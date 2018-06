Proměna jara 2015: šestnáct nadšenců zhublo 74 kilogramů za tři měsíce

Čtvrt roku zní jaksi lépe než tři měsíce. Délka je to stejná, ale výkon vůle se neuvěřitelně zdůrazní. Z leckterých hubnoucích tu totiž najednou máme kované běžce - závoďáky. Hlásí časy, tempa, odběhnuté závody a strategie, pracují na své teoretické přípravě. Několik účastníků si střihlo pražský půlmaraton a vedlo si velice dobře. Počáteční kila opadla a tuk se mění na svaly, což při pohledu na ciferník váhy zpomaluje hubnoucí výsledky, ale fotky nelžou! Proměna jara přesto pokračuje nějakými kily dole a závislostí na běhu nahoře.

Gabriela Horálková

Gabriela Horálková (35 let/178 cm/-6 kg) je lehčí o další dvě kila a navíc zjistila, že běh je skvělý nejen pro tělo, ale i pro duši. „Běhání, běhání, všechny smutky zahání!“ píše a říká, že v březnu naběhala zase o kousek víc kilometrů než v únoru. „Sice mám po doběhnutí stále poněkud fialovou barvu, ale moje fyzička a vytrvalost jdou pomalu nahoru.“

Gabriela se těší na svůj první závod, Rungo.cz pětku v Ostravě, na který dokonce vylákala kamarádku jako další potencionální běžeckou duši. „Jsem sama ze sebe spokojená. V běhání jsem se prostě našla a ubývající čísla na váze jsou jenom bonusem k tomu,“ píše. Je-li ona nadšená z běhání, my jsme definitivně nadšení z ní.

Jakub Boček

Jakub Boček (27 let/187 cm/ - 12 kg a -10 cm v pase) si v březnu odběhl svůj první půlmaraton a dal to ve slušném čase. „Příprava na půlmaraton probíhala podle plánu a naštěstí mě neschvátila ani žádná nemoc, takže jsem mohl stanout 28. března u Rudolfina na startu. Za zvuků Vltavy jsem se vydal na trať. Do občerstvovačky za 11. kilometrem jsem se držel Miloše Škorpila, pak jsem se utrhl a běžel si svým tempem. Výsledek 2:21 reál,” píše s nadšením nad neočekávaně dobrým časem. Před Velikonocemi ho sice schvátila choroba, ale jen co dobere antibiotika, bude v tréninku pokračovat. Mimochodem, Jakub drží náš rekord v počtu zhubnutých kilogramů!

Jan Mitrenga

Jan Mitrenga (29 let/187 cm/-2 kg) sice říká, že s ním váha moc nespolupracuje a mnoho mínusových kilogramů mu neukazuje, ale poměr svalu a tuku v těle se mu přesto mění. Stále běhá spíš indiánskou chůzí, kterou prokládá prací na zahradě a procházkami se psem. Ale krumpáč, lopata a kopačka jsou ideálními doplňky pro nabírání síly a vytrvalosti, takže tréninkový plán je dodržen!

Kateřina Šimon

Kateřina Šimon (36 let/168 cm/-3 kg a dvě velikosti oblečení) naběhala v březnu 114 kilometrů, nehledě na pravidelné lekce kickboxaerobiku. Navíc si střihla desítku v Pečkách za hodinu a jako vrchol mrazivé a blátivé zimní přípravy půlmaraton v Praze. Sice byla zklamaná, že čas nebyl pod dvě hodiny, ale na začátečníka je to úctyhodný výkon.

„Jsem moc ráda, že se mi podařilo zapojit celou rodinu, fandila mi dokonce tchýně. V květnu se těšíme na DM společný běh v Praze, kde poběžíme s manželem i synem, který chce taky medaili jako maminka. Nadšení syna mi kompenzovalo i skutečnost, že přes intenzivní běhání a cvičení jsem zůstala na stejné váze jako před měsícem. Svaly jsou asi těžší než tuk, ale oblečení je mi volnější,” píše Kateřina. Taky se těší, až se oteplí, dny se prodlouží, a bude proto moci bez obav vyběhnout bez čelovky po práci.

