Proměna jara 2015: Dvacet jedna statečných

Celkově se bude hubnout 72 kilogramů a kromě lepší postavy a pocitu ze sebe sama chtějí účastnící výzvy dosáhnout lepších časů na tratích od 5 kilometrů do maratonu. Jejich další cíle jsou stejně sympatické jako oni sami a zahrnují: nezabírat moc místa na svatebních fotografiích, nezůstávat už na chvostu startovního pole, ale především dokázat sami sobě i ostatním, že TO jde. V jakémkoliv věku, při jakékoliv váze nebo občanském povolání. Představujeme vám naše finalisty:

Darina Hubáčková

Darina Hubáčková (30 let/70 kg/165 cm) se stala závislou na běhu v červnu minulého roku. Na chvíli se svou drogou přestala, ale teď má plánu pokračovat, zhubnout na 60 kilogramů a váhu udržet. Ráda by se totiž vešla do svatebních šatů velikosti 38. A konečně ve svých 30 letech přestat bojovat s váhou.

Eva Štruplová

Eva Štruplová (33 let/80 kg/168 cm) chce při běhání s kočárkem prolomit magickou hranici zhubnutí 5 kilogramů. Před těhotenstvím jezdila na kole a teď doufá, že ji Rungo.cz výzva donutí k pravidelnému holdování třikrát týdně a na nový pohyb si zvykne.

Gabriela Horálková

Gabriela Horálková (35 let/98 kg/178 cm) má tři děti, se kterými jí přibyla kila navíc. Společně s jejich ztrátou by ráda získala zdravý životní styl, lepší kondici a zbavila se fóbie podívat se na sebe do zrcadla. Nechce se už trápit dietami a chce si koupit něco hezkého na sebe. K tomu jí pomůže bydlení u lesa v blízkosti běžeckých tras, které bude aktivně využívat.

Jakub Bocek

Jakub Boček (27 let/124 kg) už jednou běhat začal, ale pak si dal pauzu a ta se trochu protáhla. Protože si ale chce kupovat oblečení, které se mu líbí, a ne do kterého se vejde, hodlá se zapojit do naší výzvy a stát se celoročním běžcem.

Jan Mitrenga

Jan Mitrenga (29 let/107 kg/187 cm) se zúčastnil Rungo.cz Namydlené pětky a atmosféra ho tak pohltila, že se rozhodl v běhání pokračovat. Plánuje si zaběhnout aspoň tři závody a uběhnout 10 kilometrů do hodiny. Bič, který nad ním visí, je „výroční konference“ s přáteli, na které platí útratu ten, co nesplní svá novoroční předsevzetí. A také snaha zaplnit co nejméně místa na svatebních fotografiích.

Kateřina Šimon

Kateřina Šimon (77 kg/168 cm) začala se sportem až v dospělosti. Po porodu chodila plavat, pak si přidala běh. Ale jen ve tmě, aby ji nikdo neviděl. Závody pro ni byly donedávna spíše výletem a společenskou akcí než sportovním výkonem. Ráda by se donutila k větší pravidelnosti, zrychlila časy a jednou provždy zhubla.

Klára Sýkorová

Klára Sýkorová (36 let/74 kg) ráda běhá, ale nedokáže se přinutit, aby to bylo pravidelně. Kila řeší kvůli dobrému pocitu a oblečení, které by ještě ráda nosila. S kamarádkou se chystá běhat, aby natrénovala na maraton, a protože se tam nechce utrápit, rozhodla se pravidelně trénovat. Rungo.cz výzva jí k tomu pomůže.

Lenka Novotná

Lenka Novotná (38 let/80 kg) se nechala pohltit prací, životospráva a sport šly stranou a na těle to začalo být vidět. V roce 2015 by ráda zhubla 20 kilogramů a uběhla Olomoucký půlmaraton.

Lenka Rychetská

Lenka Rychetská (36 let/134 kg/177 cm) sympaticky přiznává, že se za sebe nechce stydět. A chce dokázat sobě i ostatním, že na to má. Jejím dalším cílem je závod na 10 kilometrů a především účast na Spartan Race.

Leona Zahradníková

Leona Zahradníková (35 let/77 kg) se dva roky nevážila a teď má 8 kilogramů, o které chce přijít. Ve skříni se jí totiž krčí pár hadříků, které by jí v takovém případě moc slušely. Běhá už dva roky, ale nepravidelně, takže jejím předsevzetím jsou pravidelné tréninky běhu na tepovku. Její motivací je sázka s kamarádem, kterého chce porazit v závodě na dvě míle, a především plánovaná svatba, kdy chce v šatech vypadat jako laňka.

Lucie Krúpová

Lucie Krúpová (27 let/65 kg) začala běhat loni v březnu, ale podlehla podzimnímu počasí a dala si pauzu. V novém roce se chce hýbat pravidelně, zformovat postavu a přijít o nějaký ten tuk, co se, potvora, usadil na břiše.

Lucie Patrná





Lucie Patrná (27 let/96 kg/168 cm) přišla ke svým kilům navíc během studia na vysoké. Doufá, že přihlášením do této výzvy se její život změní k lepšímu. S během jako návykem to určitě půjde.

