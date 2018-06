Kdo poběží 350 kilometrů? Známe týmy Rungo.cz čtenářů pro Vltava Run

Kromě dvou Rungo týmů, které se účastnily závodu v minulém roce budou pod hlavičkou RUNGO.cz bojovat o zážitky dva týmy úplně nové, do kterých se mohl přihlásit kdokoliv z vás. Dva kapitáni z řad organizátorů pravidelných RUNGO.cz výběhů měli zcela volnou ruku při výběru svých týmových parťáků.

Ať už jste v „našem“ nebo třeba i v úplně jiném týmu, v květnu se na vás budeme těšit! Potkáme se na Vltava run.

Rungo.cz mix

1. Pavel Koblížek, kapitán týmu, pořádá RUNGO.cz výběhy v Pardubicích

O tomto závodu jsem četl v loňském roce a nadchl mě. Pro svoji týmovost, prostředí, ve kterém se koná, pro pocit sáhnutí si na dno psychických a fyzických sil a to všechno v kolektivu podobně laděných lidí. Doufám, že si užijeme zábavu, stejně jako to, že se každý člen týmu postaví výzvě zodpovědně.

Tři dny jsem přehazoval kupičky s vytištěnými přihláškami a vybíral. Netušil jsem, že to bude tak složité. Každý z vybraných mě něčím zaujal. Někdo pro svoje zaměstnání, pro svoje zájmy, pro svoje výsledky, pro ochotu věnovat se druhým a každý pro onu týmovost.

2. Marie Nedvědová - 24 let, IT studentka

Vltava Run je to výzva, se kterou se budu prát do krve i přes puchýře a bolest, přes vyčerpání, nedostatek spánku i nepřízeň počasí. Bude to nezapomenutelný zážitek a já udělám vše pro to, abych to zvládla. A taky že to zvládnu :)

3. Jana Riedmann - 37 let, diplomatka

Běhání mi dělá velkou radost a dost upřímně si myslím, že nebýt endorfinu z běhání, nejsem dnes vyrovnaná sama se sebou a schopna čelit denním radostem i starostem.

4. Zuzana Součková - 52 let, autorka knihy Když se dáma rozběhne aneb Ani v padesáti není pozdě

Jsem požitkový závodník, mé časy nejsou závratné, nicméně jsem vytrvalá a odolná vůči počasí. Je mi celkem jedno, jak dlouho běžím.

5. Jana Zichová - 23 let, průvodkyně v brněnském podzemí

Jsem takový trochu dobrodruh :-) Všechno co dělám, dělám s heslem „neexistuje nedokáži, jen nechci“.

6. Michal Bilka 33 let, trpí nedostatkem běžecky stejně postižených bláznů.

Doposud jsem běhal hlavně RunCzech, ale přestává mě bavit ta masovost.

7. Tadeáš Mahel 25 let, redaktor třebíčských novin

Lákají mě netradiční závody a fakt, že člověk bojuje nejen za sebe, ale hlavně za celý tým.

8. Vlastimil Rašovský 48 let

S běháním jsem začal koncem roku 2013. Vlastně ani nevím proč. Asi jsem měl potřebu rozhýbat své staré kosti.

9. Milan Smolík 33 let, milovník hor a cyklistiky

Běhám pro to, že mě to prostě baví, navíc se vždy připojí parta báječných lidí a o to je to zábavnější.

10. Jiří Stráněl 21 let, biatlonový závodník a trenér

Mým největším cílem do budoucna je doběhnout Trans Alp.

11. Filip Tomeš 32 let, učitel, který aktivně sedí, leze a běhá

Tento závod jsem sledoval již minulý rok a velice se mi líbila myšlenka uběhnout obrovskou vzdálenost s partou lidí, která je stejně naladěna a bere to tak nějak v pohodě.

