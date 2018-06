Vždycky se někde běhá. Zkus to i ty

Většině „nepolíbených“ to musí v posledních letech připadat, jako když sekta vylomila vrata atletického stadionu a rozhodla se svýma nohama prozkoumat každý kout naší země. Vlastně to tak je, tohle šílenství je totiž nakažlivé.

Pamatuji si, že když RUNGO.cz vznikalo, v rámci možností jsem jezdil v neděli do Prahy a tam jsme se sešli a běželi. Nemělo to pravidla, kromě jednoho: naše skupina nikdy nikomu neuteče a bude tak rychlá jako její nejpomalejší člen. Běhání bylo postavené na toleranci, prostě jsme byli spolu. Jednou nás bylo 15, jindy zase pět. Bylo nám to jedno. Bylo úžasné se prostě potkat, pokecat a sdílet společně to, co nás baví.

Postupně se naše běžecké „buňky“ rozrostly po celé republice. Nikdy nám nešlo o to, shánět další a další místa, necháváme to osudu. A jde nám o totéž co na začátku: dávat šanci zaběhat si dohromady, aniž by ten, kdo není atlet, vlál někde na konci zapomenutý.

Obdivuji všechny, že každý týden (většinou), výběhy vypisují a jsou pak na místě připraveni věnovat ostatním svůj čas. Děkuji všem, že jsou s námi. V každém městu, kde se pod naší hlavičkou výběhy organizují, je kus RUNGA. Ale taky kus něčeho specifického: Brno je nadšení, Česká Lípa a Zlín punkáčství, Kolín, Pardubice, Praha přátelství, Vlašim bojovnost a lehký, zdravý exhibicismus, Dobřichovice tvrdohlavost, Plzeň kreativita utržená ze řetězu a Český Těšín s Olomoucí vytrvalost. Mix toho, co mám rád.

Přeji vám krásný rok 2017 a myslete i na to, aby vám pro samé to běhání neutekl.

Marek a RUNGO.cz