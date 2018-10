Podzim přichází, vyběhni za jeho barvami a předežeň redaktorku Majdu

Sama Majda k tomu prozradila několik věcí: „Ačkoliv píšu o běhu už pět let a ještě déle běhám, přesto nebo právě proto budu snadná kořist. Miluju sport a pohyb jako takový, proto si kromě jiných sportů v teplém počasí klidně užívám více kolo a běh přichází na řadu spíše v zimě - často je to jediná chvíle, kdy procitám z hibernace a je mi teplo. Do karet všem skalpuchtivým běžcům hraje také, že první říjnový týden absolvuji cyklodovolenou. Proč tedy do “předežeň” jdu? Právě proto, že RUNGO není jen hltání kilometrů, ale je to především prožitek pohybu v jakékoliv míře. Šanci tak budou mít všichni, lamači rekordů i ti, kteří běh milují, ale do tenisek se obouvají “jen“ kvůli pár kilometrům. Kolik běžeckých kilometrů mi tedy říjen přinese? Nechám se překvapit, třeba mi vaše soutěživost protáhne lýtka víc, než sama čekám. Rozhodně to ale zkuste, ať už běháte málo nebo hodně.“

No tak pojďme do ní!

V září jste se předbíhali s Michalem Vaňáčem z brněnského zoo, který se podílí na vymýšlení a organizaci závodu v Zoo Brno. Naběhal o kousek víc než 198 kilometrů. Z těch, kterým se podařilo naběhat více kilometrů než Michalovi, jsme vylosovali výherce překvapení. Jeden dáreček dostane také vylosovaný běžec ze všech, kteří se zářijové soutěže zúčastnili, aby neostrouhali ani ti, kterým to v podzimním období tolik neběhá.



Vylosovaní výherci měsíce září

Výzvy se zúčastnilo 823 běžců a společně uběhli více než 86 tisíc kilometrů.



Výhru od naší redakce získávají Sonja Šašková. Ze všech zúčastněných jsme vylosovali Josefa Kafku. Výhercům gratulujeme a prosíme, aby se ozvali na e-mail Sarka.Spacilova@rungo.cz.



Přejeme příjemné běhání!