Proměna jara 2015: patnáct hrdinů zhublo 91 kilogramů za čtyři měsíce

Gabriela Horálková a její Proměna

Gabriela Horálková (35 let/178 cm/-8,5 kg) si v dubnu zaběhla 5 km za 30:10 a s oteplením se jí běhá lépe a lépe. „Sice mě začala trápit alergie, ale nenechám se odradit a jedu dál, i když si někdy musím pomoct ´foukátkem´. Už se těším na červnový závod, protože mě ten můj první tak nadchnul, že jsem neotálela a přihlásila se na další. To abych náhodou v létě moc nepodlehla grilovací mánii,“ píše nám.

„Proměna mě dostala do tenisek už v lednu a teď na jaře už sklízím ovoce. A byla to Proměna se vším všudy. Změnila jsem stravovací návyky, začala více přemýšlet nad tím, co a kdy jím, začala jsem pravidelně běhat a posilovat, a to všechno je teď znát,“ vypočítává Gábina své úspěchy.

Za čtyři měsíce má o 8,5 kg méně, v pase zbavila 10 cm a rozhodně v tom bude pokračovat dál. „Dokázala jsem sama sobě, že i když mám tři malé děti, umím si to doma uspořádat tak, že si čas na sebe udělám. A zjistila jsem, jak velkou mám oporu v manželovi, který mě maximálně podporuje. Tráví čas s dětmi, když běhám, a myslí na mě s drobnými zdravými nákupy v podobě sóji nebo tofu. „Jsem hrozně ráda, že jsem do toho šla. Určitě se mi účast v Proměně vyplatila a u mě doma jsem vyhrála, pro děti i pro manžela.“

Slovo redakce na závěr: Gabriela si na začátku Proměny toužila vyběhat lepší postavu, kondici a pocit ze sebe. Po čtyřech měsících to všechno má a ještě sportovní základ do budoucna. Navíc dokázala ostatním, že začít běhat a zdravě jíst můžete i se třemi malými dětmi.

Jak se dalším proměněncům vedlo, si můžete přečíst níže. A pokud s námi chcete vybrat absolutního vítěze, hlasujte pro svého favorita V TÉTO FOTOGALERII. Ze zbylých pak redakce vybere ještě jednoho vítěze. Oba dostanou inteligentní váhu eVito SL a motivační podporu v podobě přístupu do systému aktivního zdraví eVito Active na 1 rok. Bioimpedanční váha měří nejen tělesnou hmotnost, ale i procenta tuku, svalů a vody v těle, takže můžete sledovat, zda vám ubývají tuky a nemizí cenná svalová hmota. V systému aktivního zdraví si pak budou vítězové moci sledovat sportovní aktivity, jídelníček a také zdravotní ukazatele jako je krevní tlak.

Jakub Boček a jeho Proměna

Jakub Boček (27 let/187 cm/ - 15kg a -10 cm v pase) zhubl rekordních 15 kg a hlavně vytrval v běhu. “Běh je můj denní chléb a už s ním nepřestanu,” říká. I když v dubnu a květnu bral antibiotika, čas na sport si našel. “Dal jsem si řádně do těla na kole, běháním a také jsem se zúčastnil svého prvního RUNGO výběhu. Chtěl bych jim poděkovat za skvělé přijetí.” Jakub absolvoval pražský půlmaraton, na kterém podal skvělý výkon, a teď jej čeká další v Olomouci. “Díky Proměně se ze mě stal sportující člověk a už teď se těším na letní dovolenou, kterou nehodlám strávit jinak než sportovně,” říká náš úspěšný proměněnec.

Slovo redakce na závěr: Jakub se na počátku Proměny toužil stát celoročním běžcem a kupovat si oblečení, které se mu líbí, a ne to, do kterého se vejde. Vzhledem k tomu, že zhubnul 15 kg a uběhl několik závodů, svůj cíl splnil s přehledem.

Jan Mitrenga a jeho Proměna

Jan Mitrenga (29 let/187 cm/-4 kg) nám sděluje, že jeho váha konečně dostala rozum a ukazuje hodnoty pod 103 kg. „Za poslední měsíc mám o více jak 2 procenta méně tuku a o 2 procenta více svalů. Naběhal jsem něco málo přes 30 km s tím, že poslední běh byl přes 8 km za hodinu a nějaké minutky k tomu,” popisuje úspěchy minulého měsíce.

