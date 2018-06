Předběhni Michala na Velké kunratické a vyhraj boty Inov-8

Když Michal vidí nějaký kopec, musí ho vyběhnout. Pokud patříte mezi stejné šílence a jste přihlášeni na Velkou kunratickou (hlavní závod přes Hrádek) zaregistrujte se ještě do naší výzvy - ZDE - , odběhněte svůj závod a přijďte do stánku INOV-8 na hrázi rybníka, nedaleko cíle, nahlásit svůj výsledný čas. Zaregistrovat se do výzvy můžete nejpozději do soboty 7.11. 22:00.

Po skončení celého závodu vylosujeme z těch, kteří Michala Hrabce předběhli, jednoho šťastlivce, který získá boty INOV-8 X-TALON 212 v hodnotě 3090 korun. Z těch, kteří budou mít čas horší, zase dva výherce multifunkčních šátků INOV-8 WRAG 30 v hodnotě 390 korun.

Botu X-TALON jsme nezvolili náhodou, právě v ní totiž vyhrál Jan Procházka (je jedním z nejlepších českých orientačních běžců a člen Inov-8 týmu. Jeho největšími úspěchy jsou: Mistr světa v orientačním běhu v kategorii štafet z roku 2012, Mistr republiky v Orientačním běhu na klasické trati z roku 2012, Čtyřnásobný vítěz Velké Kunratické v letech 2011, 2012, 2013 a 2014). Botu jsme také v našem testu zvolili nejlepší trailovou botou roku. Je to ideální bota pro každého, kdo se nebojí extrémních terénů a těžkých podmínek.