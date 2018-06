Představujeme výběr novinek, na které se můžete těšit v roce 2016

Hydrapak speed cup

Zodpovědnost za životní prostředí je téma, které se těší velké pozornosti, a běh není výjimkou. Stále častěji můžeme narazit na trailové závody, které se snaží bojovat proti zbytečnému plýtvání plasty, a tak na občerstvovačkách už často nenaleznete obvyklé množství jednorázových kelímků, ale pouze barely s kohoutkem nebo naběračky. V propozicích pak mezi povinnou výbavou figuruje kelímek na pití, který musíte mít stále při sobě, chcete-li se občerstvit. Na to reagují i výrobci a snaží se přijít s lehkými, skladnými variantami o dostatečném objemu. Právě takovým kelímkem je Hydrapak Speed Cup. Váha 10 gramů, objem 150 mililitrů a samozřejmostí je poutko k přichycení na batoh.



GU energy stick

Značka GU přišla jako vůbec první s energetickými gely. Od té doby uplynula už spousta času, změnilo se složení, rozšířila paleta příchutí, ale gely zůstávaly v nabídce této kalifornské značky stále číslem jedna. V příštím roce tak budeme mít možnost vůbec poprvé ochutnat GU energetickou tyčinku. Bude bezlepková a celé její složení bude odpovídat trendu posouvat sportovní výživu směrem k přirozené stravě bez zbytečných umělých přísad.



Kapsy na chytrá zařízení

Žijeme v digitální době a pro spoustu lidí je naprosto nepředstavitelné vyrazit na svůj každodenní běh bez svého chytrého zařízení. Kapsičky na kalhotech však bývají příliš malé, ty na spodním lemu triček pak zas při běhu nepříjemně skáčou a opásat se ledvinkou je zbytečně nepříjemné.

I z toho důvodu přichází výrobci s novými řešeními, jak s sebou nést chytrý telefon co nejpohodlněji. S unikátním konceptem přišel Merrell s tričkem Capra tech. Má totiž kapsu na telefon na hrudi. Kapsa se podobá klasickým pouzdrům na telefon s překlápěcím vstupem a otvorem na sluchátka, zip a další výztuhy byste hledali marně.



Vzorované potisky

Jednobarevná trika i kalhoty jsou už dávno minulostí. I v příštím roce se můžeme těšit na pestrobarevné vzory a strukturované potisky. Z nabídky výrobců černá ani bílá zcela jistě nezmizí, ale pokud rádi vyčníváte z davu, budete mít ještě více možností, jak doladit svůj běžecký šatník.

Brooks Neuro

Jedním z největších překvapení pro příští rok je novinka Neuro od poměrně konzervativní americké značky Brooks. Ta přichází s radikálními kroky spíše výjimečně a dává přednost pozvolné evoluci svých produktů. Neuro je unikátní koncept, který se nepodobá ničemu, co jsme až doposud mohli u Brooksu vidět. Podrážka sestává z několika samostatných pilířů a na první pohled připomíná spíše některý z extravagantních pokusů od Reeboku. Na noze však Neuro působí poměrně zajímavým dojmem a poskytuje vysokou flexibilitu a minimalistické parametry, jako je nízký drop a cit pro techniku došlapu.



Adidas Terrex X King

X King je bota, na kterou se čekalo velmi dlouho. Vývoj této novinky trval více než čtyři roky a nezbývá, než si počkat do jara, abychom zjistili, jestli to stálo za to. X King je zařazen do outdoorové části katalogu, ale svými vlastnostmi bude vyhovovat i potřebám běžců. Bota je inspirovaná cyklistickou pneumatikou stejného jména od Continentalu a unikátní je především svým konceptem vyměnitelných vnitřních stélek. Ty na rozdíl od těch obvyklých nemají pouze pár milimetrů, ale určují míru tlumení celé boty. Během okamžiku si tak můžete změnit tlumicí vrstvu z měkké a pohodlné na dynamičtější pro výkonnostní účely.



NB Fresh Foam 1080

Zdá se, že New Balance své nejnovější tlumicí směsi věří opravdu hodně. Prozatím jsme Fresh Foam mohli sledovat u nově vzniklých modelů 980 a Zante, ale od příštího roku se můžeme těšit na jednu z nejoblíbenějších bot z dílny New Balance - tlumivou objemovku 1080, která byla až dosud postavená na pěně R2. Od nového roku se změní právě na Fresh Foam.



Hoka One One Carbon Rocket

Značka Hoka One One je synonymem vysokého tlumení. Tento stereotyp se však od jara nabourá novou řadou výkonnostních silničních bot. Nejlehčí, nejnižší a nejtvrdší z nich bude model Carbon Rocket, který bude disponovat výškou tlumení 20 milimetrů a podle prvních zpráv bude botou, ve které nebude problém útočit na ty nejrychlejší silniční časy.



Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.