“V březnu jedu do Budějovic na štafetový půlmaraton, takže mě čeká 10 nebo 11 km.” Honza navíc celé jaro pilně pracuje na zahradě, nosí do svahu kýbly s betonem, což je nejlepší alternativa kruhového tréninku na světě. A jaká se ještě udála změna? “Do jídelníčku jsem přidal zeleninu a hodně ovoce. Opravdu hodně ovoce,” píše a podle fotek soudíme, že ovoce to nese i v podobě hubnutí.

Slovo redakce na závěr: Honza si chtěl zaběhnout minimálně tři závody, uběhnout 10 km a zhubnout tak, aby na svatebních fotografiích zabíral co nejméně místa. Hubnutí prý nebylo až tak výrazné, ale své mety víceméně pokořil.

Kateřina Šimon a její Proměna

Kateřina Šimon (36 let/168 cm/-4 kg a dvě velikosti oblečení) měla velice optimistický běžecký duben. Pokračovala v běhání i kruhových trénincích a celkem si zaběhla 89 km. Navíc to bylo jarně romanticky s manželem po boku! „Koncem dubna jsem běžela Těšínskou Fortunu, 10 km za hodinu a něco. A na začátku května jsme zažili s manželem a synem DM společný běh, viděli maratonce a kluci získali svoje první medaile,“ píše Kateřina. „Vidět takový závod live mě motivovalo k pokračování a přípravě na podzimní termín delšího závodu.“

A jak hodnotí svoji celkovou Proměnu? „Kupodivu jsem i přes běhání a cvičení nic extra nezhubla na váze, ale na oblečení to je vidět. Za životní a osobní výhru beru skutečnost, že jsem motivovala rodinu a přátele k pohybu. Díky RUNGO.cz výzvě se najednou lidé začali ptát i zajímat o běhání, chůzi, kolo, protože podle mě neexistují věkové, váhové, zdravotní ani časová hranice pro radost z pohybu. Vždycky je cesta, že když to dokážu já, dokáže to spousta dalších.“

Slovo redakce na závěr: Kateřina chtěla v rámci Proměny jednou provždy zhubnout a zrychlit svoje časy. Vzhledem k tomu, že se pravidelně zúčastňuje závodů v oblečení o dvě čísla menším, byla ve svém snažení maximálně úspěšná.

Lenka Novotná a její Proměna

Lenka Novotná (38 let/164 cm/-10 kg a -19 cm v pase) udržela stejný režim stravování jako v předchozích měsících a už teď může hrdě pózovat v běžecké podprsence. V dubnu si musela dát desetidenní běhací pauzu, protože ji trápily svaly v lýtkách a holeních. Úbytek váhy ale zaznamenala v centimetrech.

„V květnu mě čeká brněnský Night run a v červnu půlmaraton. Nemám touhu závodit, zatím pokořuji svoje vlastní hranice tím, že to vůbec zvládnu,“ píše. A jak jí Proměna jara změnila život? „Proměna mi vzala 10 kilo, 19 cm v pase a 12 cm přes boky. Dala mi skvělý pocit ze mě samotné, o 2 velikosti menší oblečení, úžasnou podporu ze skupiny Rungo.cz pro ženy, režim ve stravování a naučila mě opravdu jíst. Taky mi dala lehčí nohy do běhu,“ píše Lenka.

„Běžecky jsem zvládla z původních 3-5 km zaběhnout i 13,5 km. Jsem na sebe docela hrdá a mám radost, že se mi povedlo motivovat i některé z mých kamarádek ke změnám v jejich životech. Tři začaly taky běhat, což mě snad těší ještě víc než moje vlastní pokroky.“

Slovo redakce na závěr: Lenka chtěla zhubnout až 20 kg a uběhnout Olomoucký půlmaraton. Závodů nakonec odběhla několik a zhubla krásných 10 kg plus ubrala úctyhodné centimetry přes boky a v pase, takže svá předsevzetí splnila téměř do puntíku. Navíc svým metodickým přístupem motivovala k běhání a změně životního stylu svoje kamarádky.

