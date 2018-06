Běh za svítání pro skřivany i sovy

I běžci se dělí na sovy a skřivany. Zatímco ranní běžci s radostí vyskotačí z vyhřáté postele v pět ráno, aby v sedm měli odtrénováno, vykoupáno a nasnídáno, večerní druh by nejraději vstával v jedenáct dopoledne a ranní běh je pro něj spíše pokročilou formou náměsíčnosti než plnohodnotným sportovním zážitkem. Léto je ale jako stvořené pro přerod běžecké sovy ve skřivana, takže pokud patříte spíše mezi noční tvory, čtěte, o co všechno přicházíte, když neběháte hned po ránu.

Budete mít „splněno“

Políčko v tréninkovém deníku odškrtnuto, úkol splněn a zbytek dne si můžete dělat, co chcete. Do práce či dalších aktivit se pouštíte s radostným optimismem, protože až do večera už nic nemusíte. Není potřeba se honit a přizpůsobovat program dne tomu, abyste mohli večer v klidu vyběhnout. Můžete přijít domů a hodit nohy na stůl, protáhnout se u žehlení nebo se věnovat svým drahým bez stresu z toho, že ještě chcete jít běhat a nevíte, odkud tu hodinu ukrást.



Zasloužíte si pořádnou snídani. Nebo dvě

Zatímco před ranním během si dáváte něco výživného a zdravého, třeba vločky s jogurtem, po běhu si můžete dopřát pořádnou snídani podle své chuti. Koblížek s kávou nebo míchaná vajíčka, která by ve vašem žaludku při běhu protestovala, si můžete dopřát s dobrým pocitem někoho, kdo si je kaloricky zasloužil. Navíc vám budou po odvedené fyzické práci mnohem lépe chutnat.



Budete více hubnout

Po ránu je ve vašem těle a především krevním řečišti méně sacharidů než během dne, kdy je pravidelně doplňujete. Pokud tedy půjdete hned po probuzení běhat, spalování tuků naskočí rychleji, protože tělo bude muset sáhnout hlouběji do tukových zásob a vy tak budete účinněji hubnout. Pokud hubnout nepotřebujete, ale chcete své tělo naučit pracovat v energetickém deficitu, je dobré jít běhat úplně na lačno. Samozřejmě se to týká pomalejších běhů na aerobním prahu, nikoliv intervalů.



Neupečete se

Pragmatickým důvodem k běhu po ránu jsou v létě především teplotní podmínky. Ten, který si přivstane do ranního kuropění, běhá i v tropických dnech za příjemných dvacetistupňových teplot. Ten, kdo zaváhá, se peče zaživa v šest odpoledne při teplotě stále atakující třicítku. Výkon v takovém počasí není tak valný ani příjemný, a pokud zrovna netrénujete na Marathon des Sables, určitě stojí za to si uvaření ve vlastní šťávě odpustit a přivstat si.



Budete lépe dýchat

Pozor, soutěž! Běhejte za svítání a vyhrajte! Pokračuje naše fotografická soutěž, ve které nám vyfotíte svítání a my nejhezčí fotografie zveřejníme a necháme ostatní hlasovat o vítězi. Fotografie posílejte až do 31. srpna k nám do redakce na e-mail soutez@rungo.cz. Do předmětu uveďte heslo „svítání“, připojte podpis a hlavně místo, ze kterého jste fotili. Z nejhezčích fotografií vytvoříme velkou fotogalerii, ve které necháme čtenáře hlasovat o deset nejhezčích obrázků, jejichž majitelé získají od redakce překvapení.

Astmatici a alergici, pozor! Ranní vzduch je ještě čerstvý, nezatížený smogem z aut probíjejících se ranní dopravní špičkou. Podle ČHMÚ jsou maximální koncentrace škodlivého ozónu nejvyšší v časných odpoledních hodinách, zatímco ráno není imisní situace tak špatná. Ranní ptáče opravdu dále (a rychleji) doskáče, protože šetří své plíce.

Nastavíte si sportovní hodiny ve svém těle

Protože většina závodů startuje pro sovy v nepochopitelných devět až deset hodin ráno, je lepší být připraveným skřivanem. Pokud alespoň občas vstanete na ranní výběh, zažijete si nezbytnou předzávodní ranní rutinu, kdy se musíte včas vzbudit, tedy nejen tápat bytem ve stádiu před prvním kafem, ale opravdu otevřít oči a vnímat svět okolo.

Budete vědět, jak a kdy se najíst a kdy se rozcvičit, abyste byli připraveni k výkonu. Odpolední běžci mají s ranními starty problém, ale protože valná většina startů se (nespravedlivě a bohužel) odehrává ráno, je dobré alespoň zkoušet své vnitřní hodiny přenastavit.



Endorfiny v žíle na celé dopoledne

Někdo kvůli tomu snídá sklenku šampaňského, vy, co vstáváte se slepicemi a běháte se skřivany, máte hned po ránu skvělou náladu i bez bublinek. Proč? Proběhli jste se krásnou krajinou za vycházejícího slunce, vaše tělo naskočilo na provozní teplotu a vydalo do žil pořádnou dávku endorfinů, která zaručuje, že budete vysmátí a v pohodě minimálně celé dopoledne. Nabiti radostným optimismem, svěží a vysprchovaní, dorazíte do práce, místo abyste se v polokomatickém stavu nakopávali jedním kafem za druhým a naštval vás už neurčitý pozdrav vrátného u vstupních dveří.



Uvidíte svět v nové perspektivě

Ranní světlo dá krajině úplně jiný rozměr. Je měkké, hladivé, zlatavé a prosvítí vás zevnitř. Zkusíme vás o tom přesvědčit v tomto článku. Svět před probuzením a předtím, než se zaplní lidmi, ať je to park, město, nebo venkovská polňačka, bude najednou patřit jen vám. A několika známým tvářím, které budete potkávat a zdravit pořád dokola, až se z vás stanou spiklenci.

Užijte si ulice a cestičky, které vypadají, jako by byly postaveny jen pro vás. Ten pohled za těch pár vteřin, kdy šátráte po budíku s vážným ho definitivně utopit v umyvadle, za to rozhodně stojí.