EXKLUZIVNĚ: Ručičkové hodinky Garmin se hodí na ples i do práce

Nebyl by to totiž Garmin, kdyby do hodinek přece jen nepřidal alespoň něco ze svého fitness světa. Hodinky vám sice nezměří uběhnutou vzdálenost, srdeční tep, nastoupaná patra a ani vás neupozorní na příchozí hovory ve vašem telefonu, jako to umí jiné modely sportovních hodinek či fitness náramků na současném trhu. Přesto se uvnitř ukrývá pohybové čidlo, které slouží k počítání nachozených kroků nebo k analýze kvality vašeho spánku.

Abyste měli o své celodenní aktivitě přehled, obsahuje ciferník dva digitální ukazatele, které jsou do celkového vzhledu hodinek vkusně zakomponovány a na pohled nijak neruší klasický ručičkový design. Obloukový displej na levé části se zabarvuje šedou barvou podle toho, kolik jste již splnili z denního cíle v počtu nachozených kroků. Tento cíl si můžete nastavit buď ručně, nebo ho můžete nechat upravovat na základě vaší aktivity (pokud nachodíte více, cíl se o trochu zvýší, pokud méně, na další den mírně poklesne).

Stejný ukazatel na pravé části ciferníku, který se zabarvuje tentokrát do červena, měří, jak dlouho již sedíte na místě, a upozorní vás, že je na čase se projít. Podle Garminu totiž lékařské výzkumy ukazují, že čas strávený bez pohybu (například sezením) má velmi negativní vliv na lidské zdraví, a pokud ho proložíte krátkými procházkami nebo nenáročnou pohybovou aktivitou, svému tělu výrazně prospějete. Jakmile je pravý displej celý červený, je nejvyšší čas se trochu protáhnout. K vynulování ukazatele stačí zhruba 200 metrů.

Pokud plánujete střídat Vivomove s jiným sporttesterem od Garminu, počítejte s tím, že pro sledování počtu nachozených kroků je na platformě Garmin Connect možné mít aktivní vždy jen jedno zařízení (nastavení můžete kdykoliv změnit přímo v aplikaci). Kroky dvou či více různých hodinek spojených s jedním účtem se nesčítají.

Verze s koženým páskem opět v černém a bílém provedení. Oproti verzi sport má ale mírně odlišný design ciferníku a liší se také barva lunety. Premium: Nejdražší varianta s koženým páskem a nerezovým materiálem použitým pro tělo hodinek. Opět je k dispozici ve dvou variantách, černou se stříbrnou lunetou doplňuje bílá se zlatou lunetou.

Pohybové čidlo slouží také k analýze spánku, stejně jako to známe z moderních fitness náramků. Podle toho, jak moc se v noci převalujete, vám ukáže, jak kvalitní spánek byl. Tato data ale na samotných hodinkách neuvidíte, jejich vyhodnocení a případně přesný počet nachozených kroků se dozvíte až v aplikaci Garmin Connect, která funguje jak na mobilních telefonech, tak na PC a Mac. Aplikace s hodinkami komunikují pomocí vestavěného Bluetooth a vše funguje bez problémů, stejně jako u ostatních sporttesterů a náramků Garmin.

Garmin Vivomove průměr: 42 mm

42 mm baterie: CR2025

CR2025 výdrž: 1 rok

1 rok vodotěsnost: 5 ATM

5 ATM funkce: monitor denní aktivity a spánku

monitor denní aktivity a spánku cena

sport: 4 490 Kč

classic: 5 990 Kč

premium: 8 290 Kč

Z funkčního hlediska je to prakticky vše. Zbytek jsou klasické ručičkové hodinky ve vodotěsném provedení, takže se nemusíte bát si s nimi zaplavat. V základním balení dostanete k hodinkám i sadu nářadí pro výměnu řemínku. Ten má standardní rozměr a díky tomu můžete hodinky „převlékat“ do různého kabátku podle vlastního vkusu.

Hodinky budou k dispozici v šesti různých provedeních, která se liší barvou ciferníku a materiálem řemínku (silikon nebo kůže), prémiová řada bude vyrobena z nerezu. My jsme měli k dispozici bílou variantu s koženým řemínkem, která slušela především dámskému zápěstí.

Vypadá to, že si výrobci stále více uvědomují, že pokud lidé mají něco nosit celý den na ruce, nezáleží jen na tom, co všechno to umí, ale stále více též na vzhledu. Mnoho současných chytrých náramků má opravdu povedený design a nevzhledné plastové tvary zůstávají doménou snad už jen u nejlevnějších neznačkových výrobků. Nabídnout funkce fitness náramků v elegantních ručičkových hodinkách je dalším krokem v tomto vývoji a já myslím, že bude mít úspěch.