Garmin Vivoactive: v prodeji od března. Redakce vám přináší první pohled

Nebyla to úplně láska na první pohled (přes fotografii), ale elegantní vzhled hodinek si mě nakonec zcela získal. V reálu totiž vypadají mnohem, mnohem lépe. Možná je to díky celkovému pocitu, který získáte z tenkého těla a na dotek příjemného pásku, když hodinky držíte v ruce. Dobře reagující dotykový displej (a to i v případě poměrně tlustých běžeckých rukavic), který je navíc barevný a dokáže měnit svou tvář pomocí stažitelných témat, celkovou eleganci jenom podtrhuje.

To nejzajímavější na těchto chytrých hodinkách se ale ukrývá uvnitř. Garmin vivoactive sice vycházejí z řady vívo náramků Garminu, funkcemi jsou však tak nabité, že předčí leckteré sporttestery. Tyto funkce by se daly rozdělit do tří oblastí: denní monitoring aktivity, GPS sporttester a chytré hodinky komunikující s mobilním telefonem.

Podobně jako dříve testovaný Garmin Vívofit dokáže i Vivoactive pomocí akcelerometru počítat celý den vaše kroky, spálené kalorie nebo v noci sledovat, jak klidný je váš spánek. Hodinky navíc obsahují vibrační motorek, který vás decentně upozorní, že je na čase se jít projít, oznámí vám splnění denního cíle nebo poslouží jako budík.

Díky vestavěné GPS se o vás postarají i jako plnohodnotný sporttester. Můžete s nimi tedy velmi přesně zaznamenávat svoje běžecké výkony a využívat je pro běžecký trénink. Hodinky dokážou spolupracovat s hrudním pásem pro měření tepu (včetně těch na ruku, například pás Mio Link fungoval bez problémů), ale i dalšími zařízeními, jako je měřič kadence pro cyklistiku. Asistovat vám mohou i u dalších sportů, především při plavání (kde dokáží počítat tempa a počty uplavaných bazénů) nebo golfu.

Garmin Vivoactive Displej: dotykový barevný

GPS: ano

Komunikace: ANT+, Bluetooth Smart

Výdrž: 3 týdny

Výdrž GPS: 10 hodin

Určení: monitor aktivity, smartwatch, multisport tracker

Cena: 7 400 Kč

Poslední a neméně zajímavou vlastností hodinek je jejich spolupráce s mobilním telefonem a podpora instalovatelných aplikací z programu Connect IQ, která z nich dělá opravdové chytré hodinky. Jakmile je spárujete s mobilním telefonem pomocí Bluetooth Smart (podporované jsou platformy Android a iOS), dokáží zobrazovat informace z kalendáře, notifikace o nepřijatých hovorech, SMS a e-mailové zprávy nebo novinky ze sociálních sítích. Je toho tolik, až to (minimálně při běhání) může docela rozptylovat. Pokud navíc používáte mobilní telefon jako hudební přehrávač, můžete pomocí Vívoactive ovládat jeho hlasitost. A pokud jste zapomnětliví jako já, možná vás potěší funkce, která prozvoní váš telefon v dosahu Bluetooth signálu.

Jak už bylo naznačeno, specialitou těchto hodinek je podpora platformy Connect IQ. Spolu s chystanými Fenix 3 a Forerunner 920XT se jedná vlastně o první hodinky, které tento systém přivádějí do praxe. Zjednodušeně řečeno to znamená, že hodinky jsou z velké části dále konfigurovatelné a každý, kdo má zájem, si může upravit vzhled hodinek, naprogramovat si, jaké hodnoty se mají zobrazovat při workoutu (od nejrůznějších rychlostních průměrů až třeba po počet vypitých piv). Instalovat ale můžete i komplexní aplikace, které například přidají podporu některého z externích zařízení (třeba přes Bluetooth) nebo vám zpřístupní nějakou geolokační hru. Instalace doplňků a aplikací se provádí jednoduše přes mobilní aplikaci nebo z počítače po propojení s USB kabelem. Možnosti do budoucna jsou opravdu široké a hodinky si přívlastek „chytré“ zaslouží (byť je celá platforma zatím v plenkách).

Hodinky, které jsme měli k dispozici, byly zatím ve formě prototypu s firmwarem, na kterém stále probíhá intenzivní vývoj. Podrobný test a dlouhodobější zkušenosti vám proto přineseme v dalším článku. Já osobně jsem z hodinek měl skvělý pocit a musím uznat, že cesta s důrazem na design, kterou Garmin v poslední době jde, se mi zamlouvá. Konečně je vidět, že sportovní hodinky nemusí být jen nevzhledná plastová boule na vašem zápěstí.