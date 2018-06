Přinášíme výběr: České lázně pro hobíky i rychlíky

Jakou proceduru je vám libo? Kondiční běžec by v ideálním případě měl v lázních strávit až dva týdny, se třemi až pěti procedurami denně. Jaké nejčastější procedury můžete v lázních absolvovat, vám doporučuje fyzioterapeut Bertiných lázní Třeboň Marek Zeman: Masáže Celková nebo částečná masáž je řada mechanických podnětů, které provádí masér rukou na těle pacienta za léčebným účelem, kterým je především uvolnění „ztuhlého“ svalstva na páteři a končetinách.

Pokud je ruční masáž prováděna jako léčebná procedura, je velmi vhodné, když je načasovaná po nějaké teploléčebné proceduře (slatinná koupel nebo přísadové koupele), kdy se využívá předchozího předehřátí svalstva. Účinkem masáže je podpora metabolismu, trofiky (funkce nervových vláken regulující výživu a přeměnu látek tkání) a krevního oběhu v tkáních masírované oblasti. Podvodní masáž Masáž je prováděná ve vodním prostředí a spojuje účinek celkové tepelné koupele a masáže. Klient leží ve vaně s teplou vodou a fyzioterapeut masíruje jeho tělo proudem vody. Po masáži následuje relaxace v suchém zábalu, kdy dochází k uvolnění svalů a k pocitu příjemné mírné osvěžující únavy.

Komplexní účinek podvodní masáže zajišťuje svalové uvolnění, prokrvení kůže a podkoží, stimulaci lymfatického systému, zlepšení kloubní pohyblivosti a zároveň zmírnění bolesti pohybového systému.

Léčebně se indikuje u poúrazových stavů a otoků. Procedura je vhodná u chronických, zánětlivých a degenerativních onemocněních kloubů a páteře, poruch prokrvení, k tlumení bolestí a psychické relaxaci. Perličková koupel Perličková koupel je klasická vanová koupel s instalovaným přívodem stlačeného vzduchu pomocí trysek. Délka trvání je asi 15 min, poté následuje relaxace v suchém zábalu. Léčebně je využíváno jemné povrchové dráždění s následným zklidněním a celkovou relaxací. Perličková koupel se indikuje při nejrůznějších degenerativních onemocněních, u nespavosti či při bolestech hlavy. Jodová koupel Tato procedura probíhá ve vodoléčebné vaně naplněné vodou, do níž se přidávají přípravky s obsahem jódu (nejčastěji jodid draselný). Ten je následně vstřebáván pokožkou a nezanedbatelné množství se do těla dostává také inhalací. Při koupeli dochází k prokrvení tkání, zlepšuje se hojení ran a funkce nervů a podporuje se výživa chrupavek. Solfatanová koupel K přípravě solfatanové koupele jsou používány přípravky obsahující sloučeniny síry. Ve vlastní koupeli se pak uvolňuje sirovodík, který dobře proniká kůží do organizmu a zlepšuje prokrvení povrchových i hlubokých vrstev kůže. Bylinná koupel Při bylinné koupeli jsou využívány soli obsahující silice z léčivých rostlin a přírodní oleje lisované za studena. Působí zklidňujícím účinkem na celý organismus, prospívají kůži a uvolňují unavené svaly. Slatinná koupel Směs slatiny a vody o teplotě cca 39°C působí na tělo asi 15 minut. Způsobuje postupné rovnoměrné prohřívání organismu, vede ke svalovému uvolnění, prokrvení a regeneraci tkání. Je vhodná zejména u revmatických onemocnění, degenerativních poruch kloubů a svalů, ale i preventivně při zvyšování obranyschopnosti organismu. Stejně tak funguje i slatinný zábal, procedura využívající peloidní směsi o vyšší hustotě a teplotě 40°C. Aplikuje se na postižená místa, následuje sprcha a suchý ovin. Vířivá lázeň horních a dolních končetin Pro aplikaci vířivé lázně jsou využívány speciální vany, ve kterých je voda tryskami hnána zpět, což využívá kombinaci účinků tepla a silného mechanického tlaku vířící vody. Účinek je relaxační pro svalstvo a klouby, léčebně se indikuje u poúrazových stavů a otoků. Fyzioterapie (na základě doporučení lékaře) Individuální fyzioterapie je komplex rehabilitačních přístupů a postupů směřujících k obnovení hybných a funkčních schopností organismu. Fyzioterapie používá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů do maximálně možného rozsahu pohybu. Je schopná zlepšit a urychlit léčebný proces pohybového aparátu a snížit až zcela odstranit bolesti a ztuhlost svalů a kloubů. Tato procedura pomáhá také zlepšit správné držení těla, částečně zlepšit i pohyblivost u lidí s artritidou či osteoporózou či zcela odstranit pohybové problémy, které vznikly po úraze. Postup provedení je vždy individuální podle aktuálních obtíží pacienta a zahrnuje například techniky měkkých tkání (měkké techniky), mobilizace svalů, nácvik uvolňujících manévrů, stabilizace svalového korzetu trupu, úpravu pohybových stereotypů, senzomotoriku a další. Hlavní snahou fyzioterapie je minimalizovat bolest, zlepšit kloubní pohyblivost a svalové napětí a upravit pohybovou dynamiku.