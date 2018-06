Jarní běžecká příprava: uberte na objemech a probuďte rychlost

Jednoduše lze tuto část běžcova roku nazvat probouzením rychlosti. Po zimní přípravě se v tento čas ručička vah začíná odklánět o kvantity (množství naběhaných kilometrů) a směřuje čím dál tím více ke kvalitě. Jedná se o poměrně krátké období, v trvání okolo jednoho měsíce či několika týdnů.



Je vcelku logické, že po zimním „ťapkání“ hned nevlítnete do běžeckých časů, na které jste byli zvyklí během vrcholů předešlý rok. Tělo samozřejmě povolí. Nelze udržet plnou kvalitu kontinuálně. Mnohdy je i během hlavního závodního období obtížné být stále ve stejné kondici. Od jara do podzimu je dlouhá doba k udržení stálé běžecké formy, pokud jedete na plné obrátky.

Ani z pohledu zdravotního by to nebylo možné pro dlouhodobou životnost běžce. Ale dá se očekávat rychlý návrat k základům, které v sobě již přirozeně máte. U někoho to bude postupné zlepšování, u jiných běžců vyběhne forma hned na jaře. Samozřejmě to vše je závislé i na vašem duševním rozpoložení, zdravotním stavu a času, který budete běhání ochotni dát.

Modelů, jak se vpravit do rychlosti a začít tělo připravovat na tempovou vytrvalost a anaerobní zátěž, je spousta. Trenéři mají své vlastní metody, navíc hraje roli naše individualita. Já mohu doporučit základní tipy na jarní období, kdy ustupuje množství kilometrů a přibývá kvalitativních tréninků.

Uberte na počtu objemových tréninků (objemových, obecně vytrvalostních). Do svého běžeckého plánu zařaďte nejrůznější kombinace úseků - speciální vytrvalostní příprava (v rozmezí od 500 metrů do 3 kilometrů). Zpočátku právě v tomto jarním období držte dostatečný objem a nepouštějte se ihned do plné rychlosti. Kombinujte větší počet opakování těchto úseků za mírnějšího tempa (např. 15x1km, 5x2km, 3km+3km+2km+2km+1m+1km atd.). Dalším výtečným tipem nejenom na jarní běhání je fartlek. Tělo zde na určitý, námi zvolený čas, vystavujeme do vyšších otáček v kombinaci s volným plynulým klusem (např. intervaly 3min volně, 1min svižněji, čas běhu 45minut, další možné kombinace).

Pokud se chystáte na krosové či horské běhy, mějte i v tomto období ve svém plánu úseky běhané v kopcích. Sklon svahu již volte v tomto období mírnější a dbejte více na rychlost běhu a frekvenci kroku. Nyní již není prioritou silová příprava. Na jaře můžete zařadit i tempové běhy (simulace závodu). Jedná se o souvislý běh (vzdálenost např. 5 až 10km) ve vyšším tempu. Zpočátku volte volnější míru tempa a rychlosti.

Odzkoušeným modelem tréninku na rychlostní vzpruhu je běhání tzv. rovinek. Konkrétním tipem může být například 15x100m s volným meziklusem, rychlé úseky v individuálním tempu. Navodíte si tím příjemnou běžeckou rychlostní pohodu. Před všemi těmito tréninky předskakuje kvalitní rozklusání, rozcvičení a pokud možno běžecká abeceda. Na závěr doplníte volný výklus a uvolnění svalů. To vše kombinujeme samozřejmě s pravidelnými delšími výběhy, zaměřenými na obecnou vytrvalost a sloužící i k aktivní regeneraci. Jako zpestření sólo tréninků můžete zařadit adekvátní závod.

Neočekávejte ovšem, že budou padat osobní rekordy. Pokud plánujete jarní závod jako jeden ze svých vrcholů příslušné běžecké sezony, měli byste na to pamatovat již během zimy. Respektive již na podzim předešlého roku, začít byste měli se zimní přípravou a na kvalitu vlétnout mnohem dříve než měsíc před závodem. Pokud byste začali na rychlostní pilu tlačit příliš ihned po zimě, může se stát, že na to dojedete. Sezona posléze nemusí být tak kvalitní z důvodu přepálení organismu v počátku kvalitativní přípravy. Je lepší začít pozvolněji.

Ale jak již bylo napsáno, co běžec, to originál a jiný přístup.