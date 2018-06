Příprava na 100 km: led, bolavá achilovka a Dádina žížala v mé hlavě

Led je prevít. Nějak se na něm pohybovat dá, ale je to boj a člověk má strach, aby se spíš nezrakvil. Můj běh připomíná pohyb toho, komu už dlouho nevyměnili plínku. Je to děsné, ubíjející, upachtěné. Musím to prostě vydržet, nic jiného mi nezbývá. Chodím běhat na Ladronku, tedy asfaltový okruh, který je pro mě prostě nudný, ale jediný jakžtakž běhatelný. V podstatě zavírám oči a beru plán jako vojenský úkol. Radost z pohybu není taková, jak bych chtěl, ale tohle jednou skončí a já se zase vrátím do přátelštějšího lesa.



Když je moje trápení na nejvyšší možné úrovni, začne se ozývat achilovka. Je to něco, co neznám, co jsem nikdy neřešil. Horší to prostě být asi namůže. Dávám si pár dní pauzu a vše konzultuji s Danem Orálkem a fyzioterapeutkou Katkou Honovou. Achilovku jemně masíruji, nahřívám lýtko a opatrně protahuji. Bolest po asi čtyřech dnech ustupuje a já zkouším opět vyběhnout. Bohužel se opět vracím kulhající. Mám fakt depku a chuť to celé zabalit. Mám strach, že naběhat potřebné kilometry prostě nezvládám, a uběhnout v září sto kilometrů ve mně vzbuzuje obrovský respekt smíchaný se strachem. Jsem vlastně na začátku a už na dně.



Nakonec to celé trvá čtrnáct dnů. Když vlastně nic pořádně nepomáhalo, zkusil jsem něco, co bych dříve neudělal. A ani dnes to úplně nedoporučuji. Vycházel jsem však z Danových a svých zkušeností. Achilovka nebyla horká nebo teplá, takže zánět pravděpodobný nebyl. Prostě jsem na to přestal myslet a zkusil s tím běhat. Možná to bude znít neuvěřitelně, ale zafungovalo to. Mně ano, ale není to prosím návod, jak řešit zdravotní trable. Každému prostě funguje tělo jinak.



Nadechuji se a vrhám se opět do tréninku. Bohužel se mi v této chvíli velkého odhodlání do hlavy dostala z neznámého důvodu ta šílená melodie hitu Dády Patrasové o žížale, co běhala velmi pomalu. Nemůžu se toho týden zbavit. Je to jako útok živých mrtvých. Přemohl jsem ledovku, achilovku, zabiju i tohle. Melodie a slova postupně časem naštěstí mizí a mě se do výběhů vrací pomalu rovnováha. Skrytá obava však zůstává. Vrátí se Dáda někdy? Poběží se mnou žížala sto kilometrů ve Winschotenu? Naštěstí je to daleko, uvidíme.



Koncem února do sebe začínám pořádně ládovat kilometry. Jedeme v módu tří náročnějších týdnů, které mají kolem 66 kilometrů každý celkově, a jednoho volnějšího. Musím říct, že ten poslední třetí je pro mě jako kardiaka už náročnější, a tak se s Danem domlouvám, že přejdeme na dva a jeden. Vidím pokrok, běhá se mi o moc lépe a už každý kopec nejdu, ale většinou pomalu vybíhám. Rychlejší úseky v tréninku jdou postupně svižněji a mě se vrací o dost lepší nálada. Jsem zpět. Byl jsem na dně, byť mi o nic zásadního nejde.



Nemusím to dát v časovém limitu, ale chci se s tím porvat. Můj svět nekončí a nepadá s nějakým závodem. Důležitější jsou jiné věci. Děti, přátelé, Majda. Nechci vzdát se, aniž bych to zkusil. Jděte za svým snem, a ať vám to běhá, chodí a žije tak, jak chcete VY.