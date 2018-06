Představujeme Suunto Vertical a další novinky ze světa sporttesterů

Mohlo by se zdát, že ve světě sportovních hodinek už výrobci vyčerpali všechny možnosti, jak své přístroje ještě více vylepšit. Stále se ale objevují další a další sporttestery, které dokazují, že fantazii se meze nekladou, a přicházejí s řadou nových funkcí.



Pokročilá analýza vašeho běhu od Garminu

Nejchytřejší bežecké hodinky Garminu poznají, kdy máte formu. Číst celou recenzi

Garmin se soustředil především na vývoj nové metodiky měření “Running dynamics”, díky které můžete u nových Forerunner 630 kromě kadence a vertikální oscilace sledovat množství pokročilých statistik, jako je délka kroku, poměr výšky a délky kroku nebo to, jak zatěžujete levou či pravou nohu.

Novinkou z dílny Garminu jsou i outdoorově laděné Fenix 3 v provedení s optickým měřením srdečního tepu.

TomTom a hudba přímo ze sporttesteru

Pozadu nezůstaly ani další značky, jako například TomTom, který se svým novým modelem Spark přináší měření denní aktivity, pro TomTom charakteristické měření tepu ze zápěstí, ale především úložiště pro přehrání až 500 hudebních skladeb. Můžete si je pouštětt přímo z hodinek do bluetooth sluchátek.

Polar vylepšuje stávající modely

U Polaru se vývoj soustředí především na zdokonalování stávajících modelů, co pár týdnů vycházejí nové aktualizace, které opravují drobné chyby a přidávají nové funkce. Naposledy se tak v lednu sporttester M400 dočkal měření kadence bez nutnosti pořizovat krokoměr a stal se pravděpodobně nejlevnějším modelem, který tuto funkci poskytuje. Milovníky fitness a sledování denních statistik pak bude zajímat novinka A360, která jako první u Polaru měří tep ze zápěstí a je určena především pro indoorové aktivity (nedisponuje GPS).

Suunto Ambit 3 Vertical

Konečně se dostáváme k Suuntu, které se řadí mezi spíše konzervativní značky a zásadních novinek se z tohoto finského tábora nedočkáváme příliš často. Nové Ambit 3 Vertical ovšem stojí za pozornost, přináší totiž unikátní schopnosti, jak pracovat s barometrickým měřením nadmořské výšky.

Výrazné změny oproti ostatním hodinkám z rodiny Suunto jsou vidět už na první pohled. U verticalů totiž zmizela charakteristická obrovská anténa, která byla umístěna na spodní straně ciferníku. Signál hodinky nově přijímají skrze kovový bezel a díky subtilnější konstrukci budou mnohem lépe sedět i na drobnějším dámském zápěstí.

Unikátní funkce Suunto Ambit 3 Vertical úzce souvisejí s pokročilým měřením vertikálního převýšení. Mimo trénink máte k dispozici součet nastoupaných metrů za posledních 7, 30 nebo 365 dní a také celkový čas, který jste stoupáním strávili.

To nejzajímavější ovšem přichází v průběhu tréninku, při němž totiž můžete po nahrání trasy sledovat, kde se zrovna nacházíte na jejím výškovém profilu. Dalo by se tak říct, že Ambit 3 Vertical posouvá navigaci podle hodinek do třetího rozměru.

Tuto funkci ocení především účastníci horských a ultra trailových závodů, při kterých často není důležité, kolik kilometrů vám do cíle ještě zbývá, ale mnohem více vás zajímá, kolik strmých stoupání budete ještě muset překonat.

Pohled na technickou specifikaci prozradí, že verze Vertical se řadí někam mezi modely Peak a Sport. Přítomnost barometru odpovídá variantě Peak, ale výdrž baterie je shodná se hodinkami Sport (oproti Peak je výdrž poloviční, tedy 10 hodin při jednovteřinovém záznamu a až 100 hodin při záznamu každou minutu).

Poslední, ovšem velmi důležitou novinkou je přítomnost vibrací, po kterých volali příznivci této značky už velmi dlouho a které výrazným způsobem zlepší odezvu případných upozornění, ať už se bude jednat o oznámení po jednom kilometru, nebo hlídání nastavených tepových, respektive rychlostních zón.

Suunto Ambit 3 Vertical už v redakci pečlivě testujeme a brzy se můžete těšit na podrobné zkušenosti.