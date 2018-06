Pozdní jaro na běžcově talíři

Protože teď trénuji čtyřikrát týdně a to většinou ráno, potřebuji do žaludku něco lehkého dopoledne a vydatného odpoledne. Na sobotu si schovávám nejtěžší trénink z celého týdne, a protože se za něj chci pořádně odměnit, poprosila jsem výživového poradce Josefa Bittnera, aby mi pomohl sestavit jídelníček tak, že on, já i moje unavené tělo budeme spokojeni.

Jídelníček na běžcovu gurmánskou sobotu je sestaven pro muže o hmotnosti do 90 kilogramů s příjmem 9 000 KJ a ženu o hmotnosti do 70 kilogramů s příjmem 7 500 kJ. Pokud vážíte víc, navyšte o něco příjem bílkovin. Gramáže v receptech jsou opět počítány zvlášť pro ženy i muže a odděleny lomítkem.

Snídaně: rebarborové smoothie podle Barbory (1833/2233 kJ)

Rychlá bašta po výkonu, jen vhoďte ingredience do mixéru a těšte se na dobrotu. Samotná rebarbora je nakysle štiplavá, ale v této kombinaci je to zdravá lahůdka. Smíchejte 1 šálek rebarbory (30/30 gramů), hrst jahod (300/300 gramů), 1 čajovou lžičku medu (6/6 gramů), 1 decilitr mléka, 0,5 šálku ledových kostek, a pokud jste opravdu fajnšmekři, přidejte 1 decilitr džusu z granátového jablka.

Všechno to zmixujte, s ovocem dole a ledovými kostkami až nahoře, dokud není smoothie opravdu hladké. Pak vypijte na své zdraví! Protože byste za chvíli asi hledali v lednici něco dobrého na zub, doplňte si tuto snídani ještě o plátek slunečnicového chleba (100/140 g).

Svačina (725/886 kJ)

Za vydatný trénink si běžec zaslouží 300/320 g meruněk a dva až tři plátky žitného Racio Knackebrotu s vlákninou (20/30 g), jejíž příjem je v našich končinách absolutně nedostatečný. Navíc nás donutí se po tréninku pořádně dopít vodou.

Oběd: chřestová polévka a grilovaný pstruh (2604/3146 kJ)

Asi 12 výhonků chřestu očistíme, případně odkrojíme dřevnaté spodní konce, a nakrájíme na špalíčky tak 3 centimetry dlouhé. Litr a půl kuřecího nebo zeleninového vývaru přivedeme k varu a do něj chřest vsypeme společně s jednou jarní cibulkou nakrájenou na kolečka. Vaříme dvacet minut, poté rozmixujeme a přidáme lžíci másla, 100 mililitrů smetany, sůl a pepř podle chuti. Rychlé a stavovské. A skvělé!

Meze oschly, začíná čas grilovaček, takže neváhejte hodit na dřevěné uhlí nějaké to mrtvé zvíře. Pstruha o 150 gramech očistíme, osolíme a naplníme kousky citrónu. Při grilování neváháme jemně potírat olivovým olejem. Dvě stě gramů brambor vylepšíme hrstí petrželky a servírujeme s libovolným objemem zeleného salátu (víc než 150 gramů a trocha černých oliv už se do vás stejně nevejde).

Svačina (775/920 kJ)

Dopřejte si odpolední zakousnutí v podobě camembertu (25/30 g)doplněného plátkem slunečnicového chleba (50/60 g) a čerstvým rajčetem (50 g).

Večeře: bílý chřest se šunkou a holandskou omáčkou (1548/1684 kJ)

Chřest je nejlepší kupovat rovnou na poli, a protože jeho sezóna trvá maximálně dva měsíce, můžu se v něm všemi chutěmi vyválet. Na osobu tudíž počítám osm výhonků chřestu (100 gramů), které se u čerstvého a dobrého skoro nemusejí čistit. Pokud ano, uřízněte jim dřevnaté konce a sundejte z nich škrabkou první tenkou vrstvičku.

Vložíme je do vroucí osolené vody vylepšené trochou citrónové šťávy a lžící másla, vaříme asi osm minut nastojato tak, aby hlavičky byly nad vodní hladinou a vařily se jen v páře. Poté chřest vyjmeme, pokapeme holandskou omáčkou (50/60 gramů) a servírujeme s bramborami (100/150 gramů) a dvěma plátky kvalitní dušené šunky (35/40 gramů). Holandskou omáčku o konzistenci lepší tatarky si můžete koupit v supermarketu nebo použijte mistrné pohyby svého zápěstí a ušlehejte si ji doma. Základem je umět přepustit máslo. Při něm klesne syrovátka ke dnu, zatímco čistý mléčný tuk vypění nahoře. Tuto pěnu sbíráte, až získáte čistou, zlatavě zbarvenou kapalinu. V indické kuchyni nazývají takové máslo ghí, v té české ho přelijte přes pláténko do sklenice a používejte i do buchet nebo na řízky. Tragické máslo z nudného megamarketu dokáže přepuštění proměnit v hodnotnou surovinu. Na holandskou omáčku ohřejeme ve vodní lázni dvě lžíce bílého vína, přidáme jeden čerstvý žloutek a asi 3 minuty vyšleháváme do hladké pěny. Pak do ní za stálého šlehání vlijeme 100 mililitrů přepuštěného másla.