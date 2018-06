Proměna jara 2016: tihle borci vyhráli nad leností i kily navíc

Tři měsíce na sobě poctivě makali. Bojovali s nemocemi a zraněními, s počasím, leností i chutí na čokoládičky. Kdo z našich soutěžících stihl zkrásnět do plavek a běžeckých šortek a ještě si přitom užil nefalšovanou sportovní zábavu?

Libor Friedel po Proměně

Libor Friedel (52 let, 192 cm, 99 kg/-9 kg) se v červnu pral se zraněním. „Můj pokus rozběhat kotník po čtrnácti dnech klidu se nesetkal s pochopením. Dva výběhy mě přivedly do ordinace lékařů. Váha zákonitě neklesala, spíš jsem bojoval s centovou hranicí. Koncem června, po obstřiku mi ortoped povolil postupnou pomalou zátěž v dobré obuvi. Tak jsem si koupil nové boty a alespoň poslední červnový den si dal výklus,“ píše Libor a dodává, že je pyšný na dokončení paralelní facebookové výzvy, v rámci které měl od dubna do června uplavat deset kilometrů, uběhnout dvě stě kilometrů a na kole ujet tři sta kilometrů.

„Celé to bylo bezvadné, spoustu věcí jsem si uvědomil. To, jak málo jsem se hýbal, to, že mě pohyb baví, to, jaká je skvělá podpora druhých, to, jak by bylo fajn, kdyby si takové výzvy dalo co nejvíce lidí. Už nemám moc starost o váhu. Vím, že v režimu pohybu půjdu dolů až k cíli 91 kil do konce roku. Vím, že ve svém věku, pořád jako běžec začátečník, se nemohu přepínat bez adekvátní regenerace, posilování a protahování. Klid mi umožnil poznat, že mi pohyb chybí. I to, že běhat v létě vyžaduje oproti běhání na jaře či v zimě úpravu režimu. Mé oblíbené dopolední hodiny jsou teplotně někdy nesnesitelné, ale asi zvítězí dřívější vstávání, protože večerní sportovec moc nejsem. I to jsem poznal,“ píše na závěr o své Proměně Libor.

Proměna Libora Friedela

Výsledek Proměny: Libor si přál stát se docentem a tento sen si splnil. Začal pravidelně běhat, prožil bohaté sportovní jaro a nezastavilo ho ani dočasné zpomalení způsobené zraněním. Navíc o své Proměně píše skvělý blog!



Miloslav Diblík po Proměně

Miloslav Diblík (32 let, 169 cm, 87 kg/-22 kg) se v červnu pral s nemocí a raději více chodil a méně běhal. Celkově to dalo sto padesát kilometrů. „Zkoušel jsem i něco naběhat, ale stále se mi neběhá dobře, protože neustále cítím, že se na mě něco klepe. Musím dát ještě tak deset kilo dolů a pak si myslím, že už to bude ok,“ popisuje svoje další plány.

„Ověřil jsem si známou pravdu, že osmdesát procent hubnutí dělá strava a dvacet procent pohyb. I když toho pohybu nebylo moc, se správnou stravou šla kila stále dolů. V pase mám nyní o dvacet dva centimetrů méně než před Proměnou. Stále pravidelně cvičím a cítím, že se objeví i svaly. Sice ze mě asi nebude nikdy velký běžec, ale vynahradím si to vše chůzí a turistikou, což mě opravdu baví,“ sdílí svou zkušenost s opravdu účinným hubnutím Míla. „Výzva Proměna jara 2016 byla stěžejním bodem, od kterého jsem se odpíchl k jinému životnímu stylu. Ve všem hodlám pokračovat i nadále.“

Proměna Miloslava Diblíka

Výsledek Proměny: Míla se rozhodl v rámci Proměny zhubnout 20 kilogramů a nakonec sundal rekordních 22! Společně s dalšími třemi účastníky byl sportovně aktivní po nejdelší čas (sto dní) a společně s režimem zdravé stravy mu to zlepšilo vzhled i fyzičku. Absolutně splnil, co si předsevzal.



