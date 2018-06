Mohu běhat v pronačních botách? Odpovídáme na váš dotaz

„Ahoj, je možné běhat v pronačních botách, když mi naměřili neutrální došlap?“ zněl dotaz čtenáře Jirky. Rozhodl jsem se mu věnovat celý článek, protože odpověď musí být pečlivá.

Budeme totiž muset nejprve vyložit, co to vlastně je pronační a neutrální došlap a jakým způsobem se řeší konstrukce jednotlivých typů běžeckých bot.



Jak zjistit typ došlapu?

Začněme typem došlapu. Dělí se na neutrální, pronační a supinační. Jaký typ došlapu máte právě vy, se dá zjistit několika způsoby, rozhodně však ne pomocí většiny domácích testů, jichž je plný internet. Sešlapaná podrážka vám totiž ve většině případů prozradí pouze to, že první kontakt chodidla se zemí provádíte přirozeně přes vnější hranu, tím pádem se v této oblasti guma na podrážce rychleji obrušuje. O nadměrné supinaci však v žádném případě nemůže být řeč.

Použitelné nejsou ani statické diagnostiky, při kterých děláte dřep nebo prostě jen stojíte na tlakové desce. Tento typ diagnostiky je perfektní pro zjištění tvaru vašich chodidel, ten však s typem došlapu nemusí přímo souviset.

Jak tedy zjistit, jaký typ došlapu máte? Nejlepší možnost je proběhnout se v rámci dynamické diagnostiky na běžeckém pásu. Tuto možnost vám dnes nabízí každá lepší běžecká speciálka. Teoreticky se dá tato diagnostika nasimulovat i v domácích podmínkách, kdy vás někdo zezadu natočí při běhu naboso. Největší problém ale spočívá ve správném vyhodnocení takto pořízeného záběru.

Nyní se pojďme podívat na všechny tři typy došlapu a na to, jak se při každém z nich chodidlo chová od letové fáze až po odraz. To nám pomůže pochopit, proč jsou domácí a statické testy k ničemu a jak se liší jednotlivé typy bot.

Došlap neutrální

Jako první si popíšeme neutrální došlap. Ten představuje přirozenou podobu toho, jak by naše chodidla měla při běhu pracovat. Pronační i supinační došlap je pak způsobený větší či menší odchylkou od této přirozené podoby.

Neutrální došlap - chodidla stojí stabilně a kolmo na podložce

Při neutrálním došlapu se chodidlo blíží k podložce v lehce nakloněné pozici tak, aby se země jako první dotkla vnější malíková hrana. Vytočení chodidla směrem ven se též říká supinace, ale v tomto případě se jedná o přirozenou práci chodidla, ne o nadměrnou supinaci.



Po dopadu chodidla na zem se těžiště přesouvá více na střed a celý krok je zakončen tím, že se chodidlo těsně před odrazem zhoupne lehce do vnitřní strany a odrážíte se přes palec. Pohyb chodidla a kotníků směrem dovnitř se označuje jako pronace, ale podobně jako u supinace i tentokrát je zhoupnutí dovnitř pouze minimální a nejedná se o nadměrnou pronaci, ale přirozené chování chodidel, které efektivně tlumí náraz.

Chodidla v letové fázi těsně před dopadem - přirozeně vytočená do supinace, aby došlo ke zmírnění nárazu. Chodidlo v odrazové fázi - odraz probíhá přes palec přirozeně v lehké pronaci (vtočení kotníku do vnitřní strany)

Důležitá je také poznámka, že z hlediska došlapu je úplně jedno, zda dopadáte jako první na střed chodidla neboli přes špičky, případně jestli se řadíte mezi pataře. Při obou možnostech bude první kontakt se zemí skrze vnější část chodidla.



Nadměrná supinace

Nadměrně supinační nášlap se od neutrálního liší tím, že po plném zatížení se kotník nezhoupne do vnitřní hrany, ale naopak směrem ven. Tento typ došlapu je však velmi raritní a běžecké boty speciálně uzpůsobené pro nadměrnou supinaci prakticky neexistují. Někteří výrobci sice u svých bot uvádějí, že se jedná o neutrální až supinační model, ale ve skutečnosti jsou to pouze neutrální boty bez jakékoliv aktivní výztuhy.

Supinační došlap - výrazné vytáčení chodidel na vnější hranu

Nadměrná pronace

Nadměrná pronace je naopak velmi častý jev, a i proto existuje ke každé neutrálce i jedna pronační alternativa. Výjimku tvoří závodní a krosové modely, u nichž se typ došlapu obvykle nerozlišuje. Pronace by se dala popsat jako opak supinace. Po dopadu a plném zatížení se totiž chodidlo výrazně zhoupne směrem dovnitř. Tento jev je nejčastěji způsobený ochablými vazy nebo povolenou nožní klenbou.



Nadměrná pronace není ve většině případů nic fatálního, nemusí vás při běhu výrazněji limitovat, ale vhodně zvolený typ bot odpovídající vašemu typu došlapu bude pohodlnější, stabilnější a v neposlední řadě tyto boty také víc vydrží.

Pronační došlap - výrazné vytáčení chodidel na vnitřní hranu

Neutrální a pronační běžecké boty

Jak se liší jednotlivé typy došlapu, už víme, teď je tedy čas podívat se na to, jak je to s jednotlivými běžeckými botami. Dělí se na neutrální a pronační podle toho, jakou oporu chodidlu mají poskytovat.



Neutrální běžecké boty správně předpokládají, že vaše chodidla pracují přesně tak, jak mají, a proto v nich nenajdete žádné výztuhy, podpory ani stabilizační prvky. Nejsou totiž potřeba a jejich vliv na vaše pohodlí by mohl být spíš negativní.

Pronační boty naopak očekávají nadměrnou zátěž na vnitřní hraně, a proto jsou v tomto místě výrazně pevnější. Nejčastěji se používá klínek tvrdší tlumicí pěny, případně plastové vzpěry, který vyztuží vnitřní hranu a zabrání tomu, aby se bota v tomto místě deformovala vlivem nadměrné zátěže. Běžecké boty s podporou pronace budou díky těmto výztuhám mnohem stabilnější, pevnější a omezí výraznější prošlapávání chodidla směrem dovnitř.

V jakých botách mohu běhat?

Vraťme se tedy k původní otázce: Může člověk s neutrálním došlapem běhat v pronačních botách?

Odpověď zní: Neměl by. V dnešní době se sice používají čím dál méně agresivní výztuhy, ale i tak pronační boty aktivně ovlivňují váš došlap a tlačí chodidlo do prohnutí směrem ven. To je při neutrálním typu došlapu kontraproduktivní a v extrémních případech to může vést i ke zranění.

Opačná situace už je lepší. Pronátorovi v neutrálních botách totiž hrozí pouze to, že mu boty budou připadat příliš nestabilní a nepodrží jeho propadající se chodidla. V žádném případě mu však tato bota nemůže ublížit.