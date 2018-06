Přicházejí podzimní novinky: hodinky do hor i skelná vata v podrážkách

Nové závodní modely Brooks

Americký Brooks má pověst jedné z nejkonzervativnějších běžeckých značek na trhu. Spíše než revoluční změny vyznává Brooks pozvolnou evoluci a každý z nových modelů se tak od svých předchůdců liší pouze v maličkostech.



Důkazem jsou i závodní modely Racer ST5 a T7, které jsou v nabídce Brooksu už více než pět let. Poměrně unikátní je skutečnost, že ani jedna z těchto závodek se od svého uvedení na trh nedočkala jediné změny (nebudeme-li počítat barevné varianty).

Letošní podzim je však pro Brooks zlomový, v běžeckých obchodech se objeví hned tři novinky zčásti rozšiřující a zčásti nahrazující aktuální nabídku.

Těšit se můžeme na novou závodní krosovku jménem Mazama, která svými vlastnostmi zapadne mezi oblíbené minimalisticky laděné Pure Grit a opancéřovanou Cascadii vhodnou pro běhání v horách. Mazama má dostatečně univerzální vzorek, aby kromě terénu bez potíží zvládala i občasné přeběhy po asfaltu. Konstrukce svršku i geometrie tlumicí vrstvy budou vyhovovat zejména výkonnostně orientovaným běžcům, kteří mají rádi lehké a hbité boty.

Brooks Mazama

Další dvě novinky nahrazují již zmíněné legendární závodky Racer ST5 a T7. Jejich jména jsou Hyperion (nahrazuje T7) a Asteria (nahrazuje ST5) a podle technické specifikace se můžeme těšit na výrazné vylepšení funkčních vlastností původních modelů. Obě novinky jsou o poznání lehčí a využívají nejnovější technologie jako například bezešvou konstrukci svršku, 3D zpevňující potisk nebo měkčí a ekologičtější tlumicí pěnu Biomogo DNA.



Brooks Hyperion

Zatímco Hyperion je bota vhodná pouze pro velmi rychlé běžce hledající extrémně lehkou botu na krátké závody, Asteria poskytuje dostatek tlumení a opory i pro rekreační závodníky na delších tratích.



Nové krosovky Inov-8

Britský Inov-8 má sice ke konzervatismu, jaký předvádí Brooks, velmi daleko, ale i zde se na nějakou dobu zastavil čas. Jarní sezóna přinesla pouze několik barevných změn, proto jsme si na nové modely museli počkat až do podzimní části sezóny.

Podzim s sebou ovšem přinesl velké uspokojení v podobě čtyř nových krosovek určených do různých typů prostředí. První dvě novinky patří do řady Trail a mají za úkol nahradit veleúspěšné Race Ultra. Jestli se jim to podaří, je otázka, na kterou odpoví až čas a dlouhodobější testování, ale už nyní to vypadá, že minimálně tlumenější varianta Trail Claw 275 svého předchůdce (Race Ultra 290) bez problémů zastíní. Lehčí Trail Talon 250 bude mít výrazně těžší úlohu, protože bota Race Ultra 270 trhala rekordy a stala se největším bestsellerem posledního roku. Podle prvních dojmů se ale zdá, že Race Ultra bude mít důstojného nástupce. Na podrobnější recenzi se na Rungo můžete těšit už brzy.

Inov-8 X-Claw 275

Další dvě novinky navazují na legendární X-Talon 212. První z nich je robustnější krosovka do těžkého terénu X-Claw 275 (podrobnou recenzi si můžete přečíst zde). Ta se pro mě stala jedním z nejpříjemnějších překvapení letošního léta. Novinkou číslo dvě jsou zbrusu nové X-Talon 225, od kterých si slibuji zachování excelentních vlastností dvěstědvanáctek v lehce univerzálnějším balení. Na pořádný test to ovšem bude chtít pořádně sychravé počasí plné deště a bahna, ve kterém bude tato bota jako doma.



Hoka One One Speed Instinct

S novými závodními krosovkami se na podzim roztrhl pytel. Jednu z nich má na svědomí i maximalistická značka Hoka One One. Novinka s přiléhavým jménem Speed Instinct navazuje na nový koncept výkonnostní obuvi, se kterým přišla Hoka už na jaře. I díky tomu mají Speed Instincty až nezvykle nízkou tlumicí vrstvu.

Hoka One One Speed Instinct

Nezvykle nízké tlumení však v řeči Hoka One One stále znamená 25 milimetrů materiálu pod patou a třímilimetrový drop. Typově se Speed Instinct nejvíce hodí na kratší závody v terénu, při kterých se budou střídat prudké výběhy a seběhy v technicky náročnějším terénu. Vzorek je spíše univerzálního ražení a díky neodmyslitelnému pohodlí se tato bota i přes závodní určení hodí i pro rekreační běžce hledající zajímavou alternativu ke klasickým krosovkám.



Saucony Razor Ice +

Další ze sólových novinek pochází z dílny amerického Saucony a v tomto případě zabrousíme k ryze zimnímu běhání. Jak už název napovídá, Razor Ice+ je bota, která je určena k zařezání do sněhu a ledu.

Saucony Razor Ice +

Unikátní na tomto modelu je zejména voděodolný kotníkový svršek z voděodolného materiálu, který dokonale obepíná chodidlo a na rozdíl od klasických membrán je výrazně lehčí a ohebnější. Kromě svršku ovšem dokonale upoutá pozornost ještě jeden prvek boty. Je jím podešev od Vibramu s označením Arctic Grip. Od klasických krosových podešví se Arctic Grip liší přítomností skelné vaty, která je do gumy přimíchaná a díky níž budou boty i přes relativně hladký vzorek poskytovat perfektní záběr na sněhu i čistém ledu.



Suunto Spartan Ultra

Poslední z novinek je ze světa elektroniky. Je jí dlouho očekávaný sporttester od finské značky Suunto. Místo čtvrté generace Ambitů jsme se dočkali hodinek s označením Spartan Ultra, o kterých jsou stále dostupné pouze velmi strohé informace. Nezbývá tak, než odhadovat, jakými vlastnostmi Suunto zaútočí na pozici outdoor a horské GPS jedničky, kterou v tuto chvíli neochvějně okupuje Garmin se svými Fenixy s pořadovým číslem tři.

Suunto Spartan Ultra

Jisté je v tuto chvíli pouze to, že Spartan Ultra budou disponovat dotykovým barevným displejem s vysokým rozlišením, měřením denní aktivity, barometrem, multisportovními funkcemi a baterií s životností 26 až 200 hodin (při zapnuté GPS). Stále se však čeká na ohlášení funkce, která by Spartan Ultra posunula o úroveň nad Fenixy coby hlavního konkurenta.