Ivana Jelenová po Proměně

Ivana Jelenová (42 let, 168 cm, 75 kg/-4 kg) už zase oblékne svoje oblíbené džíny! V půlce června začala pociťovat únavu ze sportovní dovolené i horkého počasí, ale i tak naběhala osmdesát kilometrů a nachodila dalších sto padesát. „Určitě nepřestanu běhat, opravdu mě to baví. Jen si musím srovnat, že neběhám pro čas, ale pro sebe, protože co se týče času, tam velký posun není. V dýchání je to ale o moc lepší. Naučila jsem se odpočívat a nebát se přejít do chůze. V dubnu příštího roku se přihlásím na Plzeňský půlmaraton a odběhnu ho celý,“ plánuje Ivana.

Jak přiznává, nástrahou pro její předsevzetí jsou letní grilovačky s pivkem a vínečkem a také horké počasí, které jí při běhu nedělá dobře. Ivana nám totiž až po dokončení Proměny přiznala, že je po těžké operaci ledvin a močových cest a sportování je pro ni poněkud těžší než pro ostatní. Protože jí ale pomáhá změna pohybu, dostala se přes jógu, posilování a aerobic až k běhu. „Je to doživotní boj, ale tahle výzva mi moc pomohla i v tom, že jsem se o běh začala zajímat podrobněji. Teď nechám nožky odpočinout a po prázdninách zase zamakám. Jsem ráda, že jsem se tohoto projektu zúčastnila a že jsme dokázali, že sportovat se dá v každém věku i v každé práci, i s nějakým zdravotním problémem. Jen opravdu chtít,“ shrnuje Ivana podstatu celé Proměny.

Proměna Ivany Jelenové

Výsledek Proměny: Ivana si přála zbavit se šesti kilogramů, které nabrala kvůli své nemoci. Ze dvou třetin se jí to povedlo. Své běhání rozhodně zlepšila a své přání si ho víc užívat si rozhodně splnila. O tom svědčí i to, že se v absolutním počtu kroků měřených náramkem umístila na stříbrné pozici.



Nikola Caric po Proměně

Nikola Caric (35 let, 178 cm, 87,5 kg/-8,5 kg) pravidelnou chůzí, cvičením crossfitu a úpravou jídelníčku snížil svoji váhu o osm a půl kilogramu. „Sice jsem svých osmdesáti pěti nedosáhl, ale jsem moc rád, že jsem se vyhecoval a posílil i zhubl zároveň,“ píše Nikola a podle fotografií je výsledek jeho snažení velice hezky vidět.

Proměna Nikoly Carice

Výsledek Proměny: Nikola chtěl zhubnout šestnáct kilogramů a donutit se pravidelně běhat. Podařilo se mu zhubnout polovinu a rozhodně už teď o sobě může říci, že se cítí lépe, není tolik zadýchaný a má postavu, za kterou se v plavkách nebude stydět, což bylo jeho motivací na začátku jara.



Milan Markl po Proměně

Milan Markl (32 let, 183 cm, 100 kg/-7 kg) začal v červnu s nadšením a dostal se k běhání, kolu i všelijakému dalšímu pohybu. „Bohužel mi poté mou dobře nastolenou cestu zhatila bolest zad a po jejím odeznění jsem se už nevrátil k původnímu režimu. Přestože jsem měl i poté pohybu dost, musím být k sobě kritický. Celkově výzvu beru jako pozitivní start k lepšímu životu bez přebytečných kil. Nedotáhl jsem to sice na chtěné číslo, ale věřím, že pokud budu pokračovat i nadále v současném režimu, půjdou kila postupně dolů,“ píše nám v posledním dopise Milan.

Proměna Milana Markla

Výsledek Proměny: Milanovým cílem byla váha kolem devadesáti pěti kilogramů. K tomu mu ještě kousek chybí, ale rozhodně se běháním dostal k pravidelnosti, které chtěl dosáhnout a docentura jej určitě čeká. Třeba přijde s běháním s kočárkem, protože jej čekají otcovské povinnosti.



Jana Hlavacká po Proměně

Jana Hlavacká (44 let, 159 cm, 65 kg/-7 kg) uběhla za červen šedesát pět kilometrů a na kole ujela dalších sto deset. Střihla si dva běžecké závody, a i když se bála, protože trasa byla v kopcích a na nevyzkoušené vzdálenosti dvanácti kilometrů, nakonec to zvládla a euforie v cíli byla obrovská. „Někdy bylo těžké splnit svůj denní limit, který jsem si hodně navýšila na sedmnáct tisíc kroků, někdy to byla pohoda. Když se koukám na statistiky, skoro se mi nechce věřit, kolik jsem toho nachodila. Celková nachozená vzdálenost za ty tři měsíce je přes tisíc kilometrů,“ píše nevěřícně.