Lenka Novotná

Lenka Novotná (38 let/164 cm/-7,5 kg a -18,5 cm v pase) si užila krásnou dovolenou v Jihoafrické republice, a to se vším všudy. „Má obava z dovolené se naplnila, ale ani tak nelituji ničeho. Vařili výborně, takže jsem si přivezla 2,5 kilogramu, ale po týdnu doma v zaběhnutém režimu vlastních krabiček jsem skoro vše sundala dolů. Horší to je s fyzičkou, desetidenní výpadek je u mě velmi výrazně znát. Hned první výběh, druhý den po příletu, jsem se neuvěřitelně trápila,“ píše Lenka. I tak prý však bylo vidět, že svůj kopec k domovu vybíhala lépe než při předchozích výbězích. Cítí se fajn, protože tělo se mění a je to na ní vidět. Minulou neděli jsme se potkaly na půlmaratonu v Labských pískovcích a musím přiznat, že v jednom místě mě s přehledem předběhla.

Lenka Rychetská

Lenka Rychetská (36/177 cm/-5 kg) se do toho opřela a je moc ráda, že překonala únorovou krizi a Proměnu nevzdala. Pravidelně chodí na badminton, squash a K2 hiking a bez pohybu je tak pouze jeden den v týdnu, kdy si to ale vynahrazuje chůzí z práce co nejdále od MHD.

„Co se jídla týče, nechala jsem se inspirovat holkami z FB skupiny Rungo.cz pro ženy, pořídila si přístup na stránky STOB a konečně si udělala jasnou představu o tom, co dělám špatně. Největší terno byl objev bistra, kam teď chodím každý den na jiný salát. Po změně jídelníčku jsem plná energie a chuti do sportování, váha ukazuje o 4 kila méně než před měsícem, stehno, boky i břicho o 4 centimetry dole,“ sděluje Lenka své pokroky a my jí fandíme, aby to dotáhla až do finále.

Leona Zahradníková

Leona Zahradníková (35 let/177 cm/-3 kg) pozorovala klesající ručičku na váze týden od týdne. Abstinuje od koly, zmrzliny, čokolády i sušenek, což je jí docela líto, ale už se to prý dá vydržet. „Nejvíc asi pláču po kole, ale představa, že mi zabere kalorie a sacharidy na celý den a já umřu hlady, mě děsí,“ říká.

Březen byl na běh plodný. „Sice stále běhám jako raněné zvíře před smrtí a funím jako lokomotiva s děravým kotlem, ale pořád mě to moc baví a vo tom to je. Zlepšila jsem se,“ píše a dodává, že jí moc pomáhají výběhy s adidas. Také se snažila pohybovat na běžkách. „Za tři hodiny jsem se přemístila z bodu A do bodu B ve vzdálenosti 12 kilometrů. To rychleji i běhám.“

A pak přišla třešnička na dortu všech březnových běhů - pražský půlmaraton! „Běžela jsem ho i loni a letos to bylo snad ještě lepší. Prvních pět kilometrů jsem dala dokonce v tahu, a to je rekord. Celý závod jsem si užívala jako blázen, smála se na fanoušky a bylo mi blaze. Ke konci jsem vyhlížela cíl a bolela mě noha i celej člověk, ale bylo mi krásně. Vyvedlo se i počasí a od loni jsem se zrychlila skoro o 10 minut. Cestou jsem potkala známou z jednoho běžeckého kurzu a předběhla ji. Nakonec za mnou doběhlo ještě dalších 100 běžců. Takže je to jasné, půlmaraton v Drážďanech v říjnu je můj,“ shrnuje nadšeně a my ji stejně nadšeně vítáme mezi regulérní běžkyně.

Co je Proměna jara 2015? Protože v Rungo nemyslíme jen na superrychlé chrty, ale chceme motivovat i ty, kteří s během teprve začínají a potřebují zhubnout, vyhlásili jsme na začátku ledna soutěž o Proměnu jara 2015. Přihlášení čtenáři se nám každý měsíc svěří s tím, jak se jim daří dodržovat svoje předsevzetí, že budou pravidelně běhat a zdravěji jíst. Pošlou nám k tomu svoje fotografie v běžeckém oblečení, takže můžeme společně s nimi sdílet jejich starosti a fandit jejich pokrokům. Po prvním měsíci nám zbývá devatenáct odvážných běžců a běžkyň. Na konci soutěže vyhlásíme vítěze, který získá “to, co mu jinde nedají”. Ale vítězové budou všichni, kterým se podaří tuto výzvu dokončit!