12. Michal Vokrouhlík 32 let, Canicrossový závodník

Jsem přesvědčen, že budu platný člen týmu se stabilními výkony a na Vltava runu se budu snažit podat co nejlepší výkon a samozřejmě i podporovat ostatní členy týmu.

Vltava Run 2014

Rungo.cz ženy

1. Jarmila Dudková 37 let, kapitánka týmu, pořádá RUNGO.cz výběhy v Ostravě

Těším se na tento štafetový běh, který bude nejen o běhu, čase, organizaci přesunu po dráze závodu, ale také o vypětí, napětí, nových zážitcích, emocích a radosti v týmové atmosféře. Holky jsem vybírala dle nadšení, které uváděly ve svých přihláškách. S jakou energií a vervou se plánují vrhnout do tohoto štafetového závodu a jak vyjádřily svůj přístup k týmové spolupráci. Nejen překonat kilometry, ale také vytvořit nová přátelství a zažít obrovskou srandu.

V týmu jsou běžkyně různých výkonností, od úplné začátečnice, pro kterou Vltava Run bude vůbec první závod, až po běžkyně se zkušeností se štafetou i ultra maratony. Věřím, že vytvoříme skvělý tým, budeme tahat za jeden provaz, vzájemně se motivovat, udržíme dobrou náladu a společně šťastně doběhneme do cíle.

2. Katka Bajaja 34 let, ještě nikdy neběžela žádný závod

Běhám, protože se pak více usmívám a už mě nerozhodí každá hloupost jako dříve.

3. Barbora Bydžovská 19 let, studentka umění

Miluji přírodu, jsem soutěživá a ráda poznám nové lidi, které spojuje běh. Od závodu očekávám motivaci, která je stále potřeba, zážitek z nádherné přírody a zkušenosti, které mohu získat od nových přátel.

4. Denisa Dvořáčková 35 let, lektorka angličtiny

Běh mi pomáhá i ve složitějších životních situacích, zjistila jsem, že život je jako běh.

5. Veronika Jakůbková, účetní

Neběhám dlouho, účastním se poprvé série závodů Lysacup, ale baví mě to a cítím se po každém závodě jako znovuzrozená. Navíc je skvělé být součástí skupiny lidí, kteří jsou stejně naladění jako já. Jsou to bezprostřední a přátelští „blázni“.

6. Veronika Josífová 30 let, účastnice závodu Stovka Podkrkonoším

Očekávám a doufám, že letos Vltava Run poběžím a obávám se jen toho, že by to nemuselo vyjít, ale snad to klapne :-)

7. Gabriela Konečná 34 let, účastnice Beskydské sedmičky

Od závodu Vltava Run očekávám především nové zkušenosti a zážitky v pro mě atraktivním prostředí Šumavy a dále po proudu Vltavy.



8. Magda Krejčová 35 let, učitelka matematiky

Ráda poznám nové tváře, zažiju opět týmovou atmosféru (jako na podobném závodě Od Tatier k Dunaji) a prožiju dva dny naplno.

9. Iva Silnicová 33 let, máma čtyř dětí

Miluji hromadné závody, ta atmosféra mě neuvěřitelně motivuje. Od závodu očekávám nezapomenutelný, dobrodružný zážitek, legraci a spoustu vyplavených endorfinů.

10. Andrea Sýkorová 27 let, členka atletického klubu

Ráda bych zkusila něco nového a posunout své hranice zase o něco dál.

11. Eva Štěpánková 42 let, účastnice závodů v letním biatlonu

Hrozně ráda bych chtěla běžet ve skupině stejně „postižených“ lidí a dělit se o zážitky z běhu, zažít dvoudenní skupinovou spolupráci, vzájemné podporování a sdílení prožitku z doběhnutého úseku.

12. Marie Zelená 29 let, designérka

Jako dítě jsem si myslela, že je sport - běh o talentu, až teď jsem přišla na to, že je vše především o vůli, úsilí a touze hledat v sobě své možnosti.