„Zjistila jsem, že je u nás po městě všechno kousek, a protože nerada chodím bez cíle, hodně jsem toho nachodila někam a pro něco. Má fyzička se hodně zvedla, kopce se zmenšily nebo narovnaly a já je teď vyjíždím bez použití „lenocha“ (pro necyklisty – je to nejmenší kolečko vepředu a největší kolečko vzadu). Na nohou se mi začínají rýsovat svaly a už se tolik netřesou, když je na nich míň tuku. Taky mám najednou ve skříni spoustu oblečení. Skřítci, známí jako kalorie, co mi ho tam obvykle přešívali, se asi odstěhovali jinam,“ popisuje svoji Proměnu Jana. A dodává, že i dovolená bude ve znamení pohybu. „Do Itálie bereme kola a já samozřejmě i běžecké boty. Přece bych jim to nemohla udělat, aby zůstaly doma. Jen ať se taky podívají do světa.“

Proměna Jany Hlavacké

Výsledek Proměny: Jana chtěla shodit přebytečné kilogramy, získat fyzičku a opravdu se s běháním skamarádit. To se jí povedlo na jedničku – žebříček v absolutním počtu kroků vede od začátku Proměny a své vítězství si nenechala vzít ani v závěru. Na fotkách je vidět, že jako běžkyně prokoukla do krásy a energie.



Eva Schaal

Co byla Proměna jara 2016? Po úspěšném ročníku 2015, ve kterém patnáct nadšenců zhublo devadesát jedna kilogramů, jsme se rozhodli výzvu opakovat i na jaře 2016. Přihlášení čtenáři se nám každý měsíc svěřovali s tím, jak se jim daří dodržovat svoje předsevzetí, že budou pravidelně běhat a zdravěji jíst. Posílali nám k tomu svoje fotografie v běžeckém oblečení, takže jsme mohli společně s nimi sdílet jejich starosti a fandit jejich pokrokům. Výzvu dokončilo čtrnáct z patnácti vybraných nadšenců a to s krásnými výsledky!

Eva Schaal (37 let, 168 cm, 59 kg/-8 kg) slaví dietní i prostorové úspěchy. Zbavila své tělo čtyřiceti kostek másla a podle tvrzení chytré váhy přišla o sedm procent tělesného tuku. Léto vítá vosím pasem, podařilo se jí škrtnout si šestnáct centimetrů. „Divím se, co kde sádla na mě všude sedělo,“ komentuje změny Eva.

„Zdravé jídlo mi vždycky chutnalo a vždy jsme kupovali kvalitní potraviny. Problém byl ovšem v rozložení co, kdy a kolik. I nadále budu vše vážit, měřit a odpočítávat (ano, odpočítávám si například nudle), aby zůstalo zachováno, že příjem = výdej,“ popisuje účinnou dietu Eva.

„Úbytek váhy s sebou logicky přinesl pocit lehkosti při jakémkoli pohybu. Cvičím v posilovně nebo denně hodinu běhám. Pozitivní je, že v práci chodím do čtvrtého patra pěšky opakovaně za sebou a bez zadýchání, a to i když nesu kartón vod. Taky už nemám po běhu odřeniny mezi stehny,“ říká o svém tréninku Eva a dodává, že jejími plány do budoucna je udržet váhu, pracovat na zlepšení poměru svaloviny a tuku v těle a v jídelně se nespouštět, což znamená nemít rizikové potraviny doma a obloukem se vyhýbat alkoholu.

Eva Schaal po Proměně

Výsledek Proměny: Eva končí Proměnu tenká jako nitka! Přála si začít se sebou něco radikálněji dělat a společné skupinové úsilí ji v tom podpořilo natolik, že prolomila magickou hranici šedesáti kilogramů. Také si přála uběhnout půlmaraton pod dvě hodiny. Ve Varech to dala za 2:10, ale je jisté, že na podzim v Drážďanech kýžený osobák dá.