Michaela Vitíková

Michaela Vitíková (32 let/172 cm/-2 kg) nám rovnou ohlásila, že v březnu na ni padla totální nechuť něco dělat. “Párkrát jsem se přinutila vzít kolo a něco najezdit, na běh nebyla moc nálada. Dneska jsem byla poprvé lézt na stěně a musím říct, že to je celkem makačka,” píše a my doufáme, že ji dubnové sluníčko vytáhne na běžeckou stezku. Každý totiž ví, že krize odcházejí a přicházejí, a každé tělo ví, kdy potřebuje odpočinek. A řekne si o něj.

Miroslava Žárová

Miroslava Žárová (36 let/175 cm/-3 kg) stihla druhou chřipku, nacvičení půlnočního překvapení na ples a především – přestala kouřit! Protože jí došly baterie v oblíbené váze, kontroluje svoje pokroky pomocí dávno odložených džín, které na sebe zase oblékne. Ručička na váze se sice nepohnula, ale všichni víme, že to jsou jen svaly navíc. Taky hlásí běžecké pokroky. „V březnu jsem vyběhla jedenáctkrát a plán pokořit 100 kilometrů mi zhatilo jen špatné počasí na konci měsíce. Takže jsem v součtu dala 89 kilometrů. Po výběhu do kopce pouze kratičkou chůzí upravím tepovku a pokračuju dál. Taky jsem zkusila běhat ráno před prací, když jsem věděla, že to odpoledne nebudu stíhat, ale já zkrátka nejsem ranní ptáče, mám pomalý start a běh byl spíš utrpením než radostí. Tělo zkrátka ještě spalo,” píše a přiznává, že si užívá běhání a kochání se krajinou i tím, že je déle vidět. “Jdu se poprat s dubnem!” zní Mirčino motto do dalšího měsíce.



Petra Mrózková

Petra Mrózková (28 let/165 cm/-4 kg) naběhala v březnu nejvíc od nového roku, a to i přesto, že počasí občas nepřálo. “Celkem to hodilo 96 kilometrů, z toho představoval 21 097 metrů pražský půlmaratón, který jsem úspěšně dokončila v čase 2:28,” píše hrdě a dodává, že v průměru běžela kilometr za 7 minut, což je podle ní pomalé, ale podle nás velice slušné. Ručička na váze se sice nepohnula kýženým směrem, ale příští měsíc to prý zkusí lépe.

Petra Stránská

Petra Stránská (50 let/173 cm/- 2kg) zdraví všechny čtenáře po dalším měsíci plném sportu. „Za první čtvrtletí mám naběháno 288 kilometrů, na běžkách a na kole jsem jich taky pár přidala. Dnes jsem se zúčastnila běhu v obci Stránka u Mšena a trasu 5 400 metrů jsem zdolala o téměř dvě minuty rychleji než loni,“ popisuje svoje důvody k úsměvu Petra.

“Na jaře vyměním běžky za koloběžku. Děkuju svým parťákům, muži a pejskovi, že běhají se mnou. Bez nich bych toho tolik neuběhla. V neznámém terénu bych byla bez orientačních schopností svého muže ztracená,“ uvádí a dodává, že jí celkem zdravě, ale čokoládu Lindt prostě zbožňuje. Vzhledem k výsledkům při její konzumaci černé svědomí mít rozhodně nemusí.

Šárka Rybářová

Šárka Rybářová (32 let/165 cm/-3 kg) patří k těm, jimž se ručička na váze moc nehýbe, ale vzhledem k tomu, jak dobře běhá, to zřejmě budou nově nabyté svaly. Pražský půlmaraton dala v úžasném čase 2:02:31, a když jsem ji viděla běžet do kopce na Labských pískovcích, měla jsem chuť zout tenisky a jít domů štrikovat.

