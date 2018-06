Exkluzivně: nejhezčí hodinky Garmin Fenix 3 umí vše, nač si vzpomenete

Jak název napovídá, Garmin Fenix 3 je již třetí generací hodinek, zaměřených nejen na multisportovní aktivity (od běhu přes kolo, plavání až třeba po lyžování), ale také na outdoor a pobyt v přírodě. Jsou doslova napěchované funkcemi, které doplňuje tradičně skvělá výdrž baterie, a jsou tak připraveny na nejrůznější dobrodružství za hranicemi vašeho domova.

Vzhled a design je sice velmi subjektivní záležitost, ale říkejte si, co chcete, Garmin Fenix 3 jsou podle mě nejhezčí sportovní hodinky a sporttester na současném trhu. Vážnou konkurencí z hlediska elegance je snad jen řada Ambit od Suunto, nad kterou ale Garmin vítězí barevným displejem a možností si grafický „ciferník“ libovolně upravit podle svého.

Stejně tak jako všechny nové hodinky Garminu totiž Fenix 3 podporují platformu ConnectIQ, která umožňuje přímo do nich instalovat aplikace, widgety, datová pole a právě i grafiku standardního displeje. Ráno tak můžete jít do práce v obleku s elegantními ručičkami simulujícími mechanické hodinky a odpoledne už můžete sportovat s digitálkami plnými nejrůznějších informací. V současné době si dokonce můžete vybrat i ze tří unikátních vzhledů RUNGO.cz. Fenix 3 jsou zkrátka nejen hezky vyrobené, ale dokážou být také pestré a do určité míry se vám přizpůsobí.

Garmin Fenix 3 v designu RUNGO

Kromě vylepšeného displeje s mnohem větším rozlišením přináší oproti předchozím modelům i další novinku, je jí EXO anténa GPS/GLONASS přijímače, která je součástí kovové lunety kolem displeje. Díky ní by měl být příjem signálu lepší než kdy dřív. Mírně (o jeden milimetr) se také snížila tloušťka těla hodinek. Stále se však jedná o přístroj spíše na velkou chlapskou ruku než na drobné dámské zápěstí.

Jinak nechybí žádná funkce, se kterou si Garmin Fenix udělal dobré jméno už u předchozích generací, tedy kompas, barometr (vhodný například pro přesnější měření převýšení), senzor pro měření teploty či podpora Wifi, Bluetooth a ATN+. Díky pohybovému čidlu zvládnou hodinky všechny funkce fitness náramků a dokáží celý den monitorovat vaši aktivitu, počítat kroky, spálené kalorie nebo hlídat váš spánek. Oproti Fenix 2 se také zvýšil stupeň odolnosti proti vodě.

Garmin Fenix 3 Senzory: GPS/GLONASS, barometr, kompas, výškoměr, teploměr

GPS/GLONASS, barometr, kompas, výškoměr, teploměr Konektivita: USB, Wifi, Bluetooth, ANT+

USB, Wifi, Bluetooth, ANT+ Vodotěsnost: 100M

100M Další funkce: VO2 max, regenerační asistent, aplikace Connect IQ, monitor denní aktivity, navigace

VO2 max, regenerační asistent, aplikace Connect IQ, monitor denní aktivity, navigace Cena: 12 490 Kč (bez HRM)

Pokud jde o sport a pro nás nejzajímavější běhání, zvládají Garmin Fenix 3 všechny funkce jako sporttester Garmin Forerunner 920XT. Dokáží odhadovat VO2 max, doporučit čas odpočinku, evidovat vaše osobní rekordy a odměňovat vás virtuálními medailemi. Na výbězích vás může doprovázet virtuální partner, pomohou vám také s intervalovým tréninkem. Hodinky budou navíc k dispozici v sadě s novým HRM-Run hrudním pásem pro měření tepu, pomocí kterého lze sledovat i téměř vědecké parametry vašeho běhu, jako jsou doba kontaktu se zemí, vertikální oscilace nebo kadence.

Kromě sportovních funkcí si Fenix 3 poradí i s navigací. Navádět vás může jak po trase, což jsme měli možnost vyzkoušet, když jsme si s ním byli proběhnout trasu závodu No Men Run (a navigace fungovala opravdu skvěle), tak rovnou na zadaný bod. Jako by hodinky vybízely, hodit všechny starosti za hlavu a vyrazit do přírody neznámou krajinou, objevovat nová místa.

Kromě ANT+ podporují Fenix 3 i Bluetooth Smart, díky kterému dokáží spolupracovat s vaším mobilním telefonem, podobně jako dříve představený Garmin Vivoactive. Díky tomu na nich můžete sledovat dění na facebooku, e-mailové zprávy nebo nepřijaté hovory.

V Rungo.cz jsme měli možnost se zatím seznámit s prototypem hodinek, tedy s předprodukčním modelem, který ještě nebyl určen pro koncové zákazníky. Hodinky jsou ale nabité tolika zajímavými funkcemi, které by si zasloužily podrobnější testování, že pro vás do budoucna chystáme ještě dlouhodobý test, kde si tyto funkce rozebereme podrobněji. Jaký vliv na přesnost má GLONASS? Kolik baterky ušetří nejrůznější úsporná nastavení a jak dlouhý běh či pochod dokáže Fenix na jedno nabití vlastně zaznamenat? Co už dokáží nejrůznější aplikace v programu ConnectIQ? Na to vše se můžete těšit v chystaném dlouhodobém testu již finálního vzorku, určeného do prodeje.