Tomáš Zientek po Proměně

Tomáš Zientek (24 let, 187 cm, 85 kg/-3 kg) je spokojený, protože se v červnu dostal na nejnižší váhu. „Splnil jsem si cíl a uběhl svůj první půlmaraton v Olomouci. Určitě vím, že nebyl poslední, i když jsem dva dny po závodě nemohl chodit. Dal jsem si limit doběhnout do tří hodin a čipový čas ukázal 2:18, což mě potěšilo. Příští rok to už třeba bude pod 2:00,“ plánuje svoje úspěchy Tomáš. „Proměna mi určitě v tomto hodně pomohla, protože jsem se donutil více běhat. Kdybych více dbal na stravu, tak by šla i kila více dolů, ale když je to tak dobré!“ přiznává se Tomáš ke slabosti.



Proměna Tomáše Zientka

Výsledek Proměny: Tomášovým cílem bylo skončit s věčným začínáním s během a zůstat u něj. A uběhnout svůj první půlmaraton. Ve svých předsevzetích tak byl stoprocentně úspěšný.



Pavla Somrová po Proměně

Pavla Somrová (30 let, 170 cm, 70 kg/-0 kg) se těšila na léto a pohyb v krásném počasí. „Stanovila jsem si zase pár menších cílů, abych měla motivaci se někam posunout. Uběhnout osmdesát kilometrů, zúčastnit se zase nějakých závodů, překonat hranici půl milionu kroků za měsíc a také si za odměnu konečně pořídit pořádné běžecké boty,“ vyjmenovává a rovnou přiznává, že se vše podařilo.

Překonala své denní maximum kroků, celkový počet kroků přesáhl hranici půl milionu, užila si vyjížďky na kole, procházky se psem i skvělý hokejbalový turnaj. A také první pódiové umístění! „Hned první červencový víkend jsem absolvovala Běh přes Motolské jamky, kde jsem se na čtyřkilometrové trase terénem krásného golfového hřiště umístila na třetím místě a dostala krásnou medaili, pohár a užila si nádherný pocit stát na bedně a vědět, že jsem na trati nechala vše,“ popisuje svůj úspěch Pavla.

„Co se týče váhy, žádné větší snížení nenastalo, myslím ale, že tělo a nohy za ty tři měsíce posílily, lehce se vytvarovaly a hlavně jsem si vylepšila fyzičku a vytrvalost. A to vše díky chytrému náramku, všem účastníkům Proměny, fanouškům a svému manželovi a rodině. To vše bylo pro mě velkou podporou a motivací!“ děkuje Pavla.

Proměna Pavly Somrové

Výsledek Proměny: Pavla si v rámci Proměny přála zhubnout, aby nemusela při běhu a dalších sportech „tahat“ tolik kil navíc. To se sice nepovedlo, ale těch sportem vytvarovaných křivek by možná byla spíš škoda! Přála si „zaběhnout aspoň pár závodů a nemít v cíli pocit, že umřu“, což se jí vzhledem k medailovému umístění na známém závodě jistě splnilo. Navíc se mezi účastníky Proměny umístila v počtu kroků na třetím místě.



Bára Kaanová po Proměně

Bára Kaanová (28 let, 178 cm, 82 kg/- 1 kg) prý váhala, zda nám má poslední e-mail vůbec poslat, ale fotky mluví jasně – k posunu došlo. „Dietu nedržím, bohužel pro mě. Za sportovní úspěch považuji hlavně to, že víc chodím, a i když jsem nevyběhla dost dlouho, myslím, že na fyzičce je malý posun. Cítila jsem to hlavně na výletě ve Slovenském ráji, kde se mi chodilo s krosnou daleko lépe než v listopadu bez krosny. Na váze je posun špatným směrem, ale je to asi hormonální houpačkou způsobenou vynecháním antikoncepce po deseti letech užívání,“ popisuje svoje nesnáze i úspěchy Bára.

Proměna Báry Kaanové

Výsledek Proměny: Bára si přála zhubnout nějaké to kilo a nevypadat na fotkách z léta jako hroch. Ženské tělo svoji váhu nepouští tak rychle a má svá specifika, ale Bára výrazně zeštíhlela v pase a v letních šatech jí to bude velice slušet.



Iva Kohoutová po Proměně

Iva Kohoutová (31 let, 163 cm, 69,5kg/-3,5 kg) toho v červnu víc nachodila, než naběhala, protože vyřizovala spoustu věcí okolo budoucího domečku. „Fyzicky jsem na tom dobře, váha se mi konečně dostala pod sedmdesát kilogramů. A ještě se mi zmenšil „pupík“ o dva centimetry v obvodu. Dokonce i v práci už si všimli, že jsem se nějak zmenšila a že prý už je to jako vidět. To mě potěšilo úplně nejvíc,“ popisuje svoje úspěchy Iva.

