„Hobík“ z Japonska, který stíhá Keňany

Od raného dětství ho k běhu vedla jeho vlastní máma. Běháním kolem parku na čas ho učila disciplíně. S intenzivním tréninkem na střední škole přicházela i zranění, Yukiho zlobilo hlavně levé koleno. Později na univerzitě zlepšil svou techniku a vyšvihl se mezi japonské naděje. První maraton běžel v roce 2009. Velký ohlas na mezinárodní scéně vzbudil tenhle „citizen runner“ (tak zní Yukiho přezdívka) na maratonu v Tokiu v roce 2011, kdy doběhl třetí v čase 2:08:37. Od té doby je pravidelně zván na závody po celém světě.

Yuki Kawauchi

věk: 30 let

osobní rekord půlmaraton: 1:02:18 (2012)

osobní rekord maraton: 2:08:14 (2013)



Jeho výkony jsou obdivuhodné a stabilní (standardně běhá maratony za 2:10 - 2:15). Proti elitním atletům se výrazně odlišuje tím, že není profesionálním sportovcem. Ano, všem nám to může dodat motivaci - Yuki je totiž „klasický“ hobík!

Jeho zaměstnáním je úředničina v prefektuře Saitama (severní předměstí Tokia). Jenže Yuki se svými výkony dost vymyká. Jde si prostě zatrénovat a pak odcestuje třeba do egyptského Luxoru a jen tak mimochodem tam vyhraje maraton. Tenhle výkon předvedl v roce 2013. Váže se k němu ještě jeden příběh: už v té době Yukiho pořadatelé zvali na závody a platili mu cestovní výlohy. Na letišti cestou na závod ale zjistil, že zapomněl pas. Aby účast neprošvihl, musel si na vlastní náklady koupit novou letenku na pozdější let za 800 tisíc jenů (asi 160 tisíc korun).

Při svém běhání se snaží vymanit z obvyklého kolotoče sponzoringu a reklamy. Většinou běhá v tílku nesoucím jméno zaměstnavatele. V dálkové atletice působí trochu jako samorost. Když budete jeho výkony sledovat, možná se neubráníte lehkému srovnání s naším nejlepším běžcem. Tenhle „japonský Zátopek“ totiž strašně rád běhá...

Říká to v rozhovorech a dokládá počtem startů. V roce 2015 zaběhl celkem 44 závodů, o rok později celkem 33 závodů různých distancí od patnáctistovky po padesát kilometrů. Považte, dát v sezóně při téhle porci startů devět maratonů a všechny pod 2:16 je famózní. Běh a závodění ho asi opravdu baví, důkazem toho budiž i jeho domácí Kuki Half-Marathon 2016, kde zaběhl čas 1:06:42. Celý tento závod absolvoval v obleku (čti kalhoty, sako, košile, kravata, lakovky).

Při letošním maratonu v Praze to byl právě on a Maročan Salah Eddine Bounasr, kteří „narušovali“ skupinu keňských a etiopských běžců. Až do 32. kilometru se Yuki držel této skupiny a mohl pomýšlet i na lepší umístění, u Rudolfina přišel pád a skupina se mu vzdálila. Přesto doběhl ve vynikajícím čase jen minutu a dvacet šest sekund za vítězem závodu.