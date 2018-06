Proměna jara 2015: devatenáct borců zhublo za měsíc 22 kilogramů

Všichni jsou vpravdě neuvěřitelní tvorové. Vytrvalí, nápadití a precizní při dodržování svých předsevzetí a plánů. A ještě neskutečně vtipní a pozitivní. Celkově námi sledovaná tlupa nadšenců zhubla i přes období chřipkové epidemie a uklouzaných potemnělých běžeckých stezek 22 kilogramů, přihlásila se na několik závodů a trhla pár osobních rekordů. Může za to úprava jídelníčků a především zarputilost, se kterou vydrželi pravidelně běhat i přes vítr, zimu a v jednom případě i divočáky na trati. Mrkejte na drát:

Darina Hubáčková

Darina Hubáčková (30 let/66,5 kg/165 cm) se do toho pustila z gruntu. Vysadila z jídelníčku pečivo, které jí stejně nedělá dobře, pravidelně jedla maso a zeleninu a také chlorellu a jiné řasy v podobě přírodních pilulek. Běhu věnuje každou volnou chvíli. A výsledek se dostavil! 3,5 kilogramů dole, 6 centimetrů okolo pupíčku pryč a jak sama říká : „Splaskla mi hlava a už mám zase celkem normální rysy v obličeji. Zkrátka celkově jsem se zmenšila, oblékla si své malé tričko a pociťuji štěstí a spoustu energie.“

Eva Štruplová

Eva Štruplová (33/80/168) je na stejné váze jako před měsícem, ale podařilo se jí udržet zvyk pravidelného běhání i v zimě, mrazu a větru, což, jak sama říká, je nejlepší důkaz toho, že to myslí vážně. Prodloužila si výběhy na 4 kilometry s tím, že si je prokládá chůzí, aby si udržela ideální tepovku. Výsledkem jsou zpevněné svaly na nohou a 40 kilometrů v nohou. Pro další motivaci se společně s neteří přihlásila na 10kilometrový závod. A jako bonus se začala na běh těšit, protože zjistila, že je to jen další relax, který si může dopřávat.

Gabriela Horálková

Gabriela Horálková (35/96/178) se do toho pořádně opřela i přes chřipku nejmladšího dítěte. Dokáže uběhnout 10 kilometrů v kuse, takže se přihlásila na závod o stejné vzdálenosti. Upravila jídelníček, běhání jí baví, cítí se fit a v kondici. Za svoji snahu byla odměněna při pohledu na váhu – dvě kila dole! Už se těší na únor, který bude určitě běžecky ještě příznivější.

Jakub Boček

Jakub Boček (27/119/187) prožil první měsíc své proměny ve znamení Forresta Gumpa. „Šel jsem si zaběhat a běžel jsem až na konec vesnice,“ píše. „Tam mě napadlo, že poběžím až na konec té druhé.“ V tomto duchu běhal celý měsíc - vytrvalost rostla, rychlost se zvyšovala a pravda, že k běhu se musíte proběhat, se prokázala. Stejně tak pravda o tom, že k vytvoření jakéhokoliv návyku, včetně toho na běh, stačí 21 dní praktikování v kuse. Kila dole, svaly nahoře a Jakub doufá, že na tuto závislost neexistuje léčba!

Co je Proměna jara 2015? Protože v Rungo.cz nemyslíme jen na superrychlé chrty, ale chceme motivovat i ty, kteří s během teprve začínají a potřebují zhubnout, vyhlásili jsme na začátku ledna soutěž o Proměnu jara 2015. Přihlášení čtenáři se nám každý měsíc svěří s tím, jak se jim daří dodržovat svoje předsevzetí, že budou pravidelně běhat a zdravěji jíst. Pošlou nám k tomu svoje fotografie v běžeckém oblečení, takže můžeme společně s nimi sdílet jejich starosti a fandit jejich pokrokům. Po prvním měsíci nám zbývá devatenáct odvážných běžců a běžkyň. Na konci soutěže vyhlásíme vítěze, který získá “to, co mu jinde nedají”. Ale vítězové budou všichni, kterým se podaří tuto výzvu dokončit!

Jan Mitrenga

Jan Mitrenga (29/106/187) si leden užil v zajetí zimních sportů. Na sjezdovkách najezdil skoro 200 kilometrů, nachodil 15 kilometrů a naběhal 12 kilometrů, cesty k autu a ledničce v to prý nepočítaje. I přes „velice kladný vztah k jídlu a silně vytrénovanou slabou vůli“ shodil kilo, zkusil skákání na trampolínách a na běžeckých pokrocích usilovně pracuje.

Kateřina Šimon

Kateřina Šimon (36/75/168) začala stylově novoročním výběhem 1. ledna a pak udržela nezávisle na mrazu a sněhu pravidelné výběhy v úterý, čtvrtek a sobotu. „Poděkujte, prosím, těšínské běžecké skupině, která mě vzala pod svá křídla, abych se nebála běhat sama večer,“ píše.

