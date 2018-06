Kokosový, řepkový, olivový. Který olej na smažení a který do salátu?

K mazání, do salátů anebo pro namáčení můžete využít jakýkoliv za studena lisovaný (panenský) olej. Pro vaření a dušení při nižších teplotách vybírejte nerafinované oleje s kouřovým bodem nejméně 100 ºC. Můžete použít i máslo v jeho přepuštěné podobě (ghí). Pro šetrné a rychlé orestování zeleniny používejte ideálně nerafinované oleje s kouřovým bodem nad 160 ºC. To může být například sezamový nebo olivový olej. Pro prudké smažení a fritování (pro steak) vybírejte oleje s kouřovým bodem nad 190 ºC. Do této skupiny patří například řepkový olej nebo palmový olej.