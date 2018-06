První půlmaraton aneb příběh jedné euforie po čtyřicítce

Ke čtyřicítce jsem si dal výstup na slovinský Triglav. A pak jsem začal navštěvovat různé extrémní a extrémnější akce. Zimních 24 hodin na Lysé hoře. Beskydskou sedmičku. Horskou výzvu v Jeseníkách a Krkonoších. 24 hodin kolem Olešné aneb in line maraton. A začal jsem na všechny tyto akce pilně trénovat.



Chodil jsem dlouhé pochody pěšky. Makal jsem na inlinech. A nakonec jsem začal znovu po dlouhých letech běhat. Nejdřív jen jako doplněk tréninku. Pak mě to však pohltilo naplno. Běh jako ideální odreagování se po náročném dni v práci. Není lepší způsob jak si vyčistit hlavu.

Sháním si informace, jak správně běhat. Jak daleko a jak často. Jak správně dýchat. Na co si dát pozor. A vzápětí zjišťuji, že něhám rychleji. A dále.

Je načase dát si pořádný cíl. Neb nic nemotivuje lépe než konkrétní cíl. A tak se přihlásím na říjnový půlmaratón do Hradce Králové.

Je květen, mám pět měsíců času, to zvládnu. Na webu nalézám službu, která mi navrhne tréninkový plán a s trpělivostí a důsledností vlastní pouze strojům se mě v pravidelných intervalech ptá, jaký že byl můj dnešní běh.Provokatérka.

Leč i já umím být důsledný, vidím-li cíl a tak se pokynům svého internetového trenéra podvoluji a běhám podle plánu. Zpočátku to jde lehce, pak začíná přibývat kilometrů a ubývat času na kilometr, ale jde mi to a zlepšuji se.

Pak se však něco pokazí a mě začínají bolet lýtka čím dál víc. Zkouším běhat i přes bolest, ale nejde to. nakonec mě to bolí i při normální chůzi. A tak si musím koncem června naordinovat nucený oddech. Jezdím aspoň na bruslích, u toho mě to nebolí, ale stejně jsem smutný a zklamaný. Maily od trenéra mažu.

Pak na Horské výzvě v Krkonoších objevuji kouzlo tejpování. K pobavení celé rodiny si holím nohy a hurá znovu do akce.

A znovu Endomondo a vzdálenosti. Časy na kilometr. Ale hlavně radost z pohybu a endorfiny v žilách.

Doháním měsíc bez tréninku a jsem nadšen tím, jak tělo nezapomíná.

Najednou je půlka září a do závodu necelý měsíc. Naprosto běžně běhám to, o čem bych před rokem ani nesnil. Tréninky se prodlužují, ale den zkracuje a tak se mým společníkem stává i čelovka. Běh v noci při měsíci má taky své kouzlo a romantiku.

Poslední dva týdny před závodem mi trenér ordinuje 16-kilometrové běhy. Zvládám to naprosto bez problémů. Nic mě nebolí. Tělo poslouchá jak hodinky. A podává stabilní výkony. Věřím si, že to zvládnu!

A pak náhle stojím na Malém náměstí v Hradci. Obklopen stejnými nadšenci jako jsem já. Řada z nich tu taky stojí poprvé. Je nádherné počasí. Atmosféra mě pohlcuje, žíly plní adrenalin.

Zazní výstřel a dlouhá řada běžců se dává pomalu do pohybu. Opakuji si svou mantru - hlavně se nenechat strhnout davem a nepřepálit začátek. Musím si držet své tempo. Daří se. Endomondo m i pravidelně hlásí časy na kilometr. Běžím to, na co jsem trénoval. Kilometr za kilometrem. jen s malými zastávkami na občerstvovačkách. Doplnit tekutiny a cukry. A hned zase dál.

Na jedenáctém kilometru se cítím skvěle. Půlku mám za sebou, nic nebolí, tempo si držím, pomalu přibývá lidí, které předbíhám.

Šestnáctý kilometr. V průběhu závodu lehce zrychluji, stále se cítím skvěle. Překonávám svůj osobní rekord, do cíle jen pět kilometrů.

Sedmnáctý kilometr. Občerstvení. vybíháme z lesa na otevřený prostor. Slunce už nesvítí příjemně, ale nepříjemně pere. Bude to boj.

Osmnáctý kilometr. Najednou mi bez varování došel kyslík i cukr ve svalech. Kolem mě přibývá lidí, kteří už jen jdou. Mé tělo se k nim chce přidat, ale hlava je silnější. Připadá mi, že se vleču nekonečnými doběla rozpálenými ulicemi Hradce králové. A zoufale hledám poslední zbytky energie. Hlavně vytrvat a nezastavit.

Devatenáct a půl. Vytrval jsem a krize je pryč. Uf, to bylo nejhorších jeden a půl kilometru! Už zase se mi běží lehce, tedy s ohledem na kilometry v nohách. Kolem cesty přibývá fanoušků, kteří nás povzbuzují a ženou kupředu. Skvělá atmosféra.

Cíl se blíží. Už vidím závěrečný kopec. To je taky nápad - cílová rovinka do kopce! Stoupám metr za metrem a najednou probíhám pod obloukem a je to za mnou! Dokázal jsem to! Cítím se skvěle. Euforie jako blázen. Uběhl jsem půlmaratón! Co na tom, že za můj čas by Keňané zaběhli celý maratón a možná by si stihli dát i kafe - já jsem dnes zakončil jednu etapu své Cesty. A splnil si jeden cíl. Jaký bude ten příští?