závodu do centra Plzně mělo velmi příznivý ohlas nejen mezi samotnými běžci, ale hlavně mezi fanoušky závodníků, rodinnými příslušníky anebo jen přihlížejícími. Mohli totiž bez problémů přecházet po trati, sledovat a povzbuzovat své favority, což na mnohých jiných závodech není zvykem. Mezi závodníky se v cíli šířil názor, že pokud i v příštím roce bude závod v centru, tak dokáže přilákat více účastníků než doposud. To je ostatně i přání pořadatelů, kteří věří, že i splnitelné.

Výsledky závodu najdete na www.pro-sport.cz nebo www.onlinesystem.cz.