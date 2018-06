Proměna: představujeme ty, kteří bojují za nižší váhu a aktivnější život

Vyberte si mezi účastníky Proměny toho, který je vám nejblíž, nechejte se jím inspirovat a sledujte na našem webu měsíčně jeho osud. Nebo rovnou všechny. Našim „statečným“ jsme také zapůjčili náramky Garmin vívofit2 a podpořili jejich snahu zhubnout sbíráním kroků. I vy můžete mít přehled o tom, jak si vedou a poměřovat se s nimi. Není to však měřítko úspěchu, spíše jde o dobrou motivaci.

Žebříček je viditelný sice jen pro přihlášené uživatele Garmin Connect, ale registrace je zcela zdarma a nevyžaduje vlastnictví žádného Garmin přístroje. Nahlížet můžete na tomto odkazu. A nyní něco o těch, kteří si hledají cestu k lepšímu zdraví a aktivnějšímu životu:

Libor Friedel

Libor Friedel (52 let, 192 cm, 108 kg) se v srpnu z gauče přihlásil na běžecký závod a „doběhošel“ ho beznadějně poslední. O týden později uběhl své první kolečko kolem domu. Jeho sportovním cílem je uběhnout Ostravský půlmaraton do 2:30, co se týče váhy, rád by se stal doživotním docentem. Prostě by chtěl jít s hmotností dolů a zlepšit běžecké časy.

Miloslav Diblík

Miloslav Diblík (32 let, 169 cm, 109 kg) se rozhodl pomocí běhu shodit 20 kilogramů, které nabral v posledních letech. Jako běžec získá lepší fyzičku a vzhled, jeho hlavní motivací však je začít se věnovat lednímu hokeji, který pověsil na hřebíček před třemi lety. Před pár lety úspěšně zhubnul sedmnáct kilogramů, takže si je jistý, že to půjde i tentokrát.

Ivana Jelenová

Ivana Jelenová (42 let, 168 cm, 79 kg) během delší nemoci přibrala šest kil, kterých by se ráda zbavila. Závody běhá pro radost, ale přiznává, že se občas trochu trápí a nemůže s ostatními udržet tempo a krok. Snaží se upravit jídelníček, i když práce v nemocnici na směny jí to moc neulehčuje. Ráda by zlepšila svoje běhání a víc si ho užívala.

Nikola Caric

Nikola Caric (35 let, 178 cm, 96 kg) se do Proměny přihlásil proto, že nad sebou potřebuje cítit drába, který ho donutí běhat pravidelně. Do konce dubna by rád zhubnul 16 kilogramů a je odhodlán se pravidelně hýbat a upravit jídelníček. Už žádné čokoládičky, brambůrky, hranolky a tatarka místo snídaně a pozdě večer! Jeho motivací je „cítit se lépe, nebýt tolik zadýchaný a mít postavu, za kterou se v plavkách nebudu muset stydět“.

Milan Markl

Milan Markl (32 let, 183 cm, 107 kg) se rozhodl běhat a hubnout zkrátka a dobře proto, že „je vypasenej jako čuník“. Dříve lehce běhával, ale přiznává, že svou leností a pohodlností zahodil veškeré dosažené výsledky. Jeho cílem je váha kolem 90 kil. Věří, že ve skupině podobně se snažících lidí to půjde daleko lépe než samotnému. „Když do toho jdu i za ostatní, je to pro mě daleko více motivující.“

Jana Hlavacká

Jana Hlavacká (44 let, 159 cm, 72 kg) se o běh pokouší od podzimu. V účasti vidí šanci se nakopnout a konečně zatočit s nadbytečnými kilogramy. Navíc by k tomu chtěla získat fyzičku, která se bude hodit při hraní stolního tenisu a bowlingu, což jsou Janiny sporty. „Nikdy jsem neseděla doma, ale s během se snažím znovu skamarádit,“ hlásá.