„Stala se věc, která by mě při první výběhu ani ve snu nenapadla - propadla jsem běhu, závodím, a dokonce ani nejsem pokaždé poslední. Za březen mám naběháno něco málo přes 160 kilometrů a až do konce května mě téměř každý víkend čeká nějaký závod, většinou je součástí okresní běžecké ligy tady u nás na Českolipsku. Prostě jsem už během zblbla a navíc jsem díky němu poznala spoustu báječných lidí,“ píše nadšeně a my víme jedno - zrodila se běžecká hvězda.

Svatava Duranová

Svatava Duranová (50 let/155 cm/ -4 kg) má sice při pohledu na fotky pocit, že vypadá pořád stejně, ale měřidla ukázala, že už zhubla 3,5 kilogramu tuků a přibrala 0,5 kilogramu svalové hmoty. Naběháno už má celkem asi 105 kilometrů, většinou rozdělených na běhy okolo přehrady Olešna dlouhé 5,18 kilometru.

„V poslední době ji již oběhnu najednou, sice o něco pomaleji, než když jsem běh prokládala chůzí, ale jsem méně schvácená. Od prvního dubna jsem navýšila dobu běhu/joggingu na celou hodinu a do trasy budu přidávat i mírnější výběhy do kopečků, zatím mi moc nejdou,“ píše. Její cíle pro další období jsou jasné - Craft Rungo Rázovitá Pětka a Avon Night Run. Poté chce pokračovat v dalších závodech, na které se už registrovala. Taky změnila jídelníček a my jen s úžasem tleskáme.

Sára Oddfish

Sára Oddfish (51 let/166 cm/-4 kg) má velké cíle a podřizuje jim všechno. „Jelikož jsem minulou sobotu běžela půlmaraton a chystám se na maraton (což je má priorita pro letošní rok), vyžadují mé dlouhé běhy jednou týdně vydatné sacharidování těla, abych měla na tak náročný trénink dost energie. Paleo stravování proto muselo jít z části stranou a s tím šlo bohužel stranou i mé postupné hubnutí: zastavilo se,“ píše. Sára ale nepřibírá a míry má stejné jako minulý měsíc. Problémy se zády už ustaly, a Sára proto patří do kolekce nadšených závoďáků, které tato Proměna vykřesala z rekreačních, namátkových běžců.

Eva Čepová

Eva Čepová (35 let/169 cm/-4 kg) běhala v březnu především po nemocnicích se zlomenou rukou své dcerky. „Sice jsem tedy k tréninkům moc prostoru neměla, ale ani to nezmenšilo sílu mého odhodlání, snažila jsem se najit každou skulinku v nabitém programu, kterou bych věnovala pohybu. Takže když se mi nedostávalo praxe, nastoupila teorie. Zakoupila jsem si odbornou publikaci, nastudovala tréninkové plány a rozhodla se, že to rozpačité popobíhání změním v cílený trénink,” popisuje plán B zaměstnané běhající matky.

“Ve zvláštním hnutí mysli mě napadlo, že by cílem mého tréninku mohl být závod, tak se aspoň v dubnu půjdu na nějaký podívat a zafandit holkám ze skupiny.” Svůj hubnoucí výsledek sice nehodnotí dobře, ale vzhledem k situaci to není nijak dramatické, důležité je vytrvat. Tento měsíc navíc Evu lákaly ke hříchům dobroty na narozeninových oslavách, ale cítí podporu lidí okolo sebe. Některé, zejména kamarádka Dáša, jí prý dokonce aktivně odpomáhají od lákavých pamlsků.

Mirka Hübnerová

Mirka Hubnerová (55 let/165 cm/-4 kg a -5 cm v pase) se nám svěřuje, že váha jde sice dolů pomalu, ale v pase má od ledna o pět centimetrů méně a v bocích se ztratily čtyři. „Velikonoce mi trochu rozházely jídelníček a týdenní rytmus, ale teď už zase vzhůru do dalšího vzorného týdne s běháním. Za březen jsem odběhala 70 kilometrů, za duben chci zase o něco víc,“ dušuje se a my jí moc držíme palce.

Kila ubývají, nadšení přibývá. Jako tým naši účastníci shodili 74 kilogramů, což je průměrná váha jednoho běžce. Kdo přežil studené blátivé měsíce a proběhal se zuby nehty až do jara, je už teď odměněn výraznou změnou na figuře i v myšlení. Protože z chodců se nám zrodili běžci a z běžců se nám postupně rýsují závodníci.