My dodáváme, že může děkovat také své odhodlanosti. Na běhání si pořídila aplikaci v mobilu, aby nemusela kvůli kilometrům běhat jen známé trasy a za leden jí to v nových trailových botách hodilo skvělých 113,45 kilometru. Až na občasná lákadla v podobě oslav najela na paleo stravu, vynechala pečivo a přílohy kromě pohanky a chia semínek, což společně s běháním udělalo ztrátu 2 kilogramu na váze a jednoho čísla na velikosti oblečení. Navíc se jí podařilo přitáhnout k běhání i manžela!

Lenka Novotná

Lenka Novotná (38/75/164) je plánovací typ a na její perfektní přípravě je to vidět. Protože nechce běhat ve tmě, běhá hlavně o víkendu. Nohy nesouhlasně křičí a odmlouvají, ale Lenka si stejně třikrát týdně dopřává 5-8 kilometrů. Navíc dvakrát týdně cvičí s trenérem a jednou týdně hodinu posiluje na TRX. Nechala si sestavit jídelníček a zaregistrovala se na STOB, vaří si sama podle plánu. „V sobotu mám volný den, kdy si můžu dopřát cokoliv dobrého bez výčitek – kromě alkoholu, víno jsem zatím vyloučila úplně,“ píše Lenka. Výsledkem je 3,5 kilogramu dole. Navíc se přihlásila na zářijový 10kilometrový Birell a na pohodu si půjde zaběhnout půlmaraton v Olomouci!

Lenka Rychetská

Lenka Rychetská (36/133/177) pozoruje výsledky svého snažení na kalhotách: „Mají díky pohybu a dietě jaksi tendenci padat směrem dolů a ohrožují kolemjdoucí pohledem na moje kouzelné spodní prádlo.“ V hlavě si představuje volný běh nádhernou krajinou, v realitě zatím bojuje mezi během a rychlou chůzí. Navíc chodí třikrát týdně na badminton a jednou týdně do sauny. Je pyšná na pokrok v jídelníčku, do kterého i přes rozsáhlou potravinovou alergii zakomponovala spoustu zeleniny. A také je pyšná na změnu myšlení – pro výběr hotelu v Paříži pro ni najednou bylo nejdůležitější, aby byl v blízkosti parku, kde se dá běhat!

Leona Zahradníková

Leona Zahradníková (35/79/177) ve svém Rungo Reportu popisuje reálné radosti svého nového běžeckého já následovně: 15 kilometrů týdně, dvakrát týdně posilování předepsané trenérem pro rychlejší a výkonnější běhání. Hned 3. ledna si uběhla dvě míle na lívancovém běhu, kde neholduje sladkostem, ale atmosféře k sežrání. Když jí v jednom týdnu chyběla uběhnutá patnáctka, dala si ji v kuse i přesto, že ji další den čekaly bolavé klouby a chůze „na kačenu“. Poslední týden v měsíci na ni padla choroba, takže cucala hašlerky a cítila se naprdle, ale protože už zhubla dvě kila, těší se na další běhání a cvičení.

Lucie Patrná

Lucie Patrná (27/95/168) si neměří uběhnuté kilometry, ale čas. Začínala na pěti minutách, teď už dává třicet minut, které v případě nouze prokládá chůzí. Přiznává, že se jí nedařilo dodržovat pravidelnost běhání, ale cítí daleko lepší kondici a úbytek 1 kilo na váze jako první vlaštovka taky potěší. Také upravila svůj jídelníček a doufá, že po složení zkoušek jí zbyde více času na běhání.

Michaela Vitíková

Michaela Vitíková (32/85/172) vyběhla 3.ledna společně s manželem a dala 5 kilometrů za 45 minut. „Sice jsem u toho funěla jak parní lokomotiva, ale dokázala jsem sama sobě, že nejsem takový lúzr, jak jsem si myslela,“ píše. Teď už tři týdny běhá třikrát týdně, na kontě má 45 kilometrů a víc než kilometráž řeší čas, který běhu věnuje. Také omezila sladké pauzy v práci a místo likvidace čokolády se před kolegy chlubí, kolik toho uběhla. Zhubla dvě kila, pro manžela je hvězda a jejím cílem je zaběhnout 5 kilometrů pod 30 minut.

Miroslava Žárová

Miroslava Žárová (36/74/175) přiznává, že prvotní euforii vystřídalo vystřízlivění: „Musela jsem si uvědomit, že je sice šlechetné chtít pětkrát týdně běhat, dvakrát týdně posilovat, každé ráno vstávat dřív a cvičit jógu, začít konečně správně jíst a dodržovat pitný režim, ale jsem přece jen zaměstnaná mamina a manželka.“ Přesto se jí vede třikrát týdně běhat a jednou posilovat. Našla si nové recepty a v rámci zdravého stravování si připravuje krabičky, které někdy dokonce donese s sebou do práce. Nezapomínat je bude něco, na čem ještě hodlá zapracovat. Běžeckou taktikou Mirky je stále „indián“, ale zrychlila v průměru o 25 vteřin na kilometr a zhubla o dvě kila. Jedinou starost jí dělá noha po zlomenině, která se špatně hojí, ale přesto je stále ve hře a běhá s opatrností.