Lenka Rychetská a její Proměna

Lenka Rychetská (36/177 cm/-4 kg) přiznává, že v dubnu doufala v lepší výsledky, ale jakýkoli posun je stále lepší než pláč a stěžování si na gauči. „Jsem na sebe pyšná za odhození studu a klidné pobíhání v „elasťákách“ venku za světla beze strachu z posměšků okolí,“ píše Lenka. „Zdolala jsem svých prvních 5 km a tím pádem jsem se i odhodlala zaregistrovat na svůj první závod. Moc se na něj těším, ale mám k tomu i respekt. Musím ještě hodně potrénovat.“ A jak vidí přínos Proměny ve svém životě? „Velké plus vidím hlavně v posunu v hlavě. Každou volnou chvíli věnuji pohybu a ne vymýšlení důvodů, proč nemůžu sportovat. Takže Proměně vděčím za velké našlápnutí a otevření brány do lepšího života!“

Slovo redakce na závěr: Lenka se za sebe na začátku Proměny chtěla přestat stydět, dokázat si, že na to má, a absolvovat Spartan Race. Ty první dvě mety si splnila v rámci Proměny beze zbytku a přes všechny zdravotní i jiné překážky Proměnu dokončila. Na ten třetí sen v podobě Spartan Race určitě jednou dojde.

Leona Zahradníková a její Proměna

Leona Zahradníková (35 let/177 cm/-7 kg) nám sděluje, že duben byl měsíc plný úsilí a úspěchů. Hubne přibližně půlkilo týdně a od Nového roku už je to 7 kilo! „Moje budoucí švagrová se mě ptala, jestli jsem si dávala nějaké čaje, že vypadám tak hubená. Jo, čaje, přímo kýble jsem si dávala, ale běhu.“ Na chvíli sice zkombinovala běhání s kolem, ale běh nakonec zvítězil. „Zahájila jsem akci „Ani den bez běhu“ a dávám si 3,2 km, což je můj oblíbený „Závod pro lívanec“. Takže si chci denně uběhnout lívanec,“ píše o svých nových běžeckých zvycích Leona.

„Když jsem tři dny po sobě nevyběhla, už jsem měla abstinenční příznaky. Vybíhám teď déšť-nedéšť. Proto jsem dostala v pátek na závodě tu nemožnou kšiltovku, proto jsem si koupila přece tu bundičku do deště, proto mi tak větrají boty. Prostě jsem zjistila, že běh je ta nejúžasnější, nejsvobodnější věc, kterou můžete dělat vždy a všude, i když prší,“ píše.

Leona si v dubnu zaběhla desetikilometrový závod v Českých Budějovicích a dokonce nakazila i svého přítele. „K závěru Proměny musím říct, že mám pocit dobře rozběhnutého podniku. Řeším účast v nějakých závodech, zaregistrovala jsem se na Rungo.cz pětku v Plzni a taky běh Dražďanami. Co se stravy týče, se semaforky nekončím. Na pásku jsem si musela vyrazit další dvě dírky a mnohem líp se mi teď běhá i žije. A co nejvíc, začala jsem mít ráda svoje nohy, já si jich vždy vážila, ale teď se mi normálně líbí moje stehna!“ přiznává nadšeně a dodává, že po Proměně si nejvíc užívá toho, že běhá rychleji a zálibně se prohlíží ve výlohách. „Mám se radši. Díky za nakopnutí!“ dodává Leona.

Slovo redakce na závěr: Leona chtěla v rámci Proměny zhubnout do svatebních šatů a kupovat si hadříky, které se jí líbí. Vzhledem k tomu, že konečně začala mít ráda svá stehna, je tento její cíl splněn. Zbývá natrhnout kamarádovi frak v závodě na dvě míle, ale to s jejím sympatickým entuziasmem nebude dlouho trvat.

Mirka Žárová a její Proměna

Miroslava Žárová (36 let/175 cm/-4 kg) na začátku výzvy čekala lepší číslo na u ručičky na váze, ale vezme-li prý v potaz, že přes stehna ztratila 5 cm, přes zadek 6 cm a v pase totéž, už to vidí veseleji. A už vůbec si nemyslela, že najde vůli konečně seknout s kouřením! „Do kalhot jsem musela přidat pásek. Myslím, že mé snažení nebylo jen takové plácnutí vzduchem, ale že jsem fakt zabojovala a něco pro sebe udělala,“ píše Mirka.

