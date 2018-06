Pravidelný nedělní Rungo výběh v Plzni má vyšší smysl než jen běhání

Partě, pro které je běh víc než jen obyčejným během. Běhám sice již dlouho, převážně sám a po takové společnosti jsem vlastně toužil.

K mému prvnímu překvapení došlo již při příchodu na místo domluveného srazu k výběhu. Skupinka asi dvaceti rozesmátých kluků a holek různého věku a vzezření ve mně vzbudila dojem, že jsem asi našel to, co jsem hledal. Nechtěl jsem ale soudit bez toho, aniž bych si nejprve s nimi zaběhal a poznal tu atmosféru při samotném běhu. Už podle sympatického seznámení se všemi účastníky jsem si uvědomil, že tento smysl setkání a společného běhu má o něco vyšší význam, než jen „jít si společně zaběhat“.

Samotný průběh běhu byl velmi pohodový. I když každý byl různé výkonnosti, tak vždy po nějakém úseku se zastavilo a spořádaně počkalo, až všichni doběhnou. Po chvilce oddechu se zase všichni rozběhli k další metě společného výběhu. Mezitím si ale stačili mezi sebou předat informace, kdo a kde v týdnu běhal, kde je výborná trasa na další výběh. Každý si mezi sebou předal to, co uznal za vhodné a co k takovému společnému setkání patří. Asi po hodince a půl běhu jsme se dostali na místo, kde jsme vyběhli. Necelých 12 kilometrů běhu uběhlo tak rychle, že všichni byli na konci překvapeni, že vůbec uběhli daný počet kilometrů. Poté jsme se všichni rozloučili, popřáli příjemného vstupu do nového pracovního týdne a rozešli se ke svým domovům.

Ten pocit něčeho hezkého a užitečného ve mně zůstal ještě dlouho a už od pondělka jsem se nemohl dočkat příští neděle a společného výběhu. Opět jsem se nezklamal. Výběh splnil přesně to, co jsem čekal a co bylo sympatické i minule. Takže ten pozitivní duch se nikam nevytratil, naopak se ještě zvětšil. Od té doby jsem nevynechal jediný výběh plzeňské skupiny Rungo. Jelikož jsem dlouholetý běžec a mám už svůj věk, tak jsem i ochotně a dobrovolně přijal nabídku připravovat na každý týden nějakou dobrou a kvalitní trasu k výběhu po celé Plzni. A myslím, že se zatím vše daří moc dobře.

A kde je ten vyšší smysl tohoto společného běhání? No právě v tom, že se početná skupina vlastně neznámých lidí vůbec sejde ke společné akci, jakou je běh. Navíc se během baví, poznávají se mezi sebou, zkušenější předají informace začátečníkům a stanou se pro ně i jakousi motivací dokázat víc než si jen jednou za týden zaběhnout. Ta zkušenost tu nezní jako poučování a povyšování od někoho, kdo dokázal víc, ale vůbec ta myšlenka přitáhnout k běhu víc a víc lidí a právě ty začínající. Tohle kouzlo zatím nevymizelo a pokaždé máme radost, když na nedělní sraz přijde někdo nový, kterého láká běh a naše společná skupina. A jejich čím dál víc... To je ten vyšší smysl tohoto běhání. Díky.