Petra Mrózková

Petra Mrózková (28/82/165) naběhala v lednu 66 kilometrů, z toho polovinu na pásu a polovinu venku. Přiznává, že venku je to lepší, ale nechce běhat v Praze potmě. Pracuje na výdrži i tempu, občas indiánsky, což je méně unavující. Za tu chvíli zhubla tři kila a těší se na únor!

Petra Stránská

Petra Stránská (50/72/173) se aktuálně trápí s virózou, ale předtím si dala osobáček při Cooperově testu. Evidentně běhá nejvíc o víkendech. S manželem si uběhla krásnou šestnáctikilometrovou trasu ze Mšena do Lhotky a ještě stihli zapózovat u samolepky Rungo trasy. S nadšením se díky tomu přihlásila na svůj první půlmaraton a dál si běhá po Lužických horách. Ručička na váze se hnula o dvě kila dolů. Petra se teď věnuje regeneraci a doufá, že brzo vyběhne.

Šárka Rybářová

Šárka Rybářová (32/75/165) naběhala v lednu něco málo přes 100 kilometrů. Chodí třikrát týdně a většinou při tom vyběhne na Klíč společně s běhací partičkou z České Lípy. „Událost se prý jmenuje Konverzační výběh, ale pro mě konverzační část končí po sto metrech. Z běžecké části se postupně stává indián, z indiána chůze, a z chůze na vrcholu lezení a plazení,“ popisuje svůj vrchařský trénink. Při rovince za tmy se setkala s divočákem, z čehož povstal její nový osobní rychlostní rekord a od rodičů nová čelovka. Navíc Šárka chodí 1-2krát týdně hopsat na trampolínky a dvakrát týdně se svíjí u tyče, na které umí naprosto úžasnou stojku. Ručička na váze se sice ještě nehnula, ale vzhledem k oněm výběhům na Klíč je to jen otázkou času.

Svatava Duranová

Svatava Duranová (50/76/155) běhala třikrát týdně, ale většinou na pásu, protože se jako většina žen bojí běhat lesem ve tmě. Navíc se z jejího oblíbeného okruhu okolo přehrady stala klouzačka a chycení jednoho zajíce jejímu tělu stačilo. Její váha se nezměnila, a tak byla na prohlídce u „doktora pro kuličky“, který jí poradil, jak se přebytečných tvarů lépe zbavit. Na vlastním těle si otestovala, že míli dá pod 11 minut a v kuse uběhne 2 kilometry. Venku běhá hlavně na pocit a v případě potřeby přechází do chůze. Jako motivaci si zvolila účast v dubnovém pětikilometrovém závodě v Ostravě.

Sára Oddfish

Sára Oddfish (51/70/166) pravidelně běhala, ale přitom se držela rad svého fyzioterapeuta, takže to byl běh po měkkém povrchu s hůlkami, kombinovaný s chůzí. Celkem naběhala malinko přes 100 kilometrů, což dvakrát denně kombinovala se cvičením podle doktora Smíška a stav její bederní páteře tak udělal velké pokroky. Zhubla dvě kila a v rámci změny ve stravování přešla na paleo, o čemž se můžou přesvědčit všechny členky FB skupiny Rungo pro ženy, kam pravidelně dává fotky svých výtvorů… k sežrání.

Eva Čepová

Eva Čepová (35/97/169) na rovinu říká, že každý začátek je těžký, ale i tak jí překvapilo, jak únavné a vyčerpávající to ze začátku bylo: „Vážně jsem si nadávala, do čeho jsem se vlastně uvrtala. Když se navíc zdálo, že jsem se do toho nějak zajela, přišly zdravotní potíže a bylo po trénování.“ Ale tréninkový výpadek postihne každého a Eva si ani na chvíli nepřipustila, že by to měla vzdát. Manžel ji podpořil a povzbudil a Eva si našla pěkný běhací okruh, vymyslela jídelníček, a přesto, že prý „běhá jak potrefený hlemýžď“, má více energie, dobrou náladu a o tři kila méně.

Mirka Hübnerová

Mirka Hübnerová (55/79/165) běhala půlku měsíce, ale pak ji zastavila viróza. Snažila se alespoň posilovat, ale tělo si opravdu žádá odpočinek. Z práce chodí pěšky 2 kilometry a dbá na zdravou výživu včetně přípravy vlastních obědů a svačin. Za leden naběhala 44 kilometrů, zhubla skoro tři kila a jakmile se bacily odstěhují, dožene, co v lednu zmeškala.

Z původních jednadvaceti odvážlivců pokračuje devatenáct a jejich výsledky jsou jedním slovem oslnivé. Vám padají dolů kila a kalhoty, nám a čtenářům sanice. Držíme palce i v únoru - jste naši hrdinové!