„Když zhodnotím plnění svých cílů, vyšlo mi to kromě jednoho. Zhubla jsem, naučila se pravidelný rytmus s běháním a těším se na něj. Svatební šaty jsem si zkoušela a vypadají moc hezky, dokonce v nich nejsem jako vorvaň. Jediné, na co nejspíš ještě budu muset potrénovat, je půlmaraton. Říkala jsem si, že na jaře bude tento cíl nejspíše splněn. Pokud se nehecnu už teď v létě a místo válení se na koupališti nebudu trénovat,“ píše o svých dalších plánech Iva.

Proměna Ivy Kohoutové

Výsledek Proměny: „Chci zhubnout, získat kondici a uběhnout půlmaraton. Jediné, co mi chybí, je ten pomyslný bič, který mě každé ráno vyžene z postele,” říkala Iva na začátku Proměny. Půlmaraton ji teprve čeká, ale běžkyně s krásnou postavou do svatebních šatů už se z ní stala.



Daniela Ovesná po Proměně

Daniela Ovesná (37 let, 159 cm, 68 kg/-3 kg) v červnu i přes nemoc naběhala pěkných sto deset kilometrů a za tento rok se pomalu blíží k pětistovce. To vše doplnily vyjížďky na kole a procházky, v posledních dnech například na koupaliště s dětmi. „Přidal se ke mně i můj manžel a na rozdíl ode mě se mu daří běhat ráno před prací. To se mi podařilo zatím jen dvakrát. Váha mi momentálně ukazuje úbytek sedmi kilogramů od loňského léta. Zmizelo mi pět centimetrů v pase a tři centimetry přes boky. Lidé v mém okolí si začínají změny všímat. Ale pro mě už běh není jen hon za nižší váhou, stal se z něj relax a nejlepší výkony podávám po stresových dnech, například v práci,“ píše Dana.

A její další cíle? „Už máme naplánovány další závody. Pro tento rok volíme závody maximálně do délky patnácti kilometrů, uvidíme, co přinese rok další,“ plánuje Dana a přeje ostatním běžcům zdraví, lehké nohy a krásné výběhy.

Proměna Dany Ovesné

Výsledek Proměny: V letošním roce chtěla Daniela přidat na tempu i pravidelnosti, s kamarádkou se přihlásila na první závod. Jejím cílem bylo také vytáhnout na vycházky manžela a své dvě děti. V průběhu Proměny Dana absolvovala hned několik závodů, rozběhala manžela a běh se stal pevnou součástí jejího diáře.



Katka Hasalové po Proměně

Kateřina Hasalová (38 let, 91,5 kg/-4,5 kg) bojovala v posledním měsíci Proměny s nedostatkem času a motivací. „Trochu se nám to nahromadilo v práci, takže zbývalo míň času na chození a jiné sportovní aktivity. Ale možnost vidět pokroky svých spolubojovníků mi dodávala motivaci alespoň udržet krok s počtem ušlých kroků, které jsem měla jako denní cíl. A když potom přijel na návštěvu kamarád ze zahraničí, který úplně nutně musel vidět Prahu, kroky mi naskakovaly skoro samy,“ popisuje svoji strategii zaměstnané ženy.

„Nedostatek času mě přinutil vymýšlet nové cesty, jak kroky získávat, takže jsem často večer pochodovala po bytě, abych je nasbírala. Se zlepšeným počasím jsem začala víc jezdit na kole a známé trasy mi teď zaberou míň času než dřív, takže doufám, že se to promítne i do mé dovolené, kterou mám v plánu strávit s kolem. Od začátku Proměny jsem zhubla čtyři a půl kila, což je super začátek. Cílem je ještě aspoň dalších deset kilo, a to nejpozději do příštího léta. Nejvíc jsem zhubla v pase,“ píše nadšeně Katka.

Proměna Katky Hasalové

Výsledek Proměny: Katka šla do výzvy s tím, že by si ráda kupovala oblečení, které se jí líbí, a získala návyk na běhání. Sbírání kroků ji evidentně chytlo a ke splnění svých cílů má skvěle našlápnuto.



