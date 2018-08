Zabojujte s horkem a předběhněte Tomáše

Extrémní teploty lákají spíše k běhání brzy ráno, nebo pozdě večer. Tohle léto je zkrátka více stvořené k vodním sportům nebo k cyklistice. No tak co si ho trochu běžecky zpestřit, abychom z tréninku úplně nevypadli? Tomáš Foltín, kterého můžete potkat také jako jednoho z pořadatelů RUNGO závodů (nejblíže bude zářijový v brněnské zoo) a také na výbězích v Praze, opět vyzývá na přátelské zápolení. Není žádným nováčkem, je v naší RUNGO.cz výzvě po několikáté, ale tentokrát to vypadá, že by se mohl stát snadnější kořistí. Rozbíhá téměř z nuly, jak sám říká, ale zabojovat chce. Poslední půlmaraton si zaběhl v únoru v Barceloně, od té doby absolvoval troje závody o délce kolem deseti kilometrů. No, uvidíme. Zkusíme ho porazit, co vy na to? Zkuste naběhat za srpen více kilometrů než Tomáš, předehnat ho v naší virtuální soutěži na Endomondu a třeba kromě skvělého pocitu vítězství, vyhrajete i nějakou cenu.



V červenci jste se předbíhali s Pavlem Kučerou, nadšeným orieťákem. Z těch, kterým se podařilo naběhat více kilometrů než Pavlovi, jsme vylosovali výherce překvapení. Jeden dáreček dostane také vylosovaný běžec ze všech, kteří se červencové soutěže zúčastnili, aby neostrouhali ani ti, kterým to v parnu tak snadno neběhá.



Přihlaste se k Předežeň RUNGO.cz - srpen 2018

Vylosovaní výherci měsíce července

Výzvy se zúčastnilo 849 běžců. Pavel se utrhl ze řetězu a uběhl neuvěřitelných 440 kilometrů kilometrů a tak ho předběhlo jen devět soutěžících.



Výhru od naší redakce získávají Robert Frohn. Ze všech zúčastněných jsme vylosovali Lukáše Břečku. Výhercům gratulujeme a prosíme, aby se ozvali na e-mail Sarka.Spacilova@rungo.cz.



Chcete se zapojit i v budoucnu?

Každý měsíc pro vás připravujeme běžeckou výzvu, do které se může zapojit kdokoli. Abyste ji nepromeškali, nabízíme vám možnost přihlásit se už i na měsíc září.

Přejeme příjemné běhání!