Eva Schaal

Eva Schaal (37 let, 168 cm, 67 kg) běhá už od roku 2010, ale stěžuje si na svoji výkonnost. „S každým zvládnutým závodem si říkám, že začnu fakt makat, abych ten čas do příště stáhla. Můj sen je půlmaraton za dvě hodiny. Ale pak se stejně připravuji pouze tak, že chodím běhat a nedodržuji žádnou životosprávu. Takže to stačí vždycky jenom na skromné cíle – doběhnout a nebýt poslední.“ V naší Proměně by chtěla tento přístup změnit, vyhecovat se, pokořit své závislosti (jídlo a pití), dosáhnout lepších časů a prolomit magickou hranici, při které by se dostala s váhou pod 60 kg.

Tomáš Zientek

Tomáš Zientek (24 let, 187 cm, 88 kg) s běháním neustále začíná. A taky s ním po pár dnech končí. Ale protože má zaplacené startovné na půlmaraton v Olomouci a vzali jsme ho do Proměny, má hned větší motivaci. „Věřím, že půlmaraton zvládnu i jako začátečník. Tělo je zatím proti, ale to se poddá. Do Olomouce zbývá něco přes sto dnů!”

Pavla Somrová

Pavla Somrová (30 let, 170 cm, 70 kg) miluje sport všeho druhu, ale v běhu je začátečník. „Ve škole jsem běh dost nesnášela, ale loni jsem to párkrát zkusila a docela mě to chytlo. Tak jsem si řekla, že rok 2016 bude ve znamení více naběhaných kilometrů a třeba i vyzkouším nějaké závody.“ V rámci Proměny by si přála zhubnout, aby nemusela při běhu a dalších sportech „tahat“ tolik kil navíc, zaběhnout aspoň pár závodů a nemít v cíli pocit, že umře.

Olga Kotvová

Olga Kotvová (40 let, 87 kg) byla velice aktivní sportovkyní, ale před třemi lety s ní tělo odmítlo dále mluvit a bolest ji zastavila. Teď je měsíc po operaci a chce začít odstraňovat přebytečných dvacet kilogramů, které se na ní během tří let nastřádaly. Chodit už může a doufá, že brzo začne i běhat.

Bára Kaanová

Barbora Kaanová (28 let, 178 cm, 83 kg) zkouší běhat už nějaký ten rok, ale vždycky po pár týdnech nebo výbězích ztratí motivaci. „Vzhledem k tomu, že jdu na konci května své nejlepší (štíhlé) kamarádce za svědka a nerada bych jí kazila fotky tím, že vedle ní bude stát hroch, přihlásila jsem se do Proměny. Co je na internetu psáno, to je dáno, a tohle bude ten správný bič.“

Iva Kohoutová

Iva Kohoutová (31 let, 163 cm, 73 kg) se bude vdávat. Za sportovce. Sedavé zaměstnání ji ukolébává, takže i když běhat začínala několikrát, nevydrželo to. „Mám skoro všechno - výbavu, odhodlání, plán a cíl. Chci zhubnout, získat kondici a uběhnout půlmaraton. Jediné, co mi chybí, je ten pomyslný bič, který mě každé ráno vyžene z postele.” Iva věří, že jakmile překoná hranici ranního lenošení, už to půjde samo a běhání se stane její nedílnou součástí.

Daniela Ovesná

Daniela Ovesná (37 let, 159 cm, 71 kg) si s během pohrává už třetí rok, ale není důsledná. V letošním roce by chtěla přidat na tempu i pravidelnosti, s kamarádkou se přihlásila na první závod. Taky se snaží vytahovat na vycházky manžela a své dvě děti.

Kateřina Hasalová

Kateřina Hasalová (38 let, 95 kg) už nějaká kila zhubla, ale poslední dobou má pocit, že se jí nedaří posunout dál. „Až donedávna jsem si myslela, že běhání není pro mě. Teď už ale vážně uvažuji o tom, že když už kolem mě běhá skoro každý, mohla bych taky začít.“ Ráda by si kupovala oblečení, které se jí líbí, a získala návyk na běhání. „Taky se mi bude v letadle mnohem pohodlněji sedět, až poletím příští rok kamarádce na svatbu. Sedačky v letadle jsou čím dál menší.“