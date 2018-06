Pražské výběhy zadarmo i za peníze: víte, kdy a s kým vyběhnout?

Běh ve skupině je legrace i motivace. Můžete okukovat různorodost stylů i půvab protilehlých pozadí, případně můžete soupeřit s pozadími (či popředími), která vzhledem k jejich rozlehlosti nehodláte pustit před sebe. Můžete jen tak pobíhat po pražské Náplavce, můžete si zaplatit osobního trenéra, ale pokud chcete zapadnout do běžecké komunity a užít si tu správnou míru běžeckého kontaktu, zajděte si na některý z organizovaných výběhů či kurzů. Zadarmo či za peníze, s propagací značky sportovního vybavení či bez, většinou si opravdu kvalitně zatrénujete. Zkusit můžete některý z našich tipů.

Běh zadarmo

Nike+ Running Club

Nejvyhlášenější běžecká komunita na Facebooku i v Praze, s výběhy pořádanými už několik sezon, se shromažďuje pod záštitou značky s fajfkou. Rozděleni do výkonnostních skupin, z nichž i ta nejpomalejší umí být překvapivě rychlá, a vybaveni testovacími botami vyrážejí každé pondělí, úterý, čtvrtek a neděli mladí borci a borkyně ze Slovanského domu, aby brousili schody na Letné či si dávali do těla v jiných přilehlých koutech stověžaté matičky.

Mladí krásní trenéři a trenérky z vás vyždímají i tu poslední kapičku potu v lekcích pro začínající i pokročilé. Vězte ale, že i ti začínající tady běhají dost rychle, a pokud je vám přes třicet a máte nadváhu, budete v této bandě poněkud nápadní. Na výběh se registrujte na stránkách oné značky a nezapomeňte si udělat účet na přilehlé appce.



Pro koho: mladí, nezávislí, zdatní a fotogeničtí

Běžecká škola Prahy 4

Ze všech běžeckých škol celé Prahy je tato nejdéle fungující, a tudíž osvědčená. Sortiment běžců, kteří se zde vyskytují, je velice rozmanitý, což svědčí především těm, kteří se ještě díky běhu nedopracovali do škatulky „úhledně a štíhle běhající“. Každý čtvrtek v Krčském lese u Labutě dojde k rozdělení do skupinek a k profesionálně vedenému tréninku, který si s jejich zlozvyky poradí.



Pro koho: mladí, staří, maminky na mateřské, notoričtí odvykači kouření či stravy bohaté na tuky a sacharidy

RUNGO výběhy a tréninky

Nebudeme si tu přihřívat polívčičku, ale pravdou je, že RUNGO výběhy fungují už tři roky a za tu dobu vychovaly spoustu výborných běžců a zpečetily spoustu přátelství i několik běžeckých lásek. V Praze se nejprve konaly každou neděli, pak se rozrostly o začátečnické labužnické středy a v této sezóně se můžete též zúčastnit pondělního vedeného atletického tréninku, v úterý fyzicky drsného masakru, ve středu krásného a rychlého trailu v Krčském lese a ve čtvrtek kratšího výběhu v pohodovém tempu. Navíc si tuto legraci můžete užít nejen v hlavním městě, ale také v Plzni, Vlašimi, Ostravě, České Lípě, Pardubicích, Zlíně či Brně. Do party bereme každou váhovou kategorii a v běhání vám předáme to, co jsme si vyzkoušeli na vlastním těle. Aktuální seznam měst a termínů si můžete najít ZDE.



Pro koho: Každý, kdo se udrží na nohou, rukou či jejich kombinaci. Pokud nemůžeme běžet, jdeme – i to je pohyb vpřed. A důsledně čekáme na nejpomalejšího.

Běh za peníze

Pokud vám nevadí utratit za své běhání nějaký ten groš, můžete vstoupit do běžeckého programu či klubu. Jak to chodí?



Jdubehat.cz

Začínáte-li s během a jste-li žena, která se v běžeckém, potažmo mužském kolektivu tak trošku stydí za svou výkonnost, oblost a kapacitu plic poplatnou ustrašenému králíčkovi, běžte běhat do Jdu běhat. Tady ví, co cítíte a potřebujete, protože zakladatelka školy začínala s během úplně stejně jako vy.

Pokud si nebudete jistá, zda v průběhu první lekce nepadnete po čtyřstovce naznak, můžete začít kurzem fyzické přípravy a přes indiánský běh se postupně dostat do poklusu. V nabízených kurzech budete pod dohledem trenérů pilovat techniku a z první uběhnuté pětky bude první uběhnutý půlmaraton. Výkony porostou a v komunitě spolubojovnic se nebudete cítit nepatřičně nebo sama. Stojí to sice nějaký ten peníz (2 400 Kč za deset každotýdenních lekcí), ale cena odpovídá kvalitě. Běžecké centrum má zajištěné zázemí na zámek a k tematicky zaměřeným tréninkům dostanete i celkový plán, který posune vaší výkonnost. Protože tady vás naučí, že běhání spočívá ve vaší vlastní práci na svém lepším já. A to nejen v Praze, ale také v Brně a Ostravě..

Pro koho: ženy a dívky všech tvarů a velikostí, které chtějí začít běhat nebo se chtějí běžecky posunout a na smíšené skupiny jsou plaché

PIM běžecký klub

Jste-li zvyklí na komfort sportovního klubu, jděte do běžecké základny Running Mall. Výchozí bod tréninků ve Stromovce je vybaven veškerým myslitelným komfortem, takže si tu pošušňají i zhýčkané fajnovky. Podle tréninkového kalendáře si vyberete lekci, rezervujete si místo a užijete si libovolnou směsici fartleků, tempových a souvislých běhů, to vše doplněno funkčními tréninky či jógou pro běžce. Jednodenní členství vás bude stát sto korun, roční pět tisíc pět set. Vzhledem k zázemí, doprovodným akcím a profi vedeným tréninkům to rozhodně stojí za úvahu. Bohužel zatím jen v Praze.

Pro koho: běžci, kteří ocení plný servis včetně konzultací s trenérem, slev na masáže a nákup v běžeckém obchodě