V dubnu uběhla v 17 výbězích 126km a zase si posunula osobní hranici. „Běhy dělím na Vlaďkaběhy, kdy běžím s kamarádkou, Čubaběhy, kdy běžím a hlídám, kde pobíhá naše fenka, a Cykloběhy, kdy mne na kole doprovází desetiletá dcerka. A pozor! Vyběhnu kopec a běžím dál. Mám své tempo. Je mi jasné, že Zátopek již ze mne nebude, ale i když tahle výzva končí, já pokračuju. Slíbila jsem si ještě 4 kg dolů. A abych měla motivaci, našla jsem si sportovní aplikaci, kde za svou snahu dostanu bodíky a ty pak přiřadím k charitativnímu projektu a ten pak může dostat penízky od pořádající firmy,“ vypočítává úspěchy a plány, přidává jména několika závodů a tras, které chce letos absolvovat, a přiznává, že v tuto má plánů a sil jako snad nikdy.

Slovo redakce na závěr: Mirka si přála zamávat s váhou a zkusit půlmaraton. Díky běhání především přestala kouřit, za což je na místě velká poklona. Zhubla pár kilo a absolvovala několik lokálních závodů ve slušných časech. Nastartovala zdravý životní styl a toho se hodlá držet. Její půlmaraton na ni určitě brzo čeká!

Co je Proměna jara 2015? Protože v Rungo nemyslíme jen na superrychlé chrty, ale chceme motivovat i ty, kteří s během teprve začínají a potřebují zhubnout, vyhlásili jsme na začátku ledna soutěž o Proměnu jara 2015. Přihlášení čtenáři se nám každý měsíc svěří s tím, jak se jim daří dodržovat svoje předsevzetí, že budou pravidelně běhat a zdravěji jíst. Pošlou nám k tomu svoje fotografie v běžeckém oblečení, takže můžeme společně s nimi sdílet jejich starosti a fandit jejich pokrokům. Po prvním měsíci nám zbývá devatenáct odvážných běžců a běžkyň. Na konci soutěže vyhlásíme vítěze, který získá “to, co mu jinde nedají”. Ale vítězové budou všichni, kterým se podaří tuto výzvu dokončit!

Petra Mrózková a její Proměna

Petra Mrózková (28 let/165 cm/-5 kg) si stýská, že to s váhou nešlo dolů tak, jak by si představovala, ale zlepšení je vidět na běžeckých časech. „Poslední dobou jsem pracovala na rychlosti a před pár dny jsem trhla svůj rekord na 4k m – 20 minut. Po Vánocích jsem za tentýž čas uběhla o kilometr méně,“ raduje se z úspěchu Petra. Celkově za duben naběhala 81 km a je rozhodnutá to nevzdávat a dál běhat, hubnout a snažit se zlepšit si kondičku. „Běhací kondici jsem si od Nového roku zlepšila určitě.“



Slovo redakce na závěr: Petra chtěla absolvovat pražský půlmaraton pod 2:30 a taky vypadat a cítit se lépe. Na fotkách je krásně usměvavá, takže bod dvě si splnila rozhodně a ještě přitom zhubla o 5 kg. Na osobáku z půlmaratonu ještě pracuje, ale překonán bude.

Petra Stránská a její Proměna

Petra Stránská (50 let/173 cm/- 2kg) naopak píše, že jí její nová váha vyhovuje. „Jím si, na co mám chuť. Naše chytrá váha mi ukazuje, že se tuk přeměnil na svaly, a cítím se spokojená,“ píše. Dodává, že si běhá pro radost a pro atmosféru ze závodů. „V tréninku si jen tak pobíhám a na závodech se vyhecuju a běžím, jak nejrychleji umím. Půlmaraton byl můj cíl a ten jsem si splnila. Na podzim jsme si s manželem naplánovali půlmaraton v Českém ráji,“ píše o dalších plánech.

„Běh se stal automatickou součástí mého života. Kdykoliv někam jedu, běžecké věci si nikdy nezapomenu zabalit. Je moc krásné vyběhnout si v novém terénu, pozorovat přírodu, zastavit se, nadechnout se a uvědomit si tu krásu kolem sebe. Jsem ráda venku, běhám za každého počasí a doufám, že bez větších zdravotních komplikací ještě dlouho běhat budu. Venku zapomenu na všechno, co mi ještě před chvíli přišlo strašně důležité. Navenek jsem moc velkou proměnou neprošla, ale uvnitř mě se toho změnilo dost,“ popisuje svoji Proměnu od letošního ledna Petra.

