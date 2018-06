Protizánětlivé bylinky aneb domácí běžecká lékárna

Letos se nám sice babí léto protáhlo skoro do Vánoc, ale i tak díky teplotní změně nastává období, které se sice hodí pro běhání, ale zatěžuje náš organismus útoky virů a bakterií. Vyrazíme proti nim do boje s bylinkami.

Česnek a cibule

Babské tipy na mazání běžeckých bolístek Při zánětu šlach, kloubů i při podvrtnutých kotnících můžete využít protizánětlivých účinků arniky horské nebo kostivalu. Kostival bývá často součástí tzv. koňské masti (název je odvozen od kaštanu koňského), což je směs až 25 bylin s hřejivými či naopak chladivými účinky, která působí hojivě na svaly, klouby i cévní systém. Určitě jste už slyšeli i o tygří masti. Pochází z Barmy a díky vysokému obsahu éterických látek (hřebíčková a skořicová silice, mentol, kafr a další) pomáhá při svalových a kloubních bolestech.

Česnek nemůžeme inhalovat ani z něj dělat čaj, přesto je jedním z nejúčinnějších přírodních léků. Stejně jako cibule obsahuje silici aliin. Výzkumem bylo zjištěno, že alicin, který z aliinu na vzduchu vzniká, má antibakteriální (antibiotické) a protiplísňové účinky. Pokud nemáte citlivější žaludek, 1 – 2 stroužky česneku je výborné užívat denně syrové. Tepelnou úpravou se totiž obsah účinných složek snižuje. Česnek dále obsahuje saponiny (protizánětlivé účinky) a flavonoidy (antioxidační) – je to prostě takový malý domácí zázrak, který vykompenzuje svými účinky i charakteristický zápach z úst.

A jaký ozdravný prostředek lze vyrobit z cibule? Cibuli nakrájenou na kolečka navrstvěte do sklenice s cukrem a uchovejte v lednici. Po cca 24 hodinách cibule pustí šťávu a vzniklý sirup (užívejte ho po lžičkách po jídle) dokáže vyléčit kašel, pomáhá i při bolestech v krku.

Heřmánek

Od června do srpna si můžeme nasbírat a nasušit heřmánek. V čaji i ve směsích pro inhalaci má skvělé protizánětlivé účinky, mírně tiší bolest, zvyšuje pocení a uvolňuje křeče. Odvar z heřmánku lze použít i při hojení ran. Výhodou je, že ho můžeme dopřát i miminkám. Nevýhodou naopak je, že někteří lidé mohou být na heřmánek alergičtí, takže odvary z něj nejprve vyzkoušejte v malém množství.

Lipový květ

Pokud máte v okolí lípu (velko- či malolistou), optimální dobu pro sběr květu poznáte, když strom začne hučet včelstvem (strom patří mezi medonosné). Lipový květ je skvělý pro léčení zánětů horních cest dýchacích.

Divizna

Z divizny velkokvěté využijeme její květ, a to při průduškových onemocněních a nemocech z nachlazení. Květ obsahuje saponiny, slizy a fenolové kyseliny, stejně jako flavonoidy. Účinné látky usnadňují vykašlávání. Směs s lipovým květem a medem, který byste neměli přidávat do horkého nápoje, ale až do vlažného, je výborná proti kašli. Diviznu můžeme využívat i zevně jako obklad na oděrky.

Tymián

Německá komise expertů schválila účinky tymiánu při léčbě bronchitidy (zánětu průdušek). Thymol, který tymián obsahuje, můžeme využít nejen jako součást bělících past na zuby, ale také pro jeho účinky zlepšující vykašlávání (thymol zvyšuje obsah hlenu).

Jitrocel

Vynikající bylinkou je u nás hojně rozšířený jitrocel kopinatý. Sbírají se listy, které obsahují glykosid aukubin (antibiotické účinky) a slizové látky, kvůli nimž působí jitrocel proti kašli, protože tyto látky mají ochranné účinky a zvyšují tvorbu sekretu, navíc snižují podráždění krku. Z jitrocelu se vyrábí protizánětlivé čajové směsi, které navíc zlepšují trávení, nebo sirup, který se užívá před jídlem. Pro dospělé je ideální dávkou jedna polévková lžíce, pro děti jedna čajová lžička. Zevně můžeme jitrocel použít na špatně se hojící rány, pohmožděniny i při bodnutí hmyzem.

Řebříček

Další protizánětlivou bylinkou je řebříček, který nám může pomoci i proti průjmům. Čaj z řebříčku je efektivní při zánětech hrtanu i mandlí, při angíně a díky tomu, že zvyšuje tvorbu moči, také při ledvinových kamenech. Pokud vás bolí klouby, můžete na ně vyzkoušet řebříčkovou mast.

A na závěr ještě jedna rada celostní medicíny. Pokud trpíte často záněty a výše zmiňované čaje nebo masti nepomáhají, zkuste obrátit pozornost k sobě a do sebe. Opakované záněty totiž mohou znamenat snahu vyhýbat se konfliktům. Takže když odhalíte příčinu (co v životě přehlížíte nebo vědomě odsouváte), často se vyléčíte sami.