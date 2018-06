Exkluzivně: Garmin Epix je nadupaný sporttester s turistickými mapami

Vypadají trochu jako technická specialita od Q v některém z dílů Jamese Bonda. Při prvním stisknutí masivních bočních tlačítek jsem proto trochu čekal, že odněkud odpálí raketu nebo mě minimálně omráčí laserovým paprskem. Nic z toho se však nestalo. V robustním, drsném až trochu vojenském designu se skrývají funkce velmi podobné již dříve představenému sporttesteru Garmin Fenix 3.



Je tu však několik zásadních odlišností. Tou hlavní jsou mapové podklady. Hodinky totiž mají velkou vnitřní paměť, 8 GB, do které se bez problémů vejdou dokonce například podrobné mapy celé Evropy. Já jsem měl v hodinkách nahrané TOPO mapy přímo od Garminu, které obsahují spoustu informací v detailním rozlišení. Mělo by však být možné nahrát si i jiné mapy než ty od Garminu, podobně jako to jde do navigací řady Garmin Edge. Orientaci a pohyb v mapách usnadňuje dotykový displej, pomocí kterého se můžete mapou volně pohybovat nebo měnit měřítko.

Z počátku jsem byl trochu skeptický. Na tak malém displeji na zápěstí přece nemůže být mnoho vidět! Rozhodl jsem to vyzkoušet v praxi. Nasedl jsem do auta a vyrazil bez přípravy od domova zhruba 30 kilometrů do míst, kde jsem nikdy před tím nebyl. Když se přede mnou otevřel nádherný výhled do „neproběhané“ krajiny, zaparkoval jsem a vyrazil. Bez přípravy, bez mobilu, jen já a Garmin Epix.

Prototyp Hodinky, které jsme měli k dispozici, byly ve fázi prototypu s výrobním číslem 9. Z tohoto důvodu ještě ne vše bylo stoprocentní a finální produkt se ještě může mírně lišit (a minimálně softwarově určitě bude). Z tohto důvodu prozatím nemělo smysl provádět detailní test všech vlastností a funkcí.

Mou snahou bylo zabloudit, proto jsem si užíval nádherný pocit svobody při běhu přírodou po pěšinkách vyšlapaných od zvěře nebo napříč loukou a rovnou do lesa. Na hodinkách jsem si nastavil měřítko, při kterém úhlopříčka displeje zobrazovala zhruba 5 kilometrů a které se mi zdálo optimální. Díky tomu jsem i po pár kilometrech na první pohled poznal, kde se nacházím, co mě za pár chvil při běhu čeká, přesto jsem však na displeji viděl mnoho podrobných informací. Mapa na displeji se navíc díky kompasu automaticky natáčela podle směru, kterým jsem se právě díval, i když jsem se zastavil. Zabloudit jsem neměl šanci.

Zobrazení map na velkém displeji mobilního telefonu je sice stále přehlednější, na druhou stranu nemuset zastavovat, vytahovat telefon a mít možnost po očku sledovat, jak to s trasou a okolím vypadá přímo na zápěstí, je docela fajn. Dokážu si například představit, že na určitém typu dobrodružnějších závodů se může jednat o neocenitelného pomocníka. Přestože jsou hodinky dost velké a budou sedět spíše na pořádné chlapské ruce, jsou lehčí, než vypadají, a s komfortem při nošení jsem neměl žádný problém.

Garmin Epix senzory: GPS, GLONASS, barometr, kompas, pohyb

konektivita: ANT+, Bluetooth Smart

vodotěsnost: 50M

sporty: běh, chůze, kolo, plavání, lyžování a další

monitor aktivity: ano

mobilní notifikace: ano

další funkce: mapy, navigace, odhad VO2 max, aplikace (ConnectIQ), geocaching, a další...

dostupnost: květen 2015

cena: 13 990 korun

Kromě map a dotykového displeje se Garmin Epix liší od Fenix 3 ještě absencí WiFi. Jinak jsou hodinky funkčně prakticky stejné, tedy dokáží sloužit jako fitness náramek, který počítá počet kroků a spálených kalorií, multisportovní hodinky s aplikacemi pro běh, plavání, kolo, ale třeba i golf, kromě GPS obsahují i barometr a kompas, a tak jako všechny nové modely Garminu podporují platformu ConnectIQ pro instalování aplikací, vzhledů, widgetů a datových polí.

Je otázkou, do jaké míry jsou podrobné mapy v hodinkách v českých podmínkách a závodech využitelné, na druhou stranu na trhu není v současné době žádné jiné srovnatelné zařízení, což dělá z Garmin Epix unikátní sporttester. Kromě map navíc obsahují „plnou výbavu“ poslední řady Garmin hodinek, takže se vlastně jedná o vůbec nejpokročilejší přístroj na trhu.

