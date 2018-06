První 1/2 maraton - STRC Lipno 2015

Nicméně Den D nastal, a tak jsem se ve 13.30 objevil na startu. Závod nám odstartovala olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Běh od Mariny Lipno směrem k sjezdovce Jezerní byl v ucelené skupině běžců. Více trhat se to začalo právě pod sjezdovkou. Ti zdatnější to vybíhali, já to vyběhl z půlky a pak došel. Pak přišla relativně pěkná rovinka až pod vrchol Luč. Část jsem se opět snažil vyběhnout, nicméně jsem pak opět zvolil svižnější chůzi jako ostatní bojovníci, takže se šlo úzkými lesními cestičkami pěkně v řadě za sebou. Mimochodem na Luči to bylo opravdu krásné!

Následný seběh z Luče do Loučovic se mi líbil. V kořenech, kamenech a jehličí jsem se cítil docela fajn. Pak další docela rovný úsek z Loučovic až k Čertovo kamenům, opět musím vyzdvihnout další pěknou část závodu - krásné prostředí a pod vámi bublající Vltava - parádička! Za Čertovo kamením stále docela pohodový úsek. No, a pak to přišlo - relativně malý kopec od 13. kilometru směr Dvorečná jsem už opravdu celý šel, nicméně nevěděl jsem, že to nejhorší mě ještě čeká. Na Dvorečné jsem měl soukromou občerstvovačku (na trati byli tři) a jsem rád, že jsem ji využil.

Za Dvorečnou přišla asi nejtěžší část závodu - zdolání poloviny sjezdovky Promenádní. Tohle jsem nahoru fakt vyfuněl. Prostě kopec jako blázen! Po dokončení tohoto úseku směřovala trasa ke Stezce korunami stromů. Teda proti schodům nemám žádný odpor, ale tyhle vedoucí až nahoru na stezku jsem proklínal. Následný seběh po obvodu byl fajn, diváci fandili, tleskali, takže to alespoň člověka na 17. kilometru závodu povzbudilo.



Co očekávat dále? Ano, další kopec... tentokrát k Alpské vyhlídce, zde jsem opět šel. Následný seběh od Alpské vyhlídky směrem k Marině už byl na pohodu, ale už jsem se těšil do cíle, což se podařilo. Trať jsem uběhl za 2h:29min dle oficiální časomíry. Na to, že to byl můj první trailový závod, jsem spokojen! Trasa byla opravdu krásná a rozhodně náročná, ale příští rok nebudu váhat opět tento závod navštívím! Pro mě zatím TOP závod!

A teď zbývá ještě vyzkoušet nějaký skyrunning...