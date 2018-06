Ideální podmínky v Olomouci pomohly skvělým časům

Pořadatelé se mohli již před startem pochlubit, že se na trati objeví špičkoví vytrvalci Stephen Kiprotich a Wilson Kipsang, mezi ženami pak byla hlavní favoritkou Mary Keitany. V podvečerní Olomouci však zářily jiné hvězdy.

Za hodinu a jedenadvacet vteřin trať prolétl Josphat Kiprop Kiptis z Keni. Běžel teprve druhý půlmaraton v životě (první na jaře v Praze), zlepšil si osobní rekord a za traťovým zaostal jen o čtyři vteřiny. Již nyní se těší na další závody, kde by se chtěl dále zlepšovat. Je mu teprve jednadvacet a to slibuje zajímavou budoucnost pro tohoto člena Runczech racing teamu.

O jedenáct vteřin později doběhl Jonathan Maiyo a na stupních vítězů je doplnil krajan Cosmas Jairus Kipchoge Birech. Tomu se povedl numericky líbivý čas 1:01:01. Největší hvězdy skončily za stupni vítězů - bývalý držitel maratonského rekordu Wilson Kipsang doběhl pátý a olympijský vítěz a mistr světa Stephen Kiprotich desátý.

„Já z toho mám dobrý pocit, protože o tom je atletika a sport, nikdo to nemá zaplacené dopředu a to je krásné, že se ukáže až v tu chvíli, kdo je na tom nejlépe a dnes všechny karty hrály pro Josepha. Je to jeho velký den,“ řekla manažerka elitních atletů Jana Moberly.

Nejrychlejší ženou pak byla Mary Keitany z Keni, která zaběhla čas 1:06:38. Fantastickým výkonem vylepšila dosavadní traťový rekord světové rekordmanky Florence Kiplagat o dvě a čtvrt minuty. Dosavadní traťový rekord zdolala i druhá Rose Chelimo, kterou vítězka porazila téměř o dvě minuty. Není divu, že si závod pochvalovala a na pozávodní konferenci prozradila, že jejím cílem jsou olympijské hry v Riu příští rok. Nyní se však už těší na pár dní odpočinku.

Vynikající výkony české špičky

Odpočinek nyní čeká i nejlepšího z českých běžců Jana Kreisingera. Spolu s Jiřím Homoláčem běželi skoro celý závod za Britem Matty Hynesem, bylo také ideální běžecké počasí a odměnou jim byly vynikající časy – vítěz české klasifikace bral čtrnácté místo celkově za 1:05:50, jen o pozici a 26 sekund za ním byl Homoláč, který ztratil kontakt až v závěrečné fázi závodu. Jeho výkon ale vzbuzuje obdiv už jen proto, že zvládl třetí půlmaraton Runczech běžecké ligy během měsíce. Třebaže v Českých Budějovicích vyhrál, nejlepší čas zaběhl až nyní.

Mattoni 1/2Maraton Olomouc Výsledky a další informace o závodu najdete na stránkách pořadatele runczech.com.

„Pocity jsou fantastické – lidi byli všude,“ ocenil nejrychlejší Čech skvělou atmosféru. Podobně jako Homoláč v poslední době hodně závodil, dle svých slov každý týden a naposledy byl minulý týden druhý v tropickém vedru na RunTour v Hradci Králové. Po zmiňovaných deseti volnějších dnech bude Kreisinger pokračovat v přípravě na Berlínský maraton. Chce se pokusit o čas 2:15, který by mu mohl zajistit letenku na OH v Riu, přestože atletický svaz zatím limity nevypsal.

Mezi ženami udělala divákům velkou radost domácí Petra Kamínková, která zvítězila ve velmi kvalitním čase 1:17:44 a o deset vteřin porazila svojí tradiční soupeřku Ivanu Sekyrovou. „Tenhle běh je pořád krásnější,“ neskrývala nadšení ze skvělého výsledku nejrychlejší domácí závodnice.

A nadšení bylo znát z tváří tisícovek dalších účastníků – na start půlmaratonu se postavilo 5 500 účastníků a další téměř tři tisícovky v rodinném běhu. Nejdelší den v roce si tak v Olomouci všichni parádně užili, k čemuž dopomohlo i slunce. Po odpolední vydatné dešťové spršce vyšlo a pomohlo vytvořit tu nejlepší atmosféru.