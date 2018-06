První závod Rungo.cz: "Pětka" pouze pro 250 lidí, přihlaste se hned!

Mám radost, že v tom nejsou peníze ani touha zviditelnit se, žádný marketingový tah. Prostě se dala dohromady skupina lidí a svůj čas věnují makání na něčem, co bude, pevně věřím, fajn zážitek pro ostatní. A jak se do toho pustili! Jeden řeší trať, druhý časomíru, další zařizuje povolení. Je to síla, když vám něco roste pod rukama z čiré radosti, že se to dělá pro druhé. Je to spontánní a týmové. Nezmůžeme se na nic jiného než všem říct: Děkujeme a to také Městké části Praha - Újezd, která nad závodem převzala záštitu.

Více o závodě najdete zde, přihlašovat se můžete tady.

Čeká na vás rovina, jen na konci malinko přituhne. Nepatříte-li mezi chrty, nebojte, na trať s vámi vyběhne doprovod, který vás povede na čas třiceti minut, což je tempo, které bude vyhovovat i těm pomalejším. Pomyslnou červenou lucernu si jako ten poslední vezmu na starost osobně.

Budu vašim průvodcem a hecířem. Držte nám palce a hlavně si přijďte zaběhat.

P.S. Pouze ti, kteří se přihlásí do nedělní půlnoci, získají běžecké triko v limitované edici pouze pro tento závod. Musíte se však dostavit k závodu.