Michaela Vitíková

Michaela Vitíková (32 let/87 kg) začíná běhat, protože ji už nebaví každou neděli říkat: „Od pondělí nežeru!“ V práci prý sedí jako pecka a lákají ji čokoládové pauzy, a vnímá kontrast se svým manželem, který je tělem i duší sportovec. Neskutečně sympaticky prohlašuje, že nechce být líná a tlustá ženská, co si stěžuje na to, jak vypadá, ale nic pro to nedělá. Nechce řešit, jak zamaskovat nedokonalosti, ale zbavit se jich. Prvním krokem pro ni bylo odhodlání přiznat si, že se sebou musí něco udělat. Tím druhým bude běh.

Miroslava Žárová

Miroslava Žárová (36 let/76 kg/175 cm) už nějaký čas běhá, ale minulý rok si zlomila nohu a během rekonvalescence slušně přibrala. Také v současném počasí se jí moc nechce běhat, ale protože by ráda v roce 2015 uběhla půlmaraton, potřebuje do cíle netahat svoji aktuální váhu. Odměnou této výzvy jí má být kromě uběhnutých kilometrů také nová kondice.

Petra Mrózková

Petra Mrózková (28 let/85 kg/165 cm) začala běhat, protože je to zábava a cítí se přitom skvěle. Přihlásila se na březnový Pražský půlmaraton, který chce zvládnout za 2,5 hodiny, a odměnou jí bude nejen pocit z běhu, ale i to, že bude vypadat lépe.

Petra Stránská





Petra Stránská (50 let/74 kg/173 cm) si chce dát svoji změnu ke kulatinám. Nakročeno má už od minulého roku, kdy začala běhat, aby jí to slušelo v šatech na synově maturitním plese. Běhá své pětikilometrové úseky ke studánce a zpátky doprovázená rodinnými příslušníky i pejskem Kubou a trénuje na půlmaraton. Kdyby přitom zhubla 2 až 3 kila, bylo by to dokonalé.

Šárka Rybářová

Šárka Rybářová (75 kg/165 cm neboli výška a váha, na kterou neměli v obchodě žádné běžky) běhá rovinky, ale funí do kopců. Na Silvestra se zúčastnila běžeckých závodů, ale v příštím roce by dala přednost, aby i přes coubertinovské heslo běhala spíš uprostřed startovního pole než na jeho chvostu. Navíc je nadšená tanečnice pole dance, při kterém kostým na hranici minima odhalí každou nedokonalost, a tak by ráda zlepšila svoji figuru.

Svatava Duranová

Svatava Duranová (50 let/76 kg) je duší sportovkyně. Dříve upřednostňovala bruslení, ale už ji nebaví prát se o asfalt s davy a nevychovanými hafany. V mládí běhala, jenže pak sklouzla do fáze lenora kvůli dětem. Momentálně je ve fázi „dělej se sebou něco“ a naše výzva jí má pomoci dotáhnout její předsevzetí do konce. Ráda by uběhla pět kilometrů pod 30 minut a přesvědčila svým příkladem všechny, že to jde, i když nemají čas, věk a jsou v přechodu.

Sára Oddfish

Sára Oddfish (72 kg/ 166cm) běhá už víc než rok. Po stopce způsobené potížemi s páteří a po s chutí strávených Vánocích se jí nějaká ta kila navíc zase objevila. Protože se připravuje na květnový maraton v Praze, nemá se špíčky slitování a hodlá se jich zbavit. S tím jí účinně pomůže náš systém měsíčních kontrol a také manžel, který je nezávislým svědkem všech měření a focení. Sára ví, že běh pomáhá spalovat a udržovat kondici, a nebojí se opustit svoji komfortní zónu a všem naživo ukázat, že to prostě jde.

Eva Čepová

Eva Čepová (35 let/100 kg) přiznává, že jejím vítězstvím bude tuto soutěž dokončit, protože tak dlouho hubnout ještě nikdy nevydržela. Teoretické znalosti o tom, jak snížit váhu, už má v malíčku. Teď je chce převést do praxe a překonat tak svoji vrozenou lenost.

Mirka Hubnerová

Mirka Hübnerová (55 let, 82 kg) chce dokázat, že začít pravidelně běhat a zhubnout jde i v „pokročilejším“ věku. Ráda by se vrátila k běhání a pohybu tak, jak ho provozovala před několika lety, protože její sedavé zaměstnání zdravému životnímu stylu zrovna moc nenahrává.



Postavit se před běžecký národ v upnutém oblečku zvýrazňujícím všechny nedokonalosti chce neskutečnou kuráž. Rozhodnout se, že už mě nebaví jen planě žvanit a držet dietu každé pondělí od osmi do dvanácti, taky. Redakce Rungo.cz drží palce všem finalistům - nekoukejte na počasí a nesnáze a zkuste vytrvat. Všichni jste borci! Vaše odměna bude sladká. Na vaše první dojmy se těšíme za měsíc.