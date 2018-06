Poradna: Bolest v podbřišku, pálení chodidel a kompresní podkolenky

Za bolestí v podbřišku by se mohl skrývat slabý střed těla nebo jizvy

Dotaz: Ahoj, jsem naprostá začátečnice, zatím běhám asi čtyři měsíce. Celou dobu to bylo v pohodě, ale posledních několik dní mám problém. Asi kilometr po vyběhnutí mě začne strašně píchat v podbřišku a bolest vystřeluje až k pupíku a do třísla. Myslela jsem, že je to špatným dechem, ale když se to snažím prodýchat, vůbec se nic nezmění. Také se snažím nejíst tak dvě hodiny předtím, než vyrazím běhat. Chodím pravidelně cvičit. Nic nepomáhá. Čím by to mohlo být? Díky moc, Zuzana

Odpověď: Ahoj, bolest v této oblasti obvykle souvisí s nedostatečně zpevněnými břišními svaly. Zařadil bych alespoň pár minut cvičení denně s cílem zpevnit takzvaný core - hluboký stabilizační systém.

Na vině mohou být i jizvy, které způsobují velké napětí, a tedy i bolesti při zatížení. Pokud máš v místech, kde se bolesti ozývají, jizvy, ať už po úrazech nebo operacích, navštívil bych fyzioterapeuta nebo lékaře, který poradí, jak je uvolnit a jak se o ně starat.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Při dlouhých bězích mě pálí chodidla

Dotaz:Běhám přes šest let, jen rekreačně, žádné závody a zásadně v dobře tlumených botách s gelovou vložkou. Několikrát jsem se pokusil o delší běh, v mém případě přes 30 kilometrů, ale v závěru mě čím dál tím víc pálily chodidla na obou nohách, až jsem musel přejít do chůze. A to v různých botách a s různými ponožkami. Jak pálení chodidel předejít? Děkuji za radu, Jiří Roubal

Odpověď: Zdravím, pálení chodidel obvykle souvisí s nadměrným pohybem chodidla uvnitř boty. V první řadě bych se zaměřil na to, jestli jsi zvolil správnou velikost bot a zda nejsou příliš velké. Ideální rezerva by měla být asi pět milimetrů mezi palcem a předním okrajem boty.

Pokud velikost odpovídá, vyzkoušej některý z pevnějších úvazů tkaniček, který by měl chodidlo lépe zafixovat. Různé způsoby, jak tkaničky vázat, nalezneš například v tomhle článku na RUNGO.

Kompresní podkolenky ano, či ne?

Dotaz: Ahoj, chtěl bych se tě zeptat, od jakých vzdáleností nebo na jaké tréninky apod. doporučuješ kompresní podkolenky nebo návleky. Popřípadě, pokud bych tě mohl poprosit alespoň o základní rozebrání této compress problematiky. Děkuji, Pavel

Odpověď: Ahoj, tohle je velmi individuální záležitost, nicméně obecně platí rovnice, že čím déle trvající a/nebo intenzivnější trénink, tím více kompresky oceníš. Při půlhodinovém lehkém klusu tedy prakticky nepoznáš rozdíl, ale pokud tu půlhodinu poběžíš v závodním tempu nebo ti běh zabere hodinu a půl (a víc), je rozdíl markantní.

Kromě samotného tréninku je vynikající používat kompresi také na následnou regeneraci nebo na cestování. Kompresky totiž dokáží podpořit krevní oběh a tím urychlit regeneraci svalů. Více také v tomto článku.



