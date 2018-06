Na trh míří bota, která vám to spočítá. Pozná i svalovou dysbalanci

Celé jméno výrobce zní Altra Zero Drop a velmi přesně vypovídá o tom, s jakými botami máme co do činění. U všech modelů této značky se setkáváme s nulovým výškovým rozdílem mezi patou a špičkou. Krátký pohled na modelovou řadu prozradí, že to jsou boty maximalistické, které zpravidla disponují velmi nízkým až nulovým dropem, maximální flexibilitou a širokým prostorem pro prsty. Jediným rozdílem od minimusek je pohodlné tlumení.

V České republice není tato značka příliš rozšířená, ale i ona si pomalu nachází cestu na pulty lokálních obchodů a odtud na nohy běžců, kteří hledají pohodlné boty, které jim dovolí pracovat s běžeckým stylem.

A právě práce s běžeckým stylem je záležitost, na kterou se Altra u své revoluční hi-tech novinky zaměřila nejvíce. Snaha o výrobu “chytré” boty sahá několik let do historie. Nejvýraznějším pokusem byla adidaska s označením One, která disponovala několika mikroprocesory umožňujícími dynamickou změnu tlumení při běhu. Bohužel, tento pokus nebyl příliš úspěšný a vysoká poruchovost a nízká využitelnost odsoudila Adidas One ke stažení z trhu.

Na rozdíl od pokusů s úpravami tlumení zvolila Altra tentokrát zcela opačný přístup. Nesnaží se modifikovat botu, ale poskytuje zpětnou vazbu, abyste byli schopní upravit a zefektivnit techniku běhu. V podstatě se jedná o běžeckou botu, sporttester a trenéra v jednom.

Altra IQ komunikuje pomocí Bluetooth s chytrými hodinkami nebo telefony (iOS i Android) a poskytuje informace o délce kroku a především o oblasti chodidla, přes kterou vedete váš nášlap. Kromě toho nechybí údaje o kadenci nebo rovnoměrnosti zatížení mezi pravým a levým chodidlem. V praxi jsou tak IQ jakousi minimalizovanou tlakovou deskou, jakou můžeme vidět v běžeckých speciálkách nebo u fyzioterapeutů a ortopedů.

Největším přínosem IQ je možnost okamžitě zareagovat, pokud vaše běžecká technika není zcela optimální. To bylo až dosud bez videozáznamu nebo trenéra, který na vás dohlížel, velice obtížné, protože ne každý běžec si je schopný uvědomit chyby, které při běhu dělá.

Směr, kterým vás tyto boty povedou, je označený jako nášlap na střed chodidla. Špatné jsou (nejen) podle Altry odchylky na obě strany, kdy dopad výrazně do špičky značně přetěžuje chodidlo a obě klenby, zatímco dopad tvrdě přes patu zase výrazně zvyšuje nárazy, se kterými se musí vypořádávat vaše klouby. Zároveň vás Altra IQ nenechá odpočinout a bude vás nutit držet kadenci minimálně na hodnotě 172 kroků za minutu.

Cílem, který si Altra s uvedením této boty vytyčila, je pomoci lidem běhat technicky lépe, s vyšší efektivitou a nižší pravděpodobností zranění. Na trhu se IQ objeví začátkem příštího roku a cena by se měla vyšplhat na 200 dolarů. Za své peníze dostanete pohodlnou silniční botu s výškou tlumení 23 milimetrů, nulovým dropem a váhou 243 gramů. Bát se nemusíte ani poruchovosti měřicích senzorů. Pokud se cokoliv pokazí, Altra garantuje výměnu boty, pokud senzory přestanou fungovat dříve, než bude bota sama o sobě zničená.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.