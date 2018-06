Proměna jara 2016 - souboj s kilogramy začíná!

A je to tady. Redakce se sesedla kolem příběhů těch z vás, kteří by rádi zažili podporu a dohled při své cestě za štíhlejším a rychlejším já. Místo losování jsme byli nuceni uvážit aktuální váhu a zdravotní stav všech přihlášených a vybrat patnáct dam a pánů z přihlášených, kterým budeme až do léta držet palce. Seznamte se, prosím, jsou to:

Pavla Somrová

Tomáš Zientek

Eva Schaal

Libor Friedel

Miloslav Diblík

Ivana Jelenová

Nikola Carić

Milan Markl

Jana Hlavacká

Kateřina Hasalová

Daniela Ovesná

Iva Kohoutová

Bára Kaanová

Olga Kotvová

Jiří Michalčák

Všem vybraným už teď držíme palce a posíláme náramky Vívofit 2 a další pokyny. Ostrý start soutěže je 1.4. 2016. Budeme se těšit na vaše zprávy z boje! Vy ostatní, nechť vás naše čtrnáctka inspiruje.