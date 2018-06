Premenstruační syndrom? Tepláky a rozběhat aneb jak na něj

S výsostně intimními tréninkovými otázkami jsem se vydala na krátkou špionážní cestu do dámských šaten, abych zjistila, jak se měsíční tabu záležitost odráží v tréninkových plánech mých kolegyň. Vnímají trenéři problémy svých svěřenkyň a umí jim vyjít vstříc? A co atletky? Házejí pro uklidnění rozbouřených nervů po trenérovi oštěpem? Nebo ty každoměsíční výkyvy zvládají nějakou mně neznámou mentální technikou? Zde jsou jejich odpovědi na otázky vskutku na tělo:

Máte-li své dny, pociťujete snížení výkonu, zvýšení příjmu čehokoliv obsahujícího čokoládu nebo nepřekonatelnou chuť přizabít všechny okolo? Nebo jste naopak výkonnější?

Pociťuju snížení výkonu, a to i ve dnech těsně před menstruací. Úplně nejhorší je to právě v "den D". Sladkosti můžu celoročně, ale nejvíce jich spořádám opravdu před svými dny. Podráždění nijak nevnímám, ale u kamarádky běžkyně to jde poznat naprosto přesně. Ta má chuť zabít snad všechny přítomné kolem sebe.

Dana Š., profi atletka

Rozhodně pociťuju napětí. Moje dny mě jednoznačně omezují a můj výkon ovlivní. Bohužel.

Dana H., fotbalistka

Naopak, už jsem párkrát vypozorovala, že jsem v prvních dnech periody schopná podat velmi dobrý výkon, který je umocněný tím, že vyplavené endorfiny tlumí průvodní bolesti menstruace. Perioda pro mě tedy v běhání žádnou překážku nepředstavuje. Nestabilita nálady je snad možná pozorovatelná v domácím prostředí, ale mezi běžeckými kolegyněmi a kolegy doufám ne.

Adéla B., hobby běžkyně

Hodím si nateklé nohy na kandelábr a mám chuť rozbít o něj hlavu každému, kdo mi nedá čokoládu. Takže během svých dnů v rámci tréninku vyměním sporty - místo běhání volím něco úpolového.

Bára T., běžkyně-bloggerka

Blíží-li se velký závod, který se kryje s vaší periodou, stresuje vás to? Vnímáte to jako natolik nekomfortní záležitost, že byste pro větší pohodu těla pomocí hormonů periodu posunula?

Není to příjemné, jelikož vím, že nepodám svůj maximální výkon. Ale po hormonech bych nesáhla, ani kdyby šlo o finále mistrovství světa.

Dana Š., profi atletka

Ne, byť přiznávám, že jsem se nad tím v minulosti zamyslela. Vzhledem k tomu, že moje dny nemají zase tak dramatický dopad na můj výkon, však necítím potřebu se svým cyklem kvůli závodům "hýbat". Přijde mi, že v kategorii hobby běžkyň, kam patřím, nejsou úvahy tohoto typu moc na místě. Přece jen nám v závodech zase o tolik nejde.

Adéla B., hobby běžkyně

Já mám Mirenu, což je nitroděložní tělísko, po kterém mi menstruace vymizela a toto řešit nemusím. Nicméně hormony fungují a takové ty měsíční psychické stavy mám. Odráží se to spíš v tom, že se na sebe nemůžu kouknout do zrcadla a i z jiných hledisek se nenávidím. Na běhání jsem to moc nepocítila.

Dominika O., běžkyně

Socialistické omluvenky z hodin plavání už dávno nejsou, ale přece - dostanete v tréninku úlevu, protože vás bolí břicho a cítíte se pod psa jen proto, že máte zrovna svoje dny? Nebo vás trenér prostě masí bez ohledu na měsíční fáze?

Jsem přesvědčená, že trenér o tom, v jaké části měsíční fáze se zrovna nacházím, nemá absolutně žádné ponětí. Takže nula úlev a nula výmluv.

Natálie V., atletka

Náš trenér je v tomto směru ohleduplný a dá na naše aktuální pocity v tréninku, takže po vzájemné konzultaci může dojít k úpravě. Málokterý trenér ale o tomto "tématu" dokáže se svými svěřenkyněmi vůbec nahlas promluvit. Osobně se v tréninku nijak omezovat nemusím, jen to prostě nejsem já.

Dana Š., atletka

V těch dnech mám soudně přikázáno zdržovat se stranou lidské rasy, takže trénuju na samotce.

Bára T., běžkyně-blogerka

A jak překonat náročné stavy při zachování alespoň slušného procenta tréninku? Trenérka Jana Poláčková radí: "Některé sportovkyně mívají během luteální fáze cyklu a následné menstruace sklon ke kolísání hladiny cukru v krvi. To způsobuje jednak snížení výkonu, jednak typické výkyvy nálad. Proto svým svěřenkyním v těchto dnech doporučuji zvýšení přísunu sacharidů a rozdělení porcí denních jídel na větší počet. S nepříjemnostmi typu křečí, vodnatelnosti a pocity přecitlivělosti pomáhají bojovat vitamíny A a E, potravinové doplňky obsahující vápník a hořčík a aminokyselina tryptophan."

Nemusím být biochemik, ale na základě této informace jsem si spočítala, že nejlepším lékem na PMS je výborná večeře obsahující pořádnou porci těstovin (sacharidy) doplněná tryptofanem (tuňák, krůta, mořské plody) a skleničkou červeného vína (hořčík). Po takové baště totiž člověku nezbývá opravdu nic jiného, než vzít tepláky a jít ty dobroty vyběhat. I kdyby to mělo být jen k nejbližší večerce pro čokoládu.