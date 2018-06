Proč vyběhnout, i když se venku čerti žení

Každý tu situaci zná: nastal čas tréninku, ale vám se tak hrozně nechce! Je jedno, jestli venku prší, nebo je slunečno, zda vás pobolívá sval, nebo jste úplně fit, pokud žádný objektivní důvod zrovna nemáte, čtvrt hodiny před začátkem si vaše tělo psychosomaticky něco samo vytvoří.

V takovém případě přišel čas na pár koučovacích otázek pro sebemotivaci.

Otázka č. 1: Otevírá se jí každé koučovací sezení: Co je cílem dnešního sezení, k čemu by chtěl klient dospět? Přeložte si ji: Co je cílem vašeho běhání? Proč to vlastně celé děláte?

Jsou to vlastně dvě otázky v jednom, uvažujeme jak o krátkodobém, dnešním cíli, tak o dlouhodobém, zastřešujícím. Víme, že běhání většinou není uzavřený proces, že shozením pěti kil nebo uběhnutím deseti kilometrů v kuse to celé neskončí. Že každým dalším tréninkem budete lepší, rychlejší, zkušenější, zlepší se vám technika, budete mít více důvodů k vyšší sebedůvěře (a to i ve špatný den, už jen díky tomu, že jste dokázali překonat počáteční odpor a vyrazili) a díky vyplaveným endorfinům budete i šťastnější a spokojenější.

Otázka č. 2: První otázka sama o sobě k překonání odporu nemusí stačit, nakonec byste si ji asi zvládli položit i vy sami. Pojďme proto dál. Když si odpovíte na dotazy, co je vaším dnešním cílem (krátkodobý horizont) a proč vlastně běháte (zastřešující, dlouhodobý cíl), přijde na řadu další otázka: Co tím vším získáte?

Odpověď může být samozřejmě podobná jako na otázku týkající se dlouhodobého cíle, ale zkuste zapojit fantazii. Na krátkou chvilku zavřete oči a představte si sebe sama za rok až pět let, jak jste si úspěšně zvýšili běhací motivaci, jak jste krásní, vysportovaní, spokojení, s čistou hlavou a bez urputného zadýchávání se a píchání v boku si vyklusáváte mezi poli s vlčím mákem. Zkuste si tento okamžik prožít a onen pocit si zapamatovat.

Můžete si ho dokonce převést do nějakého pohybu nebo gesta (v koučování se tomu říká ukotvení), a když si budete častěji propojovat v mysli toto gesto s oním dobrým pocitem, po nějaké chvíli bude stačit už jen gesto udělat - a pocit se dostaví sám.

Otázka č. 3: Budování motivace je jako stavění domu, jdeme od základů přes tělo domu až ke střeše. Nyní si naši běhací motivaci zastřešíme a propojíme ji s širším kontextem našeho života. Položíme si otázku: Koho všeho to ovlivní? Pokud už víme, jaký je náš dnešní krátkodobý a dlouhodobý běhací cíl, pokud víme, co tím vším získáme a jakým člověkem se díky tomu staneme, můžeme se ještě zamyslet nad tím, jak to ovlivní naše vztahy, výkonnost a dobrý pocit v práci i lidi kolem nás. Koho tím inspirujeme, koho nového potkáme, jaké další aktivity a zájmy nám z toho poplynou, o jaké zážitky a informace obohatíme svůj život.

V koučování, stejně jako v životě či v běhu, se meze nekladou. Tyto tři motivační otázky můžete libovolně použít nejen pro běhání. Jsou to základní kameny sebemotivace pro všechny životní oblasti. Někdy však pouze motivace nestačí, v cestě ke splnění cíle nám stojí různé omezující představy (limiting believs), může se jednat o obavy a strachy, nedostatečnou sebedůvěru nebo neochotu vyjít ze své komfortní zóny a změnit to, jak něco děláme celý život, ačkoliv nám to již nepřináší nic nového.