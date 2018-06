Zlomové okamžiky i boj o cestu do Ria, to vše přinesl pražský maraton

I já jsem si vyzvedl své číslo, nicméně nejednalo se o to startovní, ale zařazení pro média. Ovšem tu sportovní atmosféru i nervozitu jsem mohl prožívat společně se závodníky, když jsem se mezi nimi proplétal a hledal ideální fotografické postavení. Jako ostatní jsem si řádně nastudoval trať a už jen čekal na slavnostní zahájení a poté výstřel ze startovní pistole.

Na startu se už hromadilo tisíce běžců, ladily se poslední úpravy a odpočítávaly minuty minuty k výstřelu z pistole. Z domácích se pozornost upírala hlavně Evu Vrabcovou Nývltovou, která prohlásila, že se letos dá na atletiku a tento závod bude rozhodující. Z mužů se pak mnohé očekávalo od Jiřího Homoláče a Jana Kreisingera.



Devátá hodina nastala a výstřelem z pistole zahájila pražská primátorka Adriana Krnáčová 22. ročník pražského maratonu. Horda běžců v čele s reprezentanty Keni odstartovala na pražskou trať za krásného, slunného dne. Startovní úsek se pomalu vylidnil a přesunul jsem se na třináctý kilometr, kde jsem měl možnost vidět u stanice s pitím první probíhající běžce. Elita se ale nezdržovala pitím a mokrou houbou. Běžela si pro rekord.

Postupně ulicí Na Příkopě probíhala masa běžců, na některých byla už vidět únava, ale úsměv a dobrou náladu jim to rozhodně nevzalo. Každý si užíval dopoledne zalité sluncem a úžasnou atmosféru od diváků. Nicméně čas kvapí a závodníci taky, proto spěchám do cíle čekat na vítěze. A hle, v čase 2:07:24 přetíná cílovou pásku Keňan Lawrence Cherono. Porazil tím tak svého krajana Felixe Kandieho o 50 sekund a vylepšil si i osobní rekord. Traťový rekord se překonat nepodařilo.

Homoláč a Kreisinger vzdali

Bohužel domácí Jiří Homoláč závod nedokončil, chytil krizi a skupinka mu zhruba před půlmaratonskou vzdáleností utekla. Před třicátým kilometrem běh vzdal, protože věděl, že na limit pro kvalifikaci na olympiádu už nedosáhne. ,,Už od začátku pro mě bylo špatný to vedro, na pětce už jsem ztrácel 20 vteřin, nemělo to cenu se zbytečně vyčerpávat. Čeká mě v červnu mistrovství Evropy, raději to pošetřím’'. Závod nesedl ani Janu Kreisingrovi, který též nedokončil. Český titul tak získal podruhé v životě Petr Pechek, který doběhl sice vyčerpaný, ale plný radosti. Na druhém místě potom doběhl Robert Krupička, třetí Pavel Dymák.

Za Český atletický svaz běželi štafetu Petra Kamínková, Ivan Uvízl, Jan Pešava a Robert Štefko. Šlo především o dobrou věc, aby tak propagovali projekt v rámci Českého běhu, který se nazývá ,Atleti pomáhají’. ,, Snažíme se pomoct ortopedickému oddělení Motolské nemocnice a přerozdělit fondy těm, kteří neměli tolik štěstí a nemohou v současné době běhat. Jsou to hlavně děti’', řekl Tomáš Janků, ředitel Českého atletického svazu.



Eva Vrabcová doběhla hluboko pod limitem na klasifikaci pro olympiádu

Největší radost přinesla divákům Eva Vrabcová Nývltová. Splnila limit (dvě hodiny a třicet pět minut) pro účast na olympijských hrách v Riu de Janeiro i přes nepříznivý protivítr a stala se tak mistryní republiky s časem 2:30:10. V závodu byla tak šestou nejlepší ženou. Vrabcová po doběhnutí ani nemohla uvěřit tomu, že jí čeká olympiáda a byla dojatá. Druhá z Češek byla Ivana Sekyrová a třetí místo obsadila Radka Churáňová.

V závodu žen celkově zvítězila Keňanka Lucy Karimiová.