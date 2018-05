Pražský maraton je za rohem. Poradíme, jak se na něj nejlépe připravit

První a nejdůležitější bod zní: zapomeňte na trénink. V tuto chvíli už neexistuje způsob, jak byste mohli svou výkonnost ještě zvýšit. Jediné, čeho případným tréninkem dosáhnete, bude zbytečná únava, která vás vyprovodí na startovní čáru. Nemáte-li s tím bohaté zkušenosti, nezařazuje žádné rovinky na rozběhání ani poslední předzávodní intervaly. Riziko, že takový trénink vaše svaly spíše poškodí, než že by jim pomohl, je příliš velké. V pátek a v sobotu už je tedy čas na maximálně lehký klus, abyste se protáhli a zabránili nepříjemnému zatuhnutí.



Jídlo

Z hlediska jídla jsou zásadní pouze dvě věci. První z nich je neexperimentovat s novými potravinami nebo časovým rozvrhem. Jezte tak, jak jste zvyklí a kdy jste zvyklí. Většina experimentů totiž vede k zažívacím potížím nebo k tomu, že budete mít hlad. Nedělejte si tedy těžkou hlavu se snídaní v podobě rohlíku s máslem a medem. Pokud nejste zvyklí snídat vločky a další často doporučované zdravější varianty, hrozí značné riziko, že vás takový experiment zbytečně rozhodí.

Druhý bod se pak týká střídmosti. Píši ho spíše pro připomenutí, než že by to snad některému maratonci nemělo být jasné. Bujaré hostiny nebo zapíjení této velké události si nechejte až na nedělní večer. Tedy na okamžik, kdy bude po všem. Větší množství alkoholu váš organizmus zbytečně zatíží, pokud byste ho navíc doplnili hutnou smaženou nebo grilovanou večeří, bylo by na neúspěch zaděláno.

Vzhledem k náročnosti maratonu je velmi aktuální také otázka křečí. Proti těm se nejlépe bojuje kvalitním pitným režimem a zvýšeným příjmem hořčíku. Vzhledem k tomu, že hořčíkem je možné se předávkovat a výsledkem jsou žaludeční problémy, poslední větší dávka by měla přijít v neděli ráno nebo v sobotu večer. Při závodu už vyměňte hořčík za sůl, která dokáže zahnat křeče s až překvapivě vysokou účinností. Sůl by měla být dostupná na občerstvovacích stanicích, je však možné též koupit slané tablety, vyrábí je většina značek sportovní výživy.

Spánek

Říká se, že nejdůležitější noc není ta předzávodní, ale ta předchozí, v tomto případě z pátku na sobotu. Pokud ale v sobotu nezamhouříte oko, jistě si toho v neděli ráno všimnete. Máte sklony k nespavosti? Pak je dobré je eliminovat přespáním na známém místě nebo některým ze zaručených přírodních receptů (někomu může fungovat meduňkový čaj nebo teplé mléko s medem). Osobně mám vždy problém s usínáním v „nové“ posteli, takže na důležité závody, před kterými musím přespat na místě, vyrážím o dva dny dříve, aby si tělo zvyklo na nové prostředí.

Běžecké boty

Z hlediska bot je to velmi jednoduché. Pokud míříte na rychlý čas a chcete na trati nechat vše, obujte si lehké a rychlé závodní boty, které sice nebudou tak pohodlné, ale zároveň vás nepřipraví o cennou energii. Jestli si ale máte v plánu maraton užít a čas pro vás není až tak důležitý, rozhodně dejte přednost svým tréninkovým tlumenějším botám, které sice nebudou tak dynamické, ale na třicátém kilometru oceníte jejich pohodlnost.

Ať už se rozhodnete pro první, nebo druhou variantu, vždy dejte přednost botám, které dobře znáte, ale na kterých nemáte naběhané stovky nebo tisíce kilometrů. Ideální bota bude taková, ve které si jste na sto procent jistí, že zvládnete bez potíží běžet 42 kilometrů dlouhou trasu a která není na pokraji životnosti.

Možná ještě důležitější než boty jsou správné ponožky. Ty by rozhodně neměly být bavlněné a příliš tenké nebo naopak tlusté. I zde ale platí, že nejlepší je sázka na jistotu. Na start vyražte v takových ponožkách, ve kterých se vám běhá nejpříjemněji.

Oblečení

Chystáte-li se postavit na start maratonu, pak byste za sebou měli mít celou řadu dlouhých tréninkových běhů a oblečení byste už dávno měli mít vyladěné a vychytané. Jestli si ale stále nejste jistí, dejte přednost spíše přiléhavějšímu střihu trička i kraťasů, protože volné oblečení může v některých případech způsobovat nepříjemné odřeniny a opruzeniny. Nepříjemné jsou odřeniny obzvlášť v oblasti vnitřní strany stehen a podpaží, spousta běžců si stěžuje i na odřené bradavky.

Pokud víte, že jsou ve vašem případě odřeniny a puchýře aktuální téma, můžete s nimi kromě oblečení bojovat i speciálními náplastmi nebo namazáním kritických míst. Pro namazání je nejlepší zvolit některý ze speciálních sportovních krémů (skvělé reference má například Riding Cream od české značky Sportique), ale v případě nouze poslouží i klasická bílá vazelína.

Co s sebou

Kromě běžeckých bot a oblečení si toho s sebou na start příliš moc neberte. Občerstvení na vás bude čekat každých pár kilometrů, takže jakákoliv běžecká ledvinka nebo batoh je absolutní zbytečnost, 99 procent běžců se obejde bez vlastních zásob tekutin. Trochu jiná situace může nastat v oblasti výživy. Běžci, kteří se chystají používat energetické gely, jich pravděpodobně budou potřebovat relativně velké množství, a to se při malém rozměru většiny kapes na běžeckém oblečení může ukázat jako problém.

Ukládání drobných předmětů (ať už to budou gely, nebo papírové kapesníky) se dá elegantně vyřešit oblíbenou přetahovací ledvinkou, kterou dnes nabízí celá řada značek. Řeč je o pružném opasku, který naleznete pod označením Flipbelt (nebo Nathan Hipster či Compressport freebelt) a který pohodlně sedí na bocích a rozšíří úložný prostor vašich kraťasů o čtyři relativně prostorné kapsy po celém obvodu.

Budete-li mít možnost, raději však využijte někoho ze svých přátel, aby na domluveném místě počkal a přes hrazení vám podal vaše energetické zásoby do druhé poloviny tratě.

Teoretická příprava

Poslední bod spousta běžců podceňuje. Na start byste ale měli vyrážet připravení nejen po fyzické, ale i po teoretické stránce. Měli byste vědět, kde přesně jsou šatny i úschovny. Jak a v kolik hodin je nejlepší vyrazit na start. Jakým způsobem se účastníci závodu řadí do koridorů. Kde na vás budou čekat občerstvovací stanice a kde přenosné toalety. Kudy přesně vede trasa a kde budou úseky s kostkami nebo stoupáním.

To vše a spoustu dalších informací se dočtete v propozicích závodu a předstartovních informacích. Vyhnete se tak tomu, že se dostanete do časového presu, protože dorazíte pozdě na start nebo protože bude občerstvovací stanice o kilometr dál, než jste čekali.