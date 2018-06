Proč vlastně běháme? Každý má svůj důvod a každý je ten správný.

Proč vlastně běháme? Co nás nutí jít, i když se nám vlastně nechce? Jaké jsou ty důvody, pro které nám to za to stojí? Většina z nás k nepochopení ostatních vyráží v noci, za lijáku, ve sněhové vánici. A vrací se povětšinou s úsměvem. Nohy mokré a zmrzlé, tváře ošlěhané, tělo unavené. Jeden by řekl, že je to naprostý nekomfort. Většina z běžců se ale shoduje, že si tak čistí hlavu a relaxuj. Běžecká komunita je neskutečná a pro mě osobně jako jeden z divů světa, který mě nepřestává fascinovat.

Vaše „proč běhám“ V článku s videem (video ke shlédnutí zde) jsme vás vybídli, abyste napsali vaše důvody běhání na náš Facebook. Tři jsme vybrali (viz níže) a odměnili kšiltovkou.

Když jsem se začetl do příspěvků pod anketou „Proč lidi běhají“, tak mi připadalo, že jsou si ve většině případů strašně pdoobné. Po chvilce jsem si ale uvědomil, že za každým se skrývá veliké odhodlání, někdy i sebezapření a síla zvednout se a dát do pohybu. Udělat krok, který většině změnil život.

Běh je stále ještě o svobodě, kde vám nikdo nemůže nařizovat kudy, kdy a kam můžete běžet. Vlastně nemá pravidla, což je v téhle době už skoro něuvěřitelné. Je jedno, zda běháte závody, rychle, pomalu nebo jen tak nazdařbůh. Je to jen vaše věc a nikdo nemá právo a ani nemůže nařizovat, jak to máte dělat. A to je to, co je pro mě na běhání to nej.

Naši čtenáři se pod příspěvkem docela rozepsali. Vybrali jsme pro vás několik, tak se nechejte inspirovat.

Květulín Kubelková

začala jsem jako výzvu skrze závod, postupně jsem běhala více a více, ale i tak lenost často vyhrávala a ten zadek jsem nezvedla. Tento srpen se mi to neskutečně zlomilo a skoro mám abstinenční příznaky, když nejdu...v poslední době mě běh zachraňuje, je to činnost, která mi dala skvělé přátelé a hlavně mě drží nad vodou ve špatných dnech - dělá mi radost, vypíná mi mozeček, jednoduše ho miluji Doufám, že vydrží zdraví a láska mi tak vydrží moooc dlouho

Daniel Antal

Začal jsem běhat sám, začal běhat i můj kamarád, začali běhat i mí přátelé a najednou běhají přátelelé přátel. Je skvělé začít a motivovat neznámé lidi a nejlepší na tom je, že máte možnost dělit se o radost z běhání společně!!!

Eliška Podmelová

Protože se nechci bát podívat se na sebe do zrcadla, protože si můžu zpívat, aniž by mi někdo říkal, že se to nedá poslouchat, protože někdo na těch závodech musí být poslední, protože než bych tam došla, trvalo by to dvakrát déle, protože jsem ráda součástí té obrovské běžecké rodiny, protože miluju ty krásný funkční hadříky, protože ráda překonávám sama sebe, protože si u toho krásně vyčistím hlavu a protože mě to jednoduše baví!