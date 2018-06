Aviváž ano či ne? Aneb jak prát propocené sportovní prádlo

Odstraňovače skvrn podle babičky Skvrnu pořídíme snadno. Ale jak ji odstranit? To, co pro aviváž, platí i pro odstraňovače skvrn. Na polypropylenová vlákna je paradoxně lepší použít babské triky než chemické prostředky. Jaké nejčastější skvrny si běžec na trati pořídí a jak se dají odstranit? Tráva: Pozůstatky skluzu v cílové rovince nebo seběhu je dobré namočit přes noc do mléka a pak teprve dát do pračky. Platí to především pro barevné oblečení. Na bílou látku platí ošetření vinným nebo jablečným octem, případně hodně zředěným bělidlem. Krev: Čerstvé skvrny přeperte ve studené vodě, osobně mám osvědčeno současné využití citronové šťávy. Funguje i slaná voda. Už zaschlou krev přes noc namočte (sladká či slaná voda), poté vyperte s ostatním prádlem. Ovocná šťáva: Pokud jste na výběhu mlsali třešně nebo borůvky a teď vám tečou po celé přední straně trička, zkuste skvrnu zlikvidovat zředěným peroxidem vodíku. Hodně zředěným! Čokoláda: Skvrny od čokolády namočte přes noc do mléka a pak vyperte. Kolomaz: Pokud si k běhu přidáváte ještě kolo, máte jako správný závodník na lýtku převodník. A někdy nejen tam. Na skvrny od kolomazi platí ošetření máslem a vyprání v terpentýnovém oleji. Rtěnka: Když se vám běžecké rande vymklo z rukou, skvrny od rtěnky odstraníte ošetřením inkriminovaného místa éterem.