Jiří Michalčák po Proměně

Jiří Michalčák (39 let, 98 kg/ -0 kg) zažil, co to je, když běžce zradí záda. Pendloval mezi Afrikou a Anglií, pracoval do noci a na to nepříliš vybíravým způsobem zareagovaly jeho ploténky. Momentálně je ve stavu nemocných a vypadá to na několikatýdenní výluku.

„Jsem naštvaný,“ píše. „Je léto, chtěl bych se hýbat. Běh, kolo, brusle. Místo toho se moje váha sune nahoru. Kdybych věděl, že bude skloubení vaší výzvy a mé práce tak náročné, asi bych do toho nešel. Nemohu vyměnit jízdu metrem za chůzi, jsem limitován volným časem po práci. V Chile i na ostrově Samoa jsem ten čas měl, v Africe možnost nebyla. Můj životní styl prakticky vylučuje něco pravidelného, ale nelituji, že jsem s Proměnou začal. Osm let jsem přestával kouřit a nakonec se to povedlo. Takže pevně věřím, že se to jednou podaří i s váhou,“ přiznává upřímně Jirka a dodává, že i když je teď zabrzděný zdravotními komplikacemi, vrátí se k běhání, jakmile to půjde.

Proměna Jiřího Michalčáka

Výsledek Proměny: Jirka si v rámci Proměny vyzkoušel běhání na několika kontinentech a zjistil, jak těžké je skloubit aktivní sportovní život s prací na cestách. Přesto svou Proměnu nevzdal. Navíc zaujal hned dvě běžkyně na společných pražských RUNGO výbězích, žádají na něj kontakt stran pozvání na rande.



A vítězem se stává...

Naši soutěžící se opravdu činili! Celkově zhubli 79,5 kg, což činí živou váhu jednoho dospělého běžce. Dohromady nachodili 16 084 831 kroků, což dělá 12 162,21 km. To je jako dojít z Prahy do Dillí nebo doletět až do Chile.

Nejvíce kroků udělala Jana Hlavacká (1 628 354 kroků), nejvíce kilogramů zhubnul Miloslav Diblík (22 kg), nejlepší blog psal Libor Friedel, nejrychlejší půlmaraton zaběhli Tomáš Zientek a Eva Schaal, nejlepší umístění v závodech získala Pavla Somrová, největší posun v životním stylu zaznamenali Dana Ovesná a Milan Markl, nejkomplexněji se do toho pustil Nikola Caric, nejvíc nám zkrásněly Iva Kohoutová a Bára Kaanová, největšími rváči byli i přes nedostatek času v zaměstnání nebo zdravotní indispozice Ivana Jelenová, Jirka Michalčák a Katka Hasalová.



Proměna jara 2016 - žebříček výkonů jméno účastníka: počet kroků/počet aktivních dní: 1. Jana Hlavacká 1 628 354/100 2. Ivana Jelenová 1 465 351/100 3. Pavla Somrová 1 413 885/92 4. Kateřina Hasalová 1 358 958/98 5. Miloslav Diblík 1 322 616/100 6. Daniela Ovesná 1 194 466/94 7. Milan Markl 1 163 617/100 8. Libor Friedel 1 139 694/92 9. Jiří Michalčák 1 091 226/94 10. Bára Kaanová 1 038 317/96 11. Tomáš Zientek 969 473/75 12. Eva Schaal 939 853/80 13. Iva Kohoutová 848 659/86 14. Nikola Caric 510 362/82 Našim Proměněncům jsme zapůjčili náramky Garmin vívofit2 a podpořili jejich snahu zhubnout sbíráním kroků. I vy můžete mít přehled o tom, jak si vedli a poměřit se s nimi. Žebříček je viditelný sice jen pro přihlášené uživatele Garmin Connect, ale registrace je zcela zdarma a nevyžaduje vlastnictví žádného Garmin přístroje. Nahlížet můžete na tomto odkazu.



Všichni účastníci Proměny byli skvělí a pracovali na sobě. Mezi všemi skvělými výsledky se nedá vybrat vítěz, proto se redakce RUNGO rozhodla, že se vítězi Proměny jara 2016 stávají všichni, kteří výzvu dokončili. A za odměnu jim firma Garmin ponechává náramek Vívofit2, který byl jejich neoddělitelným společníkem a motivátorem. Gratulujeme a obdivujeme vás!