Slovo redakce na závěr: Petra si přála zhubnout 2-3 kg a uběhnout půlmaraton. Jak si předsevzala, tak splnila, a ještě si přitom užila krásné běhání Kokořínskem se svým mužem a jezevčíkem.

Šárka Rybářová a její Proměna

Šárka Rybářová (32 let/165 cm/-4 kg) to prý s nějakou váhou vzdala, ale běžecky se jí daří neskutečně. „Na kila nehubnu. Asi by to šlo líp, kdybych přestala pít pivo, ale to už by byla příliš velká oběť a při běhání se žízeň na pivo dělá úplně skvěle,“ píše Šárka a dodává, že se jí kalendář plní závody.

Pětadvacátého dubna si zaběhla svůj druhý půlmaraton a dala ho pod dvě hodiny! „Kratší a rychlejší tratě mi moc nesedí, já mám holt svoje langsam tempo a cokoliv rychlejšího už pak odtrpím.“ A jak hodnotí svoji Proměnu? „Proměna jara mě krásně dokopala nepolevit v běhání, už jsem si pořídila i ty báječné chytré hodinky na běhání. Slova kamarádů i výkony viditelné na hodinkách jsou pro mě další obrovskou motivací. Na Polevském běhu jsem se potkala s další účastnicí výzvy, Petrou Stránskou, a těší mě, jak běh spojuje lidi a je to fajn,“ píše skvělá běžkyně Šárka a my jí k tomu přejeme spoustu umístění na bedně!

Slovo redakce na závěr: Šárka si v rámci Proměny přála vyběhat pěknější postavu pro svůj milovaný pole dance a o chlup lepší běžecké výsledky. Po dřině při výbězích na kopec Klíč a čtyřech měsících je štíhlejší o 4 kg a půlmaraton má pod dvě hodiny. Neuvěřitelný výkon!

Svatava Duranová a její Proměna

Svatava Duranová (50 let/155 cm/ -6 kg) po vyřešení zdravotních strastí ženy v přechodu a nevzdání se začala pomalu a jistě ubývat na váze. 6 kilo dole za dobu Proměny je krásné číslo! „Běhání mi dalo mírnou závislost, ale objevila jsem v sobě svoji soutěživost, i když zatím soutěžím jen sama se sebou. Přimělo mě přehodnotit můj životní styl. Rady mainstreamového zdravého životního stylu u mne nezafungovaly, tak jsme na radu jedné svým způsobem „netradiční“ lékařky se pustila do hokusu pokusu s Whole30 a následně paleo a testování potravin, které mi vyhovují a které ne. Žena by neměla nechat být odpověď: „Přechod takovéto problémy přináší, smiřte se s tím.“, ale bojovat.“ píše. Svatava vyhrála ve své kategorii RUNGO pětku v Ostravě, kde si podle svých slov sáhla na prozatímní limit svých sil. Do budoucna plánuje účast v dalších běžeckých závodech na pět a deset kilometrů. „Pak budu pomalu přidávat a v dalším roce možná zaběhnu nějakou půlku. Souběžný plán je doladit jídlo tak, ať můžu běhat, co nejčastěji. Whole30 a paleo jsou skvělé pro pomalý úbytek na váze, ale nejsou moc dobré k běhání. Časem to doladím.“ píše Svatava.

Slovo redakce na závěr: Svatava toužila v rámci Proměny zaběhnout 5 km pod 30 minut. Zhubla 6 kg, výrazně zapracovala na svém zdraví a stravování, vyhrála RUNGO Razovitou pětku ve své kategorii a v několika plánovaných závodech hodlá zaútočit na kýžený rekord na pětikilometrové trati.

Sára Oddfish a její Proměna

Sára Oddfish (51 let/166 cm/-5 kg) zvládla uběhnout maraton a to je zpráva měsíce! „Zvládla jsem to bez zdravotní újmy, za což jsem nesmírně šťastná. Proměna v posledním měsíci šla lehce stranou, ale své ovoce, byť malé, to přineslo. V rámci sacharidování v posledním týdnu před maratonem jsem přibrala 2 kg, ale díky skoro šestihodinovému běhu to šlo krásně pryč a ještě kilčo ubylo,“ popisuje svůj před- a pomaratonský stav Sára. „Důležité pro mě je, že se mi od ledna 2015 změnil život k lepšímu, a to pracovně, finančně i zdravotně. Jsem nesmírně šťastná a nabitá energií, začíná jaro a já uběhla ten MARATON, což byl vždycky můj sen.“ Pro Sáru je tedy mise stoprocentně splněna!

Slovo redakce na závěr: Sára chtěla zhubnout nějaké to kilo do pražského maratonu. Šla si systematicky za svým cílem, pomocí paleo stravy a běhu zhubla 5 kg a maraton uběhla!

Eva Čepová po dokončení Proměny

Eva Čepová (35 let/169 cm/-9 kg) v dubnu konečně začala sklízet ovoce svého snažení v předchozích měsících. „Dařilo se mi dodržovat jak tréninkový plán, tak i jídelníček. Největší změnu vidím v kondici, najednou zvládnu i to, co bylo v lednu naprosto nemyslitelné, a to nejen co do vzdálenosti, ale i do času. V průběhu měsíců jsem sice pozorovala zlepšení, ale v dubnu to byl skok, jeden trénink jako obvykle a ve druhém čas podstatně lepší. Pravidelný trénink nejspíš nese své výsledky. Pěkně mě to motivuje do budoucnosti,“ popisuje svoji proměnu.

„Jako divák jsem se zúčastnila i běžeckých závodů a bylo to super, atmosféra mě nadchla, a tak tajně doufám, že jednou se těch závodů budu účastnit i jako běžec.“ Ty čtyři měsíce prý utekly jako voda a na začátku Eva ani nedoufala, že Proměnu zvládne a dokončí. Na jejím konci si dává další cíle a je přesvědčena, že jich dosáhne. „Moji nejbližší si už na pravidelné tréninky a návštěvy posilovny zvykli, ale mě nejvíc překvapuje, že já se na ně těším, a když je nemůžu absolvovat, jsem mírně řečeno nesvá. A když jsem doma řekla, že jdu špatné zprávy vyběhat, zarazili se úplně všichni, včetně mě. Zvítězila jsem nad svou pohodlností, což je prostě neuvěřitelné.“

Slovo redakce na závěr: Eva si přála zhubnout a překonat samu sebe a vrozenou lenost. Zhubla 9 kg a běh a cvičení se staly pravidelnou součástí jejího života. Nad svou pohodlností zvítězila a ve finiši Proměny je tedy maximálně úspěšná. A navíc se začala na všech fotografiích usmívat!

Mirka Hubnerová a její proměna

Mirka Hübnerová (55/165 cm/-4 kg a -7 cm v pase) za duben zas uběhla o něco víc než v měsíci předchozím. K tomu přidala v těchto krásných jarních dnech oblíbené kolo, což je pro ni sport číslojedna. „Jsem v mnohem lepší pohodě a náladě,“ píše nám. „I když se mi nepovedlo nic závratného v podobě zhubnutých kil, povedlo se mi rozhýbat tělo a cítit se skvěle. Jsem moc ráda, že jsem se přihlásila a hlavně že jsem vydržela, i když jsem to už mnohokrát chtěla vzdát. Hodlám ve sportování dál pokračovat a snažit se dát dolů ještě další kila, v létě se přeci jen sportuje lépe než v zimě.“

Slovo redakce na závěr: Mirka chtěla začít běhat pravidelně, změnit svůj jídelníček a dokázat, že Proměna má smysl i v pokročilejším věku. Povedlo se jí rozhýbat tělo, cítit se skvěle a zhubnout 4 kg. V běhání bude pokračovat i dále, takže její předsevzetí jsou splněna.

Proměna jara 2015 je za námi. Patnáct skvělých žen a mužů změnilo svůj životní styl, přes chřipky a nepřízeň počasí v zimě a na jaře začalo pravidelně běhat a zhublo dohromady 91,5 kg. Šli s kůží na trh, nebáli se reakcí okolí, vystoupili ze své komfortní zóny a inspirovali tím ostatní. A svá předsevzetí, definovaná na začátku Proměny, si splnili téměř beze zbytku. Za dokončení naší výzvy jim patří neskutečný obdiv a gratulace a všichni se už teď